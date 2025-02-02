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Удары по Украине - разбиты военные аэродромы и склады с топливом

Удары по Украине - разбиты военные аэродромы и склады с топливом - РИА Новости Крым, 02.02.2025

Удары по Украине - разбиты военные аэродромы и склады с топливом

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также объектам хранения топлива. Об этом в воскресной сводке сообщила... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T12:29

2025-02-02T12:29

2025-02-02T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также объектам хранения топлива. Об этом в воскресной сводке сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Силы ПВО уничтожили за минувшие сутки реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 44 вражеских беспилотника самолетного типа.В общей сложности, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 42139 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 20997 танков и других боевых бронемашин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21129 орудий полевой артиллерии и минометов, 31127 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислили в оборонном ведомстве.Накануне сообщалось, что российские средства ПВО за сутки ликвидировали 108 беспилотников ВСУ и десять американских реактивных снарядов HIMARS.Групповым ударом поражены объекты газовой и энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщали ранее в субботу в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 ракет ATACMS и восемь Storm Shadow сбили силы ПВО за неделюСК возбудил дело против отдавшего приказ ударить по интернату в СуджеВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новости, украина, удары по украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии