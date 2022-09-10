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Диво дивное: в Крыму прижился промысловый окунь Дальнего Востока - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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Диво дивное: в Крыму прижился промысловый окунь Дальнего Востока
Диво дивное: в Крыму прижился промысловый окунь Дальнего Востока - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Диво дивное: в Крыму прижился промысловый окунь Дальнего Востока
В Черном море у берегов Крыма прижился промысловый корейский (темный) окунь, родной средой обитания которого являются дальневосточные моря. Об уникальном... РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T10:12
2022-09-10T10:12
севастополь
черное море
авторы
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Черном море у берегов Крыма прижился промысловый корейский (темный) окунь, родной средой обитания которого являются дальневосточные моря. Об уникальном "иммигранте" и его новых местах обитания на Юге России РИА Новости Крым рассказала старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Евгения Карпова.По словам Карповой, родина корейского окуня Sebastes schlegelii – Дальний Восток. Он обитает у побережья Китая, Кореи, Японии, доходит до Сахалина."Сам он оттуда никак не мог проникнуть. Его привезли в качестве малька или личинки либо с балластными водами, либо с посадочным материалом устриц, которые сейчас широко используются в Черном море", – поделилась Карпова двумя версиями, бытующими в научном сообществе, отметив, что склоняются больше ко второй.В первый раз корейского окуня у берегов Крыма обнаружили лет десять назад. Спустя еще два года он снова попался на глаза. В одном из международных научных журналов даже появилась статья севастопольских ученых на эту тему. Их коллеги из других стран Черноморского бассейна о дальневосточной рыбе в этом регионе слышали впервые. Надолго ли она задержится – делать прогнозы не брались.На сегодняшний день темного окуня из тихоокеанских вод видели у крымского побережья уже в 6-7 местах. Причем не только в самых теплых – в районе Южного берега Крыма и Балаклавы, но и на западном побережье, в частности в Каче, а буквально на днях – в Евпатории.О необычном вселенце, как называют его ученые, сообщают местные и туристы, как правило дайверы и снорклеры. Одна из любителей изучать подводные глубины, уроженка Евпатории Инна Свердлова. Она и рассказала ученым о своей недавней находке в 30 метрах от линии прибоя."Рыбки висели над камнями, вяло отплывая, когда я приближала к ним камеру. Сразу подумала, что это окунь, но какой? В интернете нашли похожих из Тихого океана, а дальше обратились к специалистам. Вчера снова встретила их. Они поменяли дислокацию и "висели" на свае чуть дальше от берега. И было их трое: две поменьше, одна побольше, сантиметров 20–25", – рассказала она.Все это подтверждает, что "вид обитает, прижился и нормально себя чувствует", говорит Карпова.За последнюю четверть века Черное море пополнилось более чем 30 видами вселенцев, но все это мелкие рыбы Средиземноморского бассейна, объясняет она. Что касается тихоокеанских видов, то их всего два, и оба появились усилиями человека.Массово размножаться темный окунь вряд ли будет, так как является хищником, а они редко достигают большой численности, так что промысловым в диких условиях он скорее всего не станет, предположила она. А вот как объект аквакультуры – очень интересен и перспективен для региона.Ранее стало известно, где появится устричный питомник для Юга России.
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https://crimea.ria.ru/20220410/v-krymu-mogut-otkryt-redkuyu-spetsializatsiyu-dlya-otechestvennogo-rybovodstva-1122897227.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, черное море, авторы
Диво дивное: в Крыму прижился промысловый окунь Дальнего Востока

В Черном море у Крыма появился крупный промысловый окунь Дальнего Востока

10:12 10.09.2022
 
© Фото предоставила Инна СвердловаКорейский окунь в Черном море у берегов Крыма
Корейский окунь в Черном море у берегов Крыма
© Фото предоставила Инна Свердлова
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Черном море у берегов Крыма прижился промысловый корейский (темный) окунь, родной средой обитания которого являются дальневосточные моря. Об уникальном "иммигранте" и его новых местах обитания на Юге России РИА Новости Крым рассказала старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Евгения Карпова.
По словам Карповой, родина корейского окуня Sebastes schlegelii – Дальний Восток. Он обитает у побережья Китая, Кореи, Японии, доходит до Сахалина.
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"Сам он оттуда никак не мог проникнуть. Его привезли в качестве малька или личинки либо с балластными водами, либо с посадочным материалом устриц, которые сейчас широко используются в Черном море", – поделилась Карпова двумя версиями, бытующими в научном сообществе, отметив, что склоняются больше ко второй.
В первый раз корейского окуня у берегов Крыма обнаружили лет десять назад. Спустя еще два года он снова попался на глаза. В одном из международных научных журналов даже появилась статья севастопольских ученых на эту тему. Их коллеги из других стран Черноморского бассейна о дальневосточной рыбе в этом регионе слышали впервые. Надолго ли она задержится – делать прогнозы не брались.
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На сегодняшний день темного окуня из тихоокеанских вод видели у крымского побережья уже в 6-7 местах. Причем не только в самых теплых – в районе Южного берега Крыма и Балаклавы, но и на западном побережье, в частности в Каче, а буквально на днях – в Евпатории.
О необычном вселенце, как называют его ученые, сообщают местные и туристы, как правило дайверы и снорклеры. Одна из любителей изучать подводные глубины, уроженка Евпатории Инна Свердлова. Она и рассказала ученым о своей недавней находке в 30 метрах от линии прибоя.
"Рыбки висели над камнями, вяло отплывая, когда я приближала к ним камеру. Сразу подумала, что это окунь, но какой? В интернете нашли похожих из Тихого океана, а дальше обратились к специалистам. Вчера снова встретила их. Они поменяли дислокацию и "висели" на свае чуть дальше от берега. И было их трое: две поменьше, одна побольше, сантиметров 20–25", – рассказала она.
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Все это подтверждает, что "вид обитает, прижился и нормально себя чувствует", говорит Карпова.
За последнюю четверть века Черное море пополнилось более чем 30 видами вселенцев, но все это мелкие рыбы Средиземноморского бассейна, объясняет она. Что касается тихоокеанских видов, то их всего два, и оба появились усилиями человека.
"Пеленгаса в свое время переселили в рамках специальной программы, а полосатый трехзубый бычок – это подтвержденный факт – был выпущен из Севастопольского аквариума: в море вылили целую группу, теперь он живет в Севастопольской бухте. Корейский окунь – третий вид, выросший в наших условиях самостоятельно. И это крупный, ценный, промысловый и аквакультурный вид, еще и дальневосточный – уникальное сочетание", – отметила исследователь.
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Массово размножаться темный окунь вряд ли будет, так как является хищником, а они редко достигают большой численности, так что промысловым в диких условиях он скорее всего не станет, предположила она. А вот как объект аквакультуры – очень интересен и перспективен для региона.
Ранее стало известно, где появится устричный питомник для Юга России.
 
СевастопольЧерное мореАвторы
 
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