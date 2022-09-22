Рейтинг@Mail.ru
Биолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моря - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220922/biolog-rasskazal-o-problemakh-i-osobennostyakh-chernogo-morya-1124579059.html
Биолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моря
Биолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моря - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Биолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моря
Ученые наблюдают ежегодное повышение температуры воды в Черном море и уменьшение количества кислорода. Это пагубно влияет на экосистему водного объекта, но не... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T07:49
2022-09-22T07:49
черное море
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122299539_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_06411bc37d0dec462ea5111e94cb904f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Ученые наблюдают ежегодное повышение температуры воды в Черном море и уменьшение количества кислорода. Это пагубно влияет на экосистему водного объекта, но не все исследователи до конца осознают проблему в полной мере. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени Ковалевского РАН", кандидат биологических наук Виктор Мельников в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Мельника, активное снижение количество кислорода в Черном море ученые фиксируют с 1980-х годов. В этот период активно развивалось сельское хозяйство и все используемые удобрения попадали в воду, стекая после поливов и осадков.Так, по разным оценкам, количество кислорода уменьшилось до 44%, а глубина его проникновения сократилась со 120-140 метров до 80-90.Вместе с тем, ученый напомнил, что вся экосистема Черного моря основана на холодной морской воде, которая попала в него в Ледниковый период. Около 8,5 миллионов лет назад Черное море было пресноводным озером, которое наполнилось не только водами, но и различными биологическими видами. До сегодняшнего дня холодные течения обеспечивают выживаемость живых организмов."Черное море – уникальный водоем, потому что в нем действует природный "холодильник", который в уникальном виде сохранил организмы, попавшие в него сразу после Ледникового периода. В Черном море есть плотностной градиент, который находится на глубине 100-150 метров. Зимой вода охлаждается и опускается на него, летом верхние слои моря прогреваются, а нижний слой остается холодным, как раз в нем существуют попавшие в Ледниковый период организмы", – пояснил ученый и добавил, что такой системы охлаждения нет ни у одного другого моря в мире.Ситуацию значительно ухудшает глобальное потепление, которое приводит к многослойному нагреванию воды. Так, среднегодовая температура холодного промежуточного слоя уже превысила 8 градусов."Чем он теплее, тем хуже микроорганизмам той эпохи, а они в свою очередь составляют кормовую базу рыб Черного моря. Не будет у нас калянуса, не будет шпрота – будет плохо всем остальным, кто ими питается", – резюмировал биолог.Ранее старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Евгения Карпова рассказала, что в Черном море у берегов Крыма прижился промысловый корейский (темный) окунь, родной средой обитания которого являются дальневосточные моря.
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122299539_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_1fb55768ae673804676d2df4c1047c53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черное море, экология
Биолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моря

Биолог Мельников: экосистема Черного моря уникальная и не имеет аналогов

07:49 22.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкПодводный мир
Подводный мир - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Ученые наблюдают ежегодное повышение температуры воды в Черном море и уменьшение количества кислорода. Это пагубно влияет на экосистему водного объекта, но не все исследователи до конца осознают проблему в полной мере. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени Ковалевского РАН", кандидат биологических наук Виктор Мельников в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Мельника, активное снижение количество кислорода в Черном море ученые фиксируют с 1980-х годов. В этот период активно развивалось сельское хозяйство и все используемые удобрения попадали в воду, стекая после поливов и осадков.
"Вся органика медленно опускалась и окислялась. Когда внизу кислород закончился, кислородная зона начала уменьшаться. Когда темпы сельского хозяйства снизились, все подумали, что кислород снова будет проникать вглубь. Но ничего подобного, исследования показывают, что в последние годы идет интенсивнейшее уменьшение кислорода в Черном море, а в его центральных районах все, как говорится, плохо", – сказал Мельников.
Так, по разным оценкам, количество кислорода уменьшилось до 44%, а глубина его проникновения сократилась со 120-140 метров до 80-90.
Вместе с тем, ученый напомнил, что вся экосистема Черного моря основана на холодной морской воде, которая попала в него в Ледниковый период. Около 8,5 миллионов лет назад Черное море было пресноводным озером, которое наполнилось не только водами, но и различными биологическими видами. До сегодняшнего дня холодные течения обеспечивают выживаемость живых организмов.
"Черное море – уникальный водоем, потому что в нем действует природный "холодильник", который в уникальном виде сохранил организмы, попавшие в него сразу после Ледникового периода. В Черном море есть плотностной градиент, который находится на глубине 100-150 метров. Зимой вода охлаждается и опускается на него, летом верхние слои моря прогреваются, а нижний слой остается холодным, как раз в нем существуют попавшие в Ледниковый период организмы", – пояснил ученый и добавил, что такой системы охлаждения нет ни у одного другого моря в мире.
Ситуацию значительно ухудшает глобальное потепление, которое приводит к многослойному нагреванию воды. Так, среднегодовая температура холодного промежуточного слоя уже превысила 8 градусов.
"Чем он теплее, тем хуже микроорганизмам той эпохи, а они в свою очередь составляют кормовую базу рыб Черного моря. Не будет у нас калянуса, не будет шпрота – будет плохо всем остальным, кто ими питается", – резюмировал биолог.
Ранее старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Евгения Карпова рассказала, что в Черном море у берегов Крыма прижился промысловый корейский (темный) окунь, родной средой обитания которого являются дальневосточные моря.
Черное мореЭкология
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07В Херсонской области предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП
08:54В Керчи простились с погибшим на Украине морпехом
08:36Как занятия спортом влияют на гипертонию
08:14В Белгородской области продлен высокий уровень террористической опасности
08:11Политолог: частичной мобилизации достаточно для достижения целей СВО
08:06Фрукты, отдых и не только: что подешевело в Крыму
07:49Биолог рассказал о проблемах и особенностях Черного моря
07:02Врач объяснил, кого не смогут мобилизовать по здоровью
03:32Эксперт объяснил историческую общность России и земель Новороссии
00:01Местами дожди: прогноз для Крыма на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 22 сентября
22:01Главные события и заявления дня: 21 сентября
21:58Россияне предпочитают побеждать осеннюю хандру сексом
21:05Когда достроят общежития Севастопольского университета
20:31Крымчанин сядет на шесть лет за кражу трех велосипедов и мопеда
20:03Четыре взрыва прогремели в Херсоне
20:02Что вам должны при сокращении с работы – список выплат
19:37Банкам рекомендовали разработать кредитные каникулы для мобилизованных
18:47Какие льготы получат мобилизованные граждане РФ
18:22Ученые из РФ исследуют подводную крепость крестоносцев у берегов Сирии
Лента новостейМолния