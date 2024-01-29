https://crimea.ria.ru/20240129/podlog-dokumentov-v-delfinariyakh-uchenyy-iz-kryma---o-probele-v-zakone-1134536749.html
Подлог документов в дельфинариях: ученый из Крыма - о пробеле в законе
Подлог документов в дельфинариях: ученый из Крыма - о пробеле в законе - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Подлог документов в дельфинариях: ученый из Крыма - о пробеле в законе
Включение черноморской афалины в список особо ценных животных, вылов которых влечет уголовную ответственность, повысит ее природоохранный статус в сотни раз, но РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T20:24
2024-01-29T20:24
2024-01-29T20:24
дельфины
радио "спутник в крыму"
черное море
ирина логоминова
генеральная прокуратура россии
новости
мнения
животные
дельфинарий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Включение черноморской афалины в список особо ценных животных, вылов которых влечет уголовную ответственность, повысит ее природоохранный статус в сотни раз, но не решит полностью проблему подлога документации в дельфинариях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила научный сотрудник Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского Ирина Логоминова.В сотни раз больше защитыГенпрокуратура выступила с инициативой включить черноморскую афалину в перечень особо ценных диких животных, за добычу и контрабанду которых установлена уголовная ответственность.По словам Логоминовой, "это лучшее, что может произойти для этих животных" как в случае содержания их в неволе, так и пребывания в естественной среде обитания, когда их пытаются отловить."Конечно же, если афалина попадет в этот список особо ценных видов, то это в сотни раз повысит ее природоохранный статус, и не так уже будет легко осуществлять различные махинации с этими животными", – сказала Логоминова.По ее словам, принятие ужесточающего ответственность закона важно прежде всего потому, что сейчас в случае нарушений при обращении с такими животными открыть уголовное дело оказывается сложно и даже невозможно.В результате, говорит она, нарушители фактически ответственности не несут – отделываются административными штрафами.Огромный пробел остаетсяНо даже если меру ответственности за добычу и контрабанду афалин ужесточат, это не гарантирует, что попытки их незаконного отлова или перевозки прекратятся вовсе, считает она. А значит, в дельфинариях могут оказаться новые особи, о чем правоохранительные органы могут не узнать, поскольку документы на животных часто не соответствуют реально существующим питомцам: их возрасту и даже полу, заявила Логоминова.Так, например, по документам "очень часто животному 20 или 30 лет, то есть его выловили в те годы, когда отловы были разрешены, а по факту это дельфин-подросток, ему 5, 7 лет и меньше", пояснила Логоминова."Но доказать со стороны науки это очень сложно, практически невозможно. Хоть мы и пишем различные обоснования, акты осмотра, пытаемся доказать, что это ребенок, подросток, молодое животное, другое", – сказала ученый.Кроме того, подделываются чипы, вживленные дельфинам, добавила она.Все эти вопросы также требуют правового урегулирования, тогда ситуацию с дельфинами действительно можно будет изменить к лучшему, считает она.Критическая цифраНа сегодняшний день, по данным Логоминовой, в прибрежной акватории Крыма проживают более восьмисот особей черноморской афалины, но точных цифр нет."Есть метод, с помощью которого мы считаем и узнаем конкретно каждую особь с помощью акустического мониторинга, также используем фотоидентификацию. У нас учтенных животных 843. Это реально существующие афалины, которых мы встречаем периодически в разных районах Крыма. Достоверного числа, сколько живет черноморских афалин, нет. Может быть, мы не учли особей 200-300 максимум. Но все равно это очень мало – уменьшается численность. Говорить о молниеносном уменьшении мы не можем, но это критическая цифра", – поделилась ученый.По ее словам, несмотря на то, что черноморская афалина запрещена к отлову – разрешение на него не выдают уже более 15 лет – популяция ее все это время уменьшается, что обусловлено активной деятельностью человека."Это связано с увеличившейся антропогенной нагрузкой, оскудением кормовой базы: утрачено видовое разнообразие рыб, и они приспосабливаются к тем, которые остались. А когда организм не получает должного питания, развивается склонность к различным хроническим болезням, они быстрее подхватывают инфекционные заболевания. Ну и, конечно же, гибель в сетях, общая загрязненность Черного моря. Дельфины очень страдают от человеческой деятельности", – заключила эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и Яшу В Артбухте Севастополя на бывшей территории дельфинария будет пляж Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся Росприроднадзор
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дельфины , черное море, ирина логоминова, генеральная прокуратура россии, новости, мнения, животные, дельфинарий
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым.
Включение черноморской афалины в список особо ценных животных, вылов которых влечет уголовную ответственность, повысит ее природоохранный статус в сотни раз, но не решит полностью проблему подлога документации в дельфинариях. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила научный сотрудник Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского Ирина Логоминова.
В сотни раз больше защиты
Генпрокуратура выступила с инициативой включить черноморскую афалину в перечень особо ценных диких животных, за добычу и контрабанду которых установлена уголовная ответственность.
По словам Логоминовой, "это лучшее, что может произойти для этих животных" как в случае содержания их в неволе, так и пребывания в естественной среде обитания, когда их пытаются отловить.
"Конечно же, если афалина попадет в этот список особо ценных видов, то это в сотни раз повысит ее природоохранный статус, и не так уже будет легко осуществлять различные махинации с этими животными", – сказала Логоминова.
По ее словам, принятие ужесточающего ответственность закона важно прежде всего потому, что сейчас в случае нарушений при обращении с такими животными открыть уголовное дело оказывается сложно и даже невозможно.
"На протяжении многих лет были многочисленные случаи незаконного оборота черноморской афалины, связанные с содержанием ее в дельфинариях, перевозкой и прочими действиями. Определенный порядок есть, но по факту, когда выявляют нарушения, очень сложно открыть уголовное дело, довести до него", – сказала ученый.
В результате, говорит она, нарушители фактически ответственности не несут – отделываются административными штрафами.
Огромный пробел остается
Но даже если меру ответственности за добычу и контрабанду афалин ужесточат, это не гарантирует, что попытки их незаконного отлова или перевозки прекратятся вовсе, считает она. А значит, в дельфинариях могут оказаться новые особи, о чем правоохранительные органы могут не узнать, поскольку документы на животных часто не соответствуют реально существующим питомцам: их возрасту и даже полу, заявила Логоминова.
"К сожалению, здесь огромный пробел. В дельфинариях зачастую документооборот живет своей жизнью, а животные – своей. И очень просто осуществлять подмену животных, независимо от существующих документов", – сказала она.
Так, например, по документам "очень часто животному 20 или 30 лет, то есть его выловили в те годы, когда отловы были разрешены, а по факту это дельфин-подросток, ему 5, 7 лет и меньше", пояснила Логоминова.
"Но доказать со стороны науки это очень сложно, практически невозможно. Хоть мы и пишем различные обоснования, акты осмотра, пытаемся доказать, что это ребенок, подросток, молодое животное, другое", – сказала ученый.
Кроме того, подделываются чипы, вживленные дельфинам, добавила она.
"Несколько лет назад ввели обязательное чипирование, но на сегодняшний день оно уже себя дискредитировало: чипы передаются с умершего животного на новое, они перепрошиваются. Нет сложности подменить чип", – сказала сотрудник института РАН.
Все эти вопросы также требуют правового урегулирования, тогда ситуацию с дельфинами действительно можно будет изменить к лучшему, считает она.
Критическая цифра
На сегодняшний день, по данным Логоминовой, в прибрежной акватории Крыма проживают более восьмисот особей черноморской афалины, но точных цифр нет.
"Есть метод, с помощью которого мы считаем и узнаем конкретно каждую особь с помощью акустического мониторинга, также используем фотоидентификацию. У нас учтенных животных 843. Это реально существующие афалины, которых мы встречаем периодически в разных районах Крыма. Достоверного числа, сколько живет черноморских афалин, нет. Может быть, мы не учли особей 200-300 максимум. Но все равно это очень мало – уменьшается численность. Говорить о молниеносном уменьшении мы не можем, но это критическая цифра", – поделилась ученый.
По ее словам, несмотря на то, что черноморская афалина запрещена к отлову – разрешение на него не выдают уже более 15 лет – популяция ее все это время уменьшается, что обусловлено активной деятельностью человека.
"Это связано с увеличившейся антропогенной нагрузкой, оскудением кормовой базы: утрачено видовое разнообразие рыб, и они приспосабливаются к тем, которые остались. А когда организм не получает должного питания, развивается склонность к различным хроническим болезням, они быстрее подхватывают инфекционные заболевания. Ну и, конечно же, гибель в сетях, общая загрязненность Черного моря. Дельфины очень страдают от человеческой деятельности", – заключила эксперт.
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