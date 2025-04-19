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В Крыму оценили идею США признать полуостров российским - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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В Крыму оценили идею США признать полуостров российским
В Крыму оценили идею США признать полуостров российским - РИА Новости Крым, 19.04.2025
В Крыму оценили идею США признать полуостров российским
Признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе,... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T15:54
2025-04-19T15:54
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство.При этом, по его словам, подобная информация о статусе полуострова в иностранных СМИ приковывает внимание к Крыму. "Вода камень точит. Многие на Западе понимают, что Крым законно присоединился к России", - добавил политик.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание Крыма российским: что для этого должно произойти – экспертМИД России: признание Крыма – вопрос времениКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс США
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сергей цеков
В Крыму оценили идею США признать полуостров российским

Признание Крыма российским со стороны США стало бы хорошим сигналом - замглавы парламента

15:54 19.04.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Признание Соединенными Штатами российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине. При этом окончательное решение по этому вопросу США еще не приняли, отметило агентство.
"Пока что это только сообщения на уровне СМИ, официальная позиция властей США по этой теме не озвучена. Но признание российского статуса Крыма стало бы хорошим сигналом для крымчан, что их законный выбор наконец-то начали уважать на Западе, а также для других стран, которые захотят последовать примеру американцев", - сказал Цеков РИА Новости.
При этом, по его словам, подобная информация о статусе полуострова в иностранных СМИ приковывает внимание к Крыму. "Вода камень точит. Многие на Западе понимают, что Крым законно присоединился к России", - добавил политик.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации
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