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Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалу

Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалу - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Ущерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалу

В Крыму два рыбака отправятся под суд за незаконную добычу камбалы. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, ущерб от вылова составил 100 тысяч... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T17:18

2023-07-28T17:18

2023-07-28T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Крыму два рыбака отправятся под суд за незаконную добычу камбалы. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, ущерб от вылова составил 100 тысяч рублей. "По версии органа предварительного расследования, обвиняемые в апреле 2023 года совершили незаконный вылов 31 экземпляра рыбы камбала-калкан. Для этого использовали запрещенные орудия лова, прибыв к местам нереста рыбы на надувной лодке в район бухты Морская", - сообщили в надзорном ведомстве детали дела.С незаконным уловом рыбаков задержаны правоохранители. Стотысячный ущерб злоумышленники возместили. Теперь им предстоит предстать перед судом по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуВ Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбуВ Черноморском рыбаки заработали уголовное дело за добычу камбалы

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крым, происшествия, браконьерство, прокуратура республики крым, общество, рыба, незаконный лов рыбы, новости крыма, закон и право