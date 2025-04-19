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ВСУ 10 раз за сутки нарушили мораторий на удары по энергообъектам - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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ВСУ 10 раз за сутки нарушили мораторий на удары по энергообъектам
ВСУ 10 раз за сутки нарушили мораторий на удары по энергообъектам - РИА Новости Крым, 19.04.2025
ВСУ 10 раз за сутки нарушили мораторий на удары по энергообъектам
Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, за прошедшие сутки зафиксировано десять атак ВСУ на соответствующие... РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T14:54
2025-04-19T15:14
министерство обороны рф
мораторий на удары по энергосистеме
энергетика
брянская область
обстрелы белгородской области
белгородская область
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, за прошедшие сутки зафиксировано десять атак ВСУ на соответствующие объекты. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, в Белгородской области в результате атаки беспилотников из-за повреждения отключилась высоковольтная линия 110 кВ Белгород – Рудник филиала "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Кроме того, в результате намеренного обстрела в селе Новая Таволжанка поврежден надземный стальной распределительный газопровод.В Брянской области в результате украинского обстрела произошел обрыв проводов и отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Климовском районе.В районе населенного пункта Зерново из-за обрыва проводов после атаки дрона отключилась высоковольтная линия. Без света оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе.ВСУ за сутки еще четырежды атаковала энергетические объекты в Брянской области, в том числе высоковольтные линии, электроподстанции и трансформаторные подстанции.В Донецкой Народной Республике в результате обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Ильич – Насосная, а в Херсонской области боевики подвергли артиллерийскому обстрелу электроподстанцию 330 кВ "Каховская".Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля Минобороны РФ.Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ. Киев атаками на энергообъекты России пытается сорвать начавшийся диалог между Россией и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
брянская область
белгородская область
донецкая народная республика (днр)
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министерство обороны рф, мораторий на удары по энергосистеме, энергетика, брянская область, обстрелы белгородской области, белгородская область, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ 10 раз за сутки нарушили мораторий на удары по энергообъектам

ВСУ предприняли 10 атак за сутки на энергетические объекты России - Минобороны

14:54 19.04.2025 (обновлено: 15:14 19.04.2025)
 
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ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, за прошедшие сутки зафиксировано десять атак ВСУ на соответствующие объекты. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, в Белгородской области в результате атаки беспилотников из-за повреждения отключилась высоковольтная линия 110 кВ Белгород – Рудник филиала "Россети Центр" – "Белгородэнерго". Кроме того, в результате намеренного обстрела в селе Новая Таволжанка поврежден надземный стальной распределительный газопровод.
В Брянской области в результате украинского обстрела произошел обрыв проводов и отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Климовском районе.
В районе населенного пункта Зерново из-за обрыва проводов после атаки дрона отключилась высоковольтная линия. Без света оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе.
ВСУ за сутки еще четырежды атаковала энергетические объекты в Брянской области, в том числе высоковольтные линии, электроподстанции и трансформаторные подстанции.
В Донецкой Народной Республике в результате обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Ильич – Насосная, а в Херсонской области боевики подвергли артиллерийскому обстрелу электроподстанцию 330 кВ "Каховская".
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
С момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению ударов по российской энергетической инфраструктуре ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, заявило в начале апреля Минобороны РФ.
Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ. Киев атаками на энергообъекты России пытается сорвать начавшийся диалог между Россией и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
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Министерство обороны РФМораторий на удары по энергосистемеЭнергетикаБрянская областьОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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