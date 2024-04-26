https://crimea.ria.ru/20240426/v-trende-zelenye-ustritsy-v-krymu-vyvodyat-vodorosli-dlya-mollyuskov-1136856411.html

В тренде зеленые устрицы: в Крыму выводят водоросли для моллюсков

В тренде зеленые устрицы: в Крыму выводят водоросли для моллюсков - РИА Новости Крым, 26.04.2024

В тренде зеленые устрицы: в Крыму выводят водоросли для моллюсков

Ученые Карадагской научной станции получили грант Российского научного фонда на селекцию ценных диатомовых водорослей. В Европе их помещают в водоемы для... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T07:12

2024-04-26T07:12

2024-04-26T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Ученые Карадагской научной станции получили грант Российского научного фонда на селекцию ценных диатомовых водорослей. В Европе их помещают в водоемы для разведения устриц, которые при этом окрашиваются в сине-зеленый цвет и приобретают лучшие вкусовые характеристики. Об этом сообщает пресс-служба Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ).Такие опыты будут проведены в Крыму впервые. Водоросли рода Haslea выделяют уникальный природный пигмент мареннин, способный окрашивать жабры устриц в зеленоватый цвет и одновременно улучшать вкусовые качества продукта. Мареннин обладает антиоксидантными и антибактериальными свойствами, полезными для организма человека."Эту особенность широко применяют в своей практике держатели устричных ферм, прежде всего на атлантическом побережье Франции. Окрашенные устрицы, содержавшиеся в прудах, в которых массово развивалась диатомовая водоросль Haslea ostrearia(Gaillon) Simonsen, отличаются лучшими вкусовыми качествами, а их коммерческая стоимость повышается", - пояснил доктор биологических наук Николай Давидович.Диатомовые водоросли рода Haslea, которые встречаются в местах выращивания моллюсков в Черном море, являются эндемиками и не были зафиксированы больше нигде в Мировом океане. Цель ученых - путем селекции получить более продуктивные штаммы этих водорослей, у которых возможность биосинтеза мареннина будет выше.Их применение в производстве позволит разнообразить ассортимент продукции. Таким образом, на российском рынке могут впервые появиться устрицы красивого зеленого оттенка отечественного производства.Ранее в ИнБЮМ презентовали уникальные продукты с добавлением микроводорослей: "морское" мороженое, мармелад, сыры, йогурты, лимонад.Читайте также на РИА Новости Крым:На Карадаге спасают пострадавших от шторма дельфинов Яну и ЯшуУченые из Севастополя будут изучать третье по величине озеро в миреВ Черном море поселился опасный хищник: так ли это и чем грозит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, инбюм, крым, новости, устрицы, водоросли, наука и технологии