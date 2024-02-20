https://crimea.ria.ru/20240220/v-chernom-more-poselilsya-opasnyy-khischnik-tak-li-eto-i-chem-grozit-1135102156.html
В Черном море поселился опасный хищник: так ли это и чем грозит
В Черном море поселился опасный хищник: так ли это и чем грозит - РИА Новости Крым, 20.02.2024
В Черном море поселился опасный хищник: так ли это и чем грозит
В Черном море появился опасный средиземноморский хищник – групер (род лучепёрых рыб из семейства каменных окуней – ред.), который представляет угрозу для... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T21:13
2024-02-20T21:13
2024-02-20T21:13
черное море
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виктор жиленко
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экология
дмитрий куцын
инбюм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Черном море появился опасный средиземноморский хищник – групер (род лучепёрых рыб из семейства каменных окуней – ред.), который представляет угрозу для кормовой базы более мелких черноморских обитателей. Об этом журналистам заявил директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко.Награда за поимку групераВладелец аквариума рассказал, что ему принесли двух груперов, выловленных у берегов полуострова, и он даже объявил о вознаграждении за поимку этой рыбы в Черном море. По мнению Жиленко, груперы в Черном море "это тревожный сигнал для наших черноморских рыб", ведь групер, который вырастает до 50 см, а то и до двух метров, может "уничтожить всю кормовую базу".При этом ученые из Института биологии южных морей уверены, что в Алуштинском аквариуме представлен не групер, а корейский окунь, который регистрируется в Черном море с 2013 года, отлично приспособился к местным условиям, хорошо размножается и в экосистему вполне вписывается. На что владелец аквариума Виктор Жиленко признался корреспонденту РИА Новости Крым, что "с радостью готов пообщаться и подискутировать" с сотрудниками ИнБЮМа, чтобы выяснить, какой же вид рыбы попал к нему в коллекцию.Корейский окунь в Черном море"В Алуштинском аквариуме представлен корейский окунь, который не имеет никакого отношения к груперам, это даже другой отряд рыб, он относится к семейству скорпеновых. Скорее, он родственник нашего морского ерша или скорпены. А груперы – это морские окуни. И среди груперов в Черном море встречается массово только один вид – это каменный окунь. Этот вид групера считается нашим, "аборигенным", – прокомментировал РИА Новости Крым кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ Дмитрий Куцын.Ученый отметил, что корейский окунь – это дальневосточный вид, в Черном море он регистрируется с 2013 года, и в последние годы начал активно набирать численность и часто попадаться рыбакам.По его словам, корейский окунь может вырастать до трех-четырех килограммов, имеет большое промысловое значение.Если продолжится увеличение численности корейского окуня в Черном море, то со временем она стабилизируется, и корейский окунь "станет компонентом ихтиофауны Черного моря". Никой паники по этому поводу быть не должно, уверяет ученый. "Это привычные сейчас процессы, поскольку меняется климат, идет антропогенное воздействие, все меняется".Корейский окунь также зарегистрирован у берегов Турции, Болгарии. Уже сделаны генетические исследования, которые подтверждают его принадлежность к этому виду, добавил сотрудник института.Не надо боятьсяЧто касается хищника групера, то риски встретить его в Черном море все же существуют, отмечает ученый."Любой вид может вселиться, но он никогда не съест всю кормовую базу, потому что природа устроена как саморегулирующаяся система", – напомнил Куцын.И в груперах "нет ничего страшного и особенного, тем более, что их десятки и сотни разных видов", резюмировал он.Ранее сообщалось, что ученые фиксируют уменьшение размеров таких ценных черноморских промысловых рыб, как шпроты и хамса. Средняя длина их тела уменьшилась почти на треть по сравнению с данными середины ХХ века.Читайте также на РИА Новости Крым:Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%Биолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моряНи хвоста, ни чешуи: почему моря вокруг Крыма перестали кормить рыбой
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черное море, виктор жиленко, новости крыма, экология, дмитрий куцын, инбюм
В Черном море поселился опасный хищник: так ли это и чем грозит
Рыба-хищник поселилась в Черном море
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Черном море появился опасный средиземноморский хищник – групер (род лучепёрых рыб из семейства каменных окуней – ред.), который представляет угрозу для кормовой базы более мелких черноморских обитателей. Об этом журналистам заявил директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко.
Награда за поимку групера
Владелец аквариума рассказал, что ему принесли двух груперов, выловленных у берегов полуострова, и он даже объявил о вознаграждении за поимку этой рыбы в Черном море. По мнению Жиленко, груперы в Черном море "это тревожный сигнал для наших черноморских рыб", ведь групер, который вырастает до 50 см, а то и до двух метров, может "уничтожить всю кормовую базу".
"По описаниям из справочников, речь все-таки идет о групере. Ошибиться могли, конечно. Но не столь важно, групер это или нет, если это крупный вид рыбы, который начнет съедать кормовую базу более мелких видов, то это опасно. Это создает экологическую проблему", – сказал он в комментарии РИА Новости Крым.
При этом ученые из Института биологии южных морей уверены, что в Алуштинском аквариуме представлен не групер, а корейский окунь, который регистрируется в Черном море с 2013 года, отлично приспособился к местным условиям, хорошо размножается и в экосистему вполне вписывается. На что владелец аквариума Виктор Жиленко признался корреспонденту РИА Новости Крым
, что "с радостью готов пообщаться и подискутировать" с сотрудниками ИнБЮМа, чтобы выяснить, какой же вид рыбы попал к нему в коллекцию.
Корейский окунь в Черном море
"В Алуштинском аквариуме представлен корейский окунь, который не имеет никакого отношения к груперам, это даже другой отряд рыб, он относится к семейству скорпеновых. Скорее, он родственник нашего морского ерша или скорпены. А груперы – это морские окуни. И среди груперов в Черном море встречается массово только один вид – это каменный окунь. Этот вид групера считается нашим, "аборигенным", – прокомментировал РИА Новости Крым
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ Дмитрий Куцын.
Ученый отметил, что корейский окунь – это дальневосточный вид, в Черном море он регистрируется с 2013 года, и в последние годы начал активно набирать численность и часто попадаться рыбакам.
По его словам, корейский окунь может вырастать до трех-четырех килограммов, имеет большое промысловое значение.
"Если он продолжит увеличивать свою численность в Черном море, а все к этому идет, это, безусловно, приведет к изменению взаимоотношений внутри сообществ, в которые он встраивается. С какими-то видами он вступит в конкурентные взаимоотношения. В нашем случае это будет, скорее всего, морской ерш, потому что у них пересекается сектор питания – ракообразные, прибрежная рыба. Безусловно, он будет влиять на численность видов, на которые охотится, но со временем, как правило, всегда происходит встраивание вида в экосистему, достигается баланс численности хищника, его жертвы и видов, с которыми он конкурирует", – объяснил Куцын.
Если продолжится увеличение численности корейского окуня в Черном море, то со временем она стабилизируется, и корейский окунь "станет компонентом ихтиофауны Черного моря". Никой паники по этому поводу быть не должно, уверяет ученый. "Это привычные сейчас процессы, поскольку меняется климат, идет антропогенное воздействие, все меняется".
Корейский окунь также зарегистрирован у берегов Турции, Болгарии. Уже сделаны генетические исследования, которые подтверждают его принадлежность к этому виду, добавил сотрудник института.
Не надо бояться
Что касается хищника групера, то риски встретить его в Черном море все же существуют, отмечает ученый.
"Любой вид может вселиться, но он никогда не съест всю кормовую базу, потому что природа устроена как саморегулирующаяся система", – напомнил Куцын.
И в груперах "нет ничего страшного и особенного, тем более, что их десятки и сотни разных видов", резюмировал он.
Ранее сообщалось
, что ученые фиксируют уменьшение размеров таких ценных черноморских промысловых рыб, как шпроты и хамса. Средняя длина их тела уменьшилась почти на треть по сравнению с данными середины ХХ века.
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