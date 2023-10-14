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В Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинах
В Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинах - РИА Новости Крым, 14.10.2023
В Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинах
Ценные осетровые виды рыб практически полностью исчезли из Азовского моря как объект промысла. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” заявил старший научный... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T10:48
2023-10-14T10:48
2023-10-14T10:48
азовское море
дмитрий куцын
мнения
экология
инбюм
радио "спутник в крыму"
рыболовство
рыба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ценные осетровые виды рыб практически полностью исчезли из Азовского моря как объект промысла. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” заявил старший научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын.По словам ученого, к такому бедственному положению привели два фактора. Первый – давление промысла, объемы которого уже давно перекрывают естественное восстановление популяции. Другими словами, перелов. Второй фактор – зарегулированность впадающих в Азовское море рек, в первую очередь – Дона, куда рыба заходила на нерест.Построенные на пресноводных реках Кубани гидроузлы и каскады водохранилищ косвенно влияют и на популяцию менее ценных видов рыбы. Например, леща и судака.В итоге основными в Азовском море остаются мелкие виды рыбы: шпрот (килька), хамса, тюлька, бычки. Есть еще кефаль, пиленгас и камбала, но их промысловые объемы на порядок меньше. Впрочем, “потери” есть и среди мелких видов: в последние годы ихтиологи отмечают сокращение популяции шпрота.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов КрымаБастрыкин поручил завести уголовное дело о стоках на пляже в ЩелкиноВ Крыму упростили процедуру получения разрешения на охоту
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азовское море, дмитрий куцын, мнения, экология, инбюм, рыболовство, рыба
В Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинах
В Азовском море практически исчезли осетровые – ученые объяснили причину
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым.
Ценные осетровые виды рыб практически полностью исчезли из Азовского моря как объект промысла. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму”
заявил старший научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын.
По словам ученого, к такому бедственному положению привели два фактора. Первый – давление промысла, объемы которого уже давно перекрывают естественное восстановление популяции. Другими словами, перелов. Второй фактор – зарегулированность впадающих в Азовское море рек, в первую очередь – Дона, куда рыба заходила на нерест.
“На Дону и на Кубани были построены каскады водохранилищ. В результате осетровые рыбы потеряли доступ к своим нерестилищам, – пояснил Дмитрий Куцын. – В итоге мы получаем такую картину, что ценные виды рыб у нас сокращаются, особо ценные, осетровые, фактически исчезли. Они воспроизводятся только искусственно. Они исчезли как объект промысла, восстановить их не получается, и трудно себе представить, что когда-нибудь их естественное производство наладится”.
Построенные на пресноводных реках Кубани гидроузлы и каскады водохранилищ косвенно влияют и на популяцию менее ценных видов рыбы. Например, леща и судака.
“Такие виды, как лещ и судак являются пресноводными по происхождению. Но в результате потепления климата происходит осолонение Азовского моря, из-за чего снижается площадь их ареала, обеспеченность пищей, потому что на площади, доступной для обитания по солености, оказывается большее количество рыб. И опять же зарегулированность стоков рек приводит к тому, что объемы речного стока весной недостаточны для их эффективного воспроизводства”, – объяснил ученый.
В итоге основными в Азовском море остаются мелкие виды рыбы: шпрот (килька), хамса, тюлька, бычки. Есть еще кефаль, пиленгас и камбала, но их промысловые объемы на порядок меньше. Впрочем, “потери” есть и среди мелких видов: в последние годы ихтиологи отмечают сокращение популяции шпрота.
“Шпрот хоть и многочисленный вид, но в последние годы и он сокращается. Причем сокращается не только численность, но и размеры особей. Важной причиной этого и в целом сокращения биомассы промысловых рыб является потепление климата, – отметил Дмитрий Куцын. – Из действенных мер по поддержанию и восстановлению численности рыб можно предложить только сокращение промысловой нагрузки. Поэтому нужно грамотно и своевременно регулировать промысел”.
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