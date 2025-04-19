https://crimea.ria.ru/20250419/v-krymu-otsenili-ideyu-ssha-priznat-poluostrov-rossiyskim-1145815492.html

В Крыму оценили идею США признать полуостров российским

В Крыму оценили идею США признать полуостров российским - РИА Новости Крым, 19.04.2025

В Крыму оценили идею США признать полуостров российским

Признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе,... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T15:54

2025-04-19T15:54

2025-04-19T15:54

сергей цеков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство.При этом, по его словам, подобная информация о статусе полуострова в иностранных СМИ приковывает внимание к Крыму. "Вода камень точит. Многие на Западе понимают, что Крым законно присоединился к России", - добавил политик.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание Крыма российским: что для этого должно произойти – экспертМИД России: признание Крыма – вопрос времениКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс США

https://crimea.ria.ru/20250419/priznaet-li-tramp-rossiyskiy-krym--mnenie-1145812462.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цеков