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В Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедки - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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В Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедки
В Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедки - РИА Новости Крым, 23.08.2023
В Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедки
В Крыму бригадир рыбопромысловой бригады пойдет под суд за незаконный вылов рыбы, в том числе почти центнера селедки, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T21:18
2023-08-23T21:18
черное море
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Крыму бригадир рыбопромысловой бригады пойдет под суд за незаконный вылов рыбы, в том числе почти центнера селедки, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Злоумышленницу задержали с незаконным уловом на сумму более чем 335 тысяч рублей. Поскольку ущерб, причиненный преступлением, не возмещен, обвиняемой предъявлен иск. Уголовное дело направлено в суд.Сколько рыбы можно ловить в КрымуКак сообщал сайт РИА Новости Крым, запретными для вылова в Крыму являются морские млекопитающие, осетровые, черноморский лосось, светлый горбыль, морской петух, самки пресноводного рака, вынашивающие икру и личинок, а также любые другие краснокнижные животные и растения.Для вылова остальных видов установлены нормы. В частности любители рыбалки в сутки могут поймать до трех килограммов зубарика, до пяти килограммов саргана, столько же тарани, барабули, сельди, морских ерша, карася и налима, камбалы-глосса, темного горбыля, скумбрии, пеламиды, мидии, бычков, катрана, морской лисицы, ската-хвостокола, сардины, солнечника, смариды и тюльки.Ограничения в 7,5 килограммов установлены на камбалу-калкан и кефаль, в десять килограммов - на ставриду, пиленгас, атерину, мерланг, хамсу шпрот, лаврак, луфарь, карася серебряного.Нельзя ловить больше двух экземпляров судака и толстолобика, трех экземпляров жереха, двадцати экземпляров голавля.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалуВ Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуДля спасения дельфинов рыбалку в Черном море предложили ограничить
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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черное море, браконьерство, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, общество, закон и право
В Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедки

Прокуратура: в Крыму начальник бригады рыбаков пойдет под суд за незаконный вылов

21:18 23.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкЛодки рыбаков у мыса Тарханкут
Лодки рыбаков у мыса Тарханкут - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Крыму бригадир рыбопромысловой бригады пойдет под суд за незаконный вылов рыбы, в том числе почти центнера селедки, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Обвиняемая, являясь бригадиром рыбопромысловой бригады, совершила незаконный вылов 1,2 тыс. экземпляров рыбы, в том числе сельди черноморско-азовской проходной общим весом 91,7 кг", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Злоумышленницу задержали с незаконным уловом на сумму более чем 335 тысяч рублей. Поскольку ущерб, причиненный преступлением, не возмещен, обвиняемой предъявлен иск. Уголовное дело направлено в суд.

Сколько рыбы можно ловить в Крыму

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, запретными для вылова в Крыму являются морские млекопитающие, осетровые, черноморский лосось, светлый горбыль, морской петух, самки пресноводного рака, вынашивающие икру и личинок, а также любые другие краснокнижные животные и растения.
Для вылова остальных видов установлены нормы. В частности любители рыбалки в сутки могут поймать до трех килограммов зубарика, до пяти килограммов саргана, столько же тарани, барабули, сельди, морских ерша, карася и налима, камбалы-глосса, темного горбыля, скумбрии, пеламиды, мидии, бычков, катрана, морской лисицы, ската-хвостокола, сардины, солнечника, смариды и тюльки.
Ограничения в 7,5 килограммов установлены на камбалу-калкан и кефаль, в десять килограммов - на ставриду, пиленгас, атерину, мерланг, хамсу шпрот, лаврак, луфарь, карася серебряного.
Нельзя ловить больше двух экземпляров судака и толстолобика, трех экземпляров жереха, двадцати экземпляров голавля.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Черное мореБраконьерствоКрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымОбществоЗакон и право
 
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