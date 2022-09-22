https://crimea.ria.ru/20220922/biolog-rasskazal-o-problemakh-i-osobennostyakh-chernogo-morya-1124579059.html

Биолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моря

Биолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моря - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Биолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моря

Ученые наблюдают ежегодное повышение температуры воды в Черном море и уменьшение количества кислорода. Это пагубно влияет на экосистему водного объекта, но не... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T07:49

2022-09-22T07:49

2022-09-22T07:49

черное море

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Ученые наблюдают ежегодное повышение температуры воды в Черном море и уменьшение количества кислорода. Это пагубно влияет на экосистему водного объекта, но не все исследователи до конца осознают проблему в полной мере. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени Ковалевского РАН", кандидат биологических наук Виктор Мельников в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Мельника, активное снижение количество кислорода в Черном море ученые фиксируют с 1980-х годов. В этот период активно развивалось сельское хозяйство и все используемые удобрения попадали в воду, стекая после поливов и осадков.Так, по разным оценкам, количество кислорода уменьшилось до 44%, а глубина его проникновения сократилась со 120-140 метров до 80-90.Вместе с тем, ученый напомнил, что вся экосистема Черного моря основана на холодной морской воде, которая попала в него в Ледниковый период. Около 8,5 миллионов лет назад Черное море было пресноводным озером, которое наполнилось не только водами, но и различными биологическими видами. До сегодняшнего дня холодные течения обеспечивают выживаемость живых организмов."Черное море – уникальный водоем, потому что в нем действует природный "холодильник", который в уникальном виде сохранил организмы, попавшие в него сразу после Ледникового периода. В Черном море есть плотностной градиент, который находится на глубине 100-150 метров. Зимой вода охлаждается и опускается на него, летом верхние слои моря прогреваются, а нижний слой остается холодным, как раз в нем существуют попавшие в Ледниковый период организмы", – пояснил ученый и добавил, что такой системы охлаждения нет ни у одного другого моря в мире.Ситуацию значительно ухудшает глобальное потепление, которое приводит к многослойному нагреванию воды. Так, среднегодовая температура холодного промежуточного слоя уже превысила 8 градусов."Чем он теплее, тем хуже микроорганизмам той эпохи, а они в свою очередь составляют кормовую базу рыб Черного моря. Не будет у нас калянуса, не будет шпрота – будет плохо всем остальным, кто ими питается", – резюмировал биолог.Ранее старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Евгения Карпова рассказала, что в Черном море у берегов Крыма прижился промысловый корейский (темный) окунь, родной средой обитания которого являются дальневосточные моря.

черное море

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, экология