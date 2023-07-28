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Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалу - РИА Новости Крым, 28.07.2023
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Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалу
Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалу - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалу
В Крыму два рыбака отправятся под суд за незаконную добычу камбалы. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, ущерб от вылова составил 100 тысяч... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T17:18
2023-07-28T17:18
крым
происшествия
браконьерство
прокуратура республики крым
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рыба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Крыму два рыбака отправятся под суд за незаконную добычу камбалы. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, ущерб от вылова составил 100 тысяч рублей. "По версии органа предварительного расследования, обвиняемые в апреле 2023 года совершили незаконный вылов 31 экземпляра рыбы камбала-калкан. Для этого использовали запрещенные орудия лова, прибыв к местам нереста рыбы на надувной лодке в район бухты Морская", - сообщили в надзорном ведомстве детали дела.С незаконным уловом рыбаков задержаны правоохранители. Стотысячный ущерб злоумышленники возместили. Теперь им предстоит предстать перед судом по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуВ Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбуВ Черноморском рыбаки заработали уголовное дело за добычу камбалы
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, браконьерство, прокуратура республики крым, общество, рыба, незаконный лов рыбы, новости крыма, закон и право
Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалу

В Крыму двух рыбаков осудят за незаконную добычу камбалы на 100 тыс. руб. во время нереста

17:18 28.07.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкКамбала
Камбала - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Крыму два рыбака отправятся под суд за незаконную добычу камбалы. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, ущерб от вылова составил 100 тысяч рублей.
"По версии органа предварительного расследования, обвиняемые в апреле 2023 года совершили незаконный вылов 31 экземпляра рыбы камбала-калкан. Для этого использовали запрещенные орудия лова, прибыв к местам нереста рыбы на надувной лодке в район бухты Морская", - сообщили в надзорном ведомстве детали дела.
С незаконным уловом рыбаков задержаны правоохранители. Стотысячный ущерб злоумышленники возместили. Теперь им предстоит предстать перед судом по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов.
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КрымПроисшествияБраконьерствоПрокуратура Республики КрымОбществоРыбаНезаконный лов рыбыНовости КрымаЗакон и право
 
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