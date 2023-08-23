https://crimea.ria.ru/20230823/v-krymu-brigadir-rybakov-idet-pod-sud-za-tsentner-nezakonnoy-seledki-1130890675.html

В Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедки

В Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедки - РИА Новости Крым, 23.08.2023

В Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедки

В Крыму бригадир рыбопромысловой бригады пойдет под суд за незаконный вылов рыбы, в том числе почти центнера селедки, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T21:18

2023-08-23T21:18

2023-08-23T21:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Крыму бригадир рыбопромысловой бригады пойдет под суд за незаконный вылов рыбы, в том числе почти центнера селедки, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Злоумышленницу задержали с незаконным уловом на сумму более чем 335 тысяч рублей. Поскольку ущерб, причиненный преступлением, не возмещен, обвиняемой предъявлен иск. Уголовное дело направлено в суд.Сколько рыбы можно ловить в КрымуКак сообщал сайт РИА Новости Крым, запретными для вылова в Крыму являются морские млекопитающие, осетровые, черноморский лосось, светлый горбыль, морской петух, самки пресноводного рака, вынашивающие икру и личинок, а также любые другие краснокнижные животные и растения.Для вылова остальных видов установлены нормы. В частности любители рыбалки в сутки могут поймать до трех килограммов зубарика, до пяти килограммов саргана, столько же тарани, барабули, сельди, морских ерша, карася и налима, камбалы-глосса, темного горбыля, скумбрии, пеламиды, мидии, бычков, катрана, морской лисицы, ската-хвостокола, сардины, солнечника, смариды и тюльки.Ограничения в 7,5 килограммов установлены на камбалу-калкан и кефаль, в десять килограммов - на ставриду, пиленгас, атерину, мерланг, хамсу шпрот, лаврак, луфарь, карася серебряного.Нельзя ловить больше двух экземпляров судака и толстолобика, трех экземпляров жереха, двадцати экземпляров голавля.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалуВ Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуДля спасения дельфинов рыбалку в Черном море предложили ограничить

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, браконьерство, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, общество, закон и право