https://crimea.ria.ru/20240220/v-chernom-more-poselilsya-opasnyy-khischnik-tak-li-eto-i-chem-grozit-1135102156.html

В Черном море поселился опасный хищник: так ли это и чем грозит

В Черном море поселился опасный хищник: так ли это и чем грозит - РИА Новости Крым, 20.02.2024

В Черном море поселился опасный хищник: так ли это и чем грозит

В Черном море появился опасный средиземноморский хищник – групер (род лучепёрых рыб из семейства каменных окуней – ред.), который представляет угрозу для... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T21:13

2024-02-20T21:13

2024-02-20T21:13

черное море

эксклюзивы риа новости крым

виктор жиленко

новости крыма

экология

дмитрий куцын

инбюм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/14/1135103665_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_13202526bc943530d380d984a3ecc56e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Черном море появился опасный средиземноморский хищник – групер (род лучепёрых рыб из семейства каменных окуней – ред.), который представляет угрозу для кормовой базы более мелких черноморских обитателей. Об этом журналистам заявил директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко.Награда за поимку групераВладелец аквариума рассказал, что ему принесли двух груперов, выловленных у берегов полуострова, и он даже объявил о вознаграждении за поимку этой рыбы в Черном море. По мнению Жиленко, груперы в Черном море "это тревожный сигнал для наших черноморских рыб", ведь групер, который вырастает до 50 см, а то и до двух метров, может "уничтожить всю кормовую базу".При этом ученые из Института биологии южных морей уверены, что в Алуштинском аквариуме представлен не групер, а корейский окунь, который регистрируется в Черном море с 2013 года, отлично приспособился к местным условиям, хорошо размножается и в экосистему вполне вписывается. На что владелец аквариума Виктор Жиленко признался корреспонденту РИА Новости Крым, что "с радостью готов пообщаться и подискутировать" с сотрудниками ИнБЮМа, чтобы выяснить, какой же вид рыбы попал к нему в коллекцию.Корейский окунь в Черном море"В Алуштинском аквариуме представлен корейский окунь, который не имеет никакого отношения к груперам, это даже другой отряд рыб, он относится к семейству скорпеновых. Скорее, он родственник нашего морского ерша или скорпены. А груперы – это морские окуни. И среди груперов в Черном море встречается массово только один вид – это каменный окунь. Этот вид групера считается нашим, "аборигенным", – прокомментировал РИА Новости Крым кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ Дмитрий Куцын.Ученый отметил, что корейский окунь – это дальневосточный вид, в Черном море он регистрируется с 2013 года, и в последние годы начал активно набирать численность и часто попадаться рыбакам.По его словам, корейский окунь может вырастать до трех-четырех килограммов, имеет большое промысловое значение.Если продолжится увеличение численности корейского окуня в Черном море, то со временем она стабилизируется, и корейский окунь "станет компонентом ихтиофауны Черного моря". Никой паники по этому поводу быть не должно, уверяет ученый. "Это привычные сейчас процессы, поскольку меняется климат, идет антропогенное воздействие, все меняется".Корейский окунь также зарегистрирован у берегов Турции, Болгарии. Уже сделаны генетические исследования, которые подтверждают его принадлежность к этому виду, добавил сотрудник института.Не надо боятьсяЧто касается хищника групера, то риски встретить его в Черном море все же существуют, отмечает ученый."Любой вид может вселиться, но он никогда не съест всю кормовую базу, потому что природа устроена как саморегулирующаяся система", – напомнил Куцын.И в груперах "нет ничего страшного и особенного, тем более, что их десятки и сотни разных видов", резюмировал он.Ранее сообщалось, что ученые фиксируют уменьшение размеров таких ценных черноморских промысловых рыб, как шпроты и хамса. Средняя длина их тела уменьшилась почти на треть по сравнению с данными середины ХХ века.Читайте также на РИА Новости Крым:Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29%Биолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моряНи хвоста, ни чешуи: почему моря вокруг Крыма перестали кормить рыбой

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, виктор жиленко, новости крыма, экология, дмитрий куцын, инбюм