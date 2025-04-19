https://crimea.ria.ru/20250419/zakrytye-na-kubani-plyazhi-pokazali-na-karte-1145813677.html

Закрытые на Кубани пляжи показали на карте

Закрытые на Кубани пляжи показали на карте - РИА Новости Крым, 19.04.2025

Закрытые на Кубани пляжи показали на карте

Оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале опубликовал полную карту закрытых для купания пляжей и тех территорий, которые доступны для отдыха этим... РИА Новости Крым, 19.04.2025

2025-04-19T14:17

2025-04-19T14:17

2025-04-19T14:17

краснодарский край

кубань

пляжи

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале опубликовал полную карту закрытых для купания пляжей и тех территорий, которые доступны для отдыха этим летом.Красным цветом выделены закрытые для отдыха территории береговой линии. Это 141 пляж в Анапе и девять пляжей в Темрюкском районе.При этом в Темрюкском районе доступными для купания остаются порядка 130 километров берега (выделено зеленым цветом).В частности, это пляжи станицы Тамань и поселка Сенной в Таманском заливе, а также все побережье Азовского моря в границах Темрюкского района, от поселка Ильич до станицы Голубицкой.Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне сообщила, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летней оздоровительной кампании и для рекреационных целей При этом территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения – здесь рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет.Пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщила ранее Попова.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушениетанкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, пляжи, новости