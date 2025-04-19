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Федеральный проект Сбера "Огонь Памяти" стартовал в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Федеральный проект Сбера "Огонь Памяти" стартовал в Севастополе
Федеральный проект Сбера "Огонь Памяти" стартовал в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Федеральный проект Сбера "Огонь Памяти" стартовал в Севастополе
На Мемориале героической обороны 1941-1942 годов города-героя Севастополя 18 апреля председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и губернатор... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T14:29
2025-04-19T16:15
сбер
сбербанк в крыму
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. На Мемориале героической обороны 1941-1942 годов города-героя Севастополя 18 апреля председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и губернатор Севастополя Михаил Развожаев приняли участие в торжественной церемонии взятия частицы Вечного огня и дали старт масштабному федеральному проекту банка "Огонь Памяти", приуроченному к 80-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба кредитной организации."80-летие Победы – важнейшая дата для каждого из севастопольцев. Сегодня мы сделали еще один шаг в увековечивании подвига героев обороны Севастополя и всех участников Великой Отечественной войны. Эту работу в городе-герое мы ведем комплексно и весь год. И чем больше будет таких акций и инициатив, тем лучше. Сегодняшнее мероприятие несет важную идею объединения девяти частиц Вечных огней из всех городов-героев нашей страны. Столь масштабные акции помогают безусловному сохранению исторической памяти всей многонациональной России", - сказал Развожаев, его слова приводятся на сайте правительства города.По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, в Севастополе первыми в России запустили серию торжественных церемоний передачи частицы Вечного огня из девяти городов-героев в рамках проекта для сохранения памяти о Великой Победе – "Огонь Памяти"."Сегодня к нам присоединились еще два южных города-героя: Керчь и Новороссийск. Через несколько дней инкассаторы Сбера доставят севастопольскую частицу на подмосковный мемориал у деревни Щекутино. Там частицы огня объединятся в один "Огонь Памяти", чтобы отдать дань работниках финансовой сферы, которые участвовали в обороне столицы нашей Родины. Благодарю руководство городов-участников за поддержку этого важного для Севастополя, юга России и всей страны проекта!" - отметил Песенников.В ближайшие дни к акции передачи частиц Вечного Огня присоединятся еще шесть городов-героев: Волгоград, Смоленск, Тула, Мурманск, Санкт-Петербург и Москва. Все частицы будут доставлены на мемориал в подмосковной деревне Щекутино на именных инкассаторских машинах ― в честь каждого города-героя. Здесь 24 апреля с участием ветеранов в честь 80-летия Великой Победы впервые будет зажжен "Огонь Памяти".
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сбер, сбербанк в крыму, севастополь, москва

Федеральный проект Сбера "Огонь Памяти" стартовал в Севастополе

14:29 19.04.2025 (обновлено: 16:15 19.04.2025)
 
© Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаФедеральный проект Сбера "Огонь Памяти" стартовал в Севастополе
Федеральный проект Сбера Огонь Памяти стартовал в Севастополе
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. На Мемориале героической обороны 1941-1942 годов города-героя Севастополя 18 апреля председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и губернатор Севастополя Михаил Развожаев приняли участие в торжественной церемонии взятия частицы Вечного огня и дали старт масштабному федеральному проекту банка "Огонь Памяти", приуроченному к 80-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"80-летие Победы – важнейшая дата для каждого из севастопольцев. Сегодня мы сделали еще один шаг в увековечивании подвига героев обороны Севастополя и всех участников Великой Отечественной войны. Эту работу в городе-герое мы ведем комплексно и весь год. И чем больше будет таких акций и инициатив, тем лучше. Сегодняшнее мероприятие несет важную идею объединения девяти частиц Вечных огней из всех городов-героев нашей страны. Столь масштабные акции помогают безусловному сохранению исторической памяти всей многонациональной России", - сказал Развожаев, его слова приводятся на сайте правительства города.
По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, в Севастополе первыми в России запустили серию торжественных церемоний передачи частицы Вечного огня из девяти городов-героев в рамках проекта для сохранения памяти о Великой Победе – "Огонь Памяти".
"Сегодня к нам присоединились еще два южных города-героя: Керчь и Новороссийск. Через несколько дней инкассаторы Сбера доставят севастопольскую частицу на подмосковный мемориал у деревни Щекутино. Там частицы огня объединятся в один "Огонь Памяти", чтобы отдать дань работниках финансовой сферы, которые участвовали в обороне столицы нашей Родины. Благодарю руководство городов-участников за поддержку этого важного для Севастополя, юга России и всей страны проекта!" - отметил Песенников.
В ближайшие дни к акции передачи частиц Вечного Огня присоединятся еще шесть городов-героев: Волгоград, Смоленск, Тула, Мурманск, Санкт-Петербург и Москва. Все частицы будут доставлены на мемориал в подмосковной деревне Щекутино на именных инкассаторских машинах ― в честь каждого города-героя. Здесь 24 апреля с участием ветеранов в честь 80-летия Великой Победы впервые будет зажжен "Огонь Памяти".
© Фото предоставлено пресс-службой СбербанкаФедеральный проект Сбера "Огонь Памяти" стартовал в Севастополе
Федеральный проект Сбера Огонь Памяти стартовал в Севастополе
© Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка
Федеральный проект Сбера "Огонь Памяти" стартовал в Севастополе
СберСбербанк в КрымуСевастопольМосква
 
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