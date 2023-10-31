https://crimea.ria.ru/20231031/v-chernom-more-melchayut-khamsa-i-shproty--uchenye-nazvali-prichinu-1132370004.html
В Черном море мельчают хамса и шпроты – ученые назвали причину
В Черном море мельчают хамса и шпроты – ученые назвали причину - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В Черном море мельчают хамса и шпроты – ученые назвали причину
Ученые фиксируют уменьшение размеров таких ценных черноморских промысловых рыб, как шпроты и хамса. Средняя длина их тела уменьшилась почти на треть по... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T07:35
2023-10-31T07:35
2023-10-31T08:16
инбюм
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рыбный промысел в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Ученые фиксируют уменьшение размеров таких ценных черноморских промысловых рыб, как шпроты и хамса. Средняя длина их тела уменьшилась почти на треть по сравнению с данными середины ХХ века, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым старший научный сотрудник Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын."Мы наблюдаем их измельчание, причем уже не первый год. Для сравнения, в пятидесятых годах длина шпрота достигала 14,5 сантиметров в возрасте пяти лет, в то время как сейчас мы делали выборку из трех-четырех тысяч, и самый крупный шпрот был 10,5 см, если мне память не изменяет", - сказал Куцын.Измельчание связано не только с траловыми методами вылова, которые разрушают экосистему морского дна и тем самым влияют на кормовую базу морских животных. Оно объясняется и более глобальной причиной – потеплением климата на планете.Между тем шпроты и хамса – это ценные промысловые виды рыб, которые вылавливают десятками тысяч тонн, и численность их популяций стремительно сокращается."В качестве риска для многих видов стоит отметить избыточную промысловую нагрузку. Так, за последние несколько лет мы наблюдаем, что промысловая смертность таких видов рыб, как султанка, мерланка и шпрот, значительно превышает естественную. Это может привести к сокращению их размеров и к снижению популяционной плодовитости и рыбопродуктивности в целом", - предупредил кандидат биологических наук.Ранее эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, что в Азовском море почти полностью истреблены осетровые виды рыб. К такому бедственному положению привели варварские методы промысла и зарегулированность рек, в первую очередь – Дона, куда рыба заходила на нерест.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедкиБиолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моряНи хвоста, ни чешуи: почему моря вокруг Крыма перестали кормить рыбой
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инбюм, черное море, рыбный промысел в крыму, рыба, экология, природа, дмитрий куцын, крым, новости крыма
В Черном море мельчают хамса и шпроты – ученые назвали причину
Шпроты и хамса в Черном море из-за глобального потепления уменьшились в размерах на треть
07:35 31.10.2023 (обновлено: 08:16 31.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Ученые фиксируют уменьшение размеров таких ценных черноморских промысловых рыб, как шпроты и хамса. Средняя длина их тела уменьшилась почти на треть по сравнению с данными середины ХХ века, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым старший научный сотрудник Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын.
"Мы наблюдаем их измельчание, причем уже не первый год. Для сравнения, в пятидесятых годах длина шпрота достигала 14,5 сантиметров в возрасте пяти лет, в то время как сейчас мы делали выборку из трех-четырех тысяч, и самый крупный шпрот был 10,5 см, если мне память не изменяет", - сказал Куцын.
Измельчание связано не только с траловыми методами вылова, которые разрушают экосистему морского дна и тем самым влияют на кормовую базу морских животных. Оно объясняется и более глобальной причиной – потеплением климата на планете.
"Мне попадались данные наших турецких коллег, что каждый год температура поверхности моря повышается примерно на 0,06 градусов. И этот процесс сам по себе приводит к мельчанию рыбы, - пояснил ученый. - Особенно уязвимы в этом смысле холодолюбивые, такие, как шпрот, мерланг и даже калкан. Высокая температура приводит к тому, что скорость обменных процессов в рыбе увеличивается, ей приходится больше энергии и кислорода тратить на поддержание жизни, и меньше остается на рост и компенсацию распада белка, который тоже ускоряется из-за увеличения температуры".
Между тем шпроты и хамса – это ценные промысловые виды рыб, которые вылавливают десятками тысяч тонн, и численность их популяций стремительно сокращается.
"В качестве риска для многих видов стоит отметить избыточную промысловую нагрузку. Так, за последние несколько лет мы наблюдаем, что промысловая смертность таких видов рыб, как султанка, мерланка и шпрот, значительно превышает естественную. Это может привести к сокращению их размеров и к снижению популяционной плодовитости и рыбопродуктивности в целом", - предупредил кандидат биологических наук.
Ранее эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал
, что в Азовском море почти полностью истреблены осетровые виды рыб. К такому бедственному положению привели варварские методы промысла и зарегулированность рек, в первую очередь – Дона, куда рыба заходила на нерест.
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