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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня - РИА Новости Крым, 19.04.2025
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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня - РИА Новости Крым, 19.04.2025
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня
В Иерусалиме в храме Воскресения Христова, который более известен как храм Гроба Господня, сошел Благодатный огонь. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.04.2025
2025-04-19T14:38
2025-04-19T14:51
благодатный огонь
израиль
православие
религия
пасха
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова, который более известен как храм Гроба Господня, сошел Благодатный огонь. Об этом сообщает РИА Новости.Чудо схождения Благодатного огня каждый год происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и после этого воскрес Иисус Христос.Святыня прибудет в Москву 19 апреля к всенощному бдению в столичном храме Христа Спасителя. Оттуда огонь передают по всем регионам страны.20 апреля егоо встретят в Крыму. Церемония состоится в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе в 15:00. В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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благодатный огонь, израиль, православие, религия, пасха, новости
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

14:38 19.04.2025 (обновлено: 14:51 19.04.2025)
 
© РИА Новости . Вячеслав Татарковский / Перейти в фотобанкВ храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости . Вячеслав Татарковский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова, который более известен как храм Гроба Господня, сошел Благодатный огонь. Об этом сообщает РИА Новости.

На церемонии находится прибывшая за святыней делегация Фонда Андрея Первозванного из России. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов принял участие в крестном ходе вместе с процессией Иерусалимского патриарха вокруг Кувуклии.

Чудо схождения Благодатного огня каждый год происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и после этого воскрес Иисус Христос.
Святыня прибудет в Москву 19 апреля к всенощному бдению в столичном храме Христа Спасителя. Оттуда огонь передают по всем регионам страны.
20 апреля егоо встретят в Крыму. Церемония состоится в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе в 15:00.
В 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов.
Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.
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Благодатный огоньИзраильПравославиеРелигияПасхаНовости
 
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