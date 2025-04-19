https://crimea.ria.ru/20250419/novosti-svo-ukrainskie-voyska-poteryali-bolee-1200-boevikov-za-sutki-1145813841.html
Новости СВО: украинские войска потеряли более 1200 боевиков за сутки
Новости СВО: украинские войска потеряли более 1200 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Новости СВО: украинские войска потеряли более 1200 боевиков за сутки
За минувшие сутки украинские войска потеряли 1235 боевиков убитыми и ранеными в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T14:31
2025-04-19T14:31
2025-04-19T14:31
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинские войска потеряли 1235 боевиков убитыми и ранеными в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Поповка, Мирополье Сумской области и Уды Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и орудие полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив формирования противника в районах населенных пунктов Погребняковка, Стецковка, Гороховатка, Купянск, Садовод Харьковской области, Кировск, Редкодуб Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики.Украинские войска потерял до 265 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Шевченко в ДНР, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Иванополья, Григоровки, Васюковки, Зари, Клебан-Быка, Константиновки и Новооленовки ДНР.Потери украинских вооруженных формирований составили более 365 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS и два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Димитров, Гродовка, Лысовка, Богдановка, Красноармейск и Миролюбовка ДНР.ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, боевую машину пехоты и бронетранспортер, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли 130 боевиков три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Новополь ДНР, Червоное и Гуляйполе Запорожской области.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям врага в районах Ольговки, Антоновки, Никольского и Днепровского Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокоточный удар нанесен по месту испытаний "Сапсана" на Украине9 высокоточных ударов по Украине: разбиты склады ракет и наемникиАрмия России освободили Валентиновку в ДНР
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
Новости СВО: украинские войска потеряли более 1200 боевиков за сутки
ВСУ потеряли 1235 военнослужащих за сутки в зоне СВО – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. За минувшие сутки украинские войска потеряли 1235 боевиков убитыми и ранеными в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Поповка, Мирополье Сумской области и Уды Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и орудие полевой артиллерии.
Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив формирования противника в районах населенных пунктов Погребняковка, Стецковка, Гороховатка, Купянск, Садовод Харьковской области, Кировск, Редкодуб Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики.
Украинские войска потерял до 265 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск
освободили населенный пункт Шевченко
в ДНР, а также
нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Иванополья, Григоровки, Васюковки, Зари, Клебан-Быка, Константиновки и Новооленовки ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований составили более 365 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS и два склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Димитров, Гродовка, Лысовка, Богдановка, Красноармейск и Миролюбовка ДНР.
ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, боевую машину пехоты и бронетранспортер, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы.
Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли 130 боевиков три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Новополь ДНР, Червоное и Гуляйполе Запорожской области.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям врага в районах Ольговки, Антоновки, Никольского и Днепровского Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Средства противовоздушной обороны уничтожили шесть управляемых авиационных бомб JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 151 беспилотник.
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