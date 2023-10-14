https://crimea.ria.ru/20231014/v-azovskom-more-fakticheski-ischezli-tsennye-vidy-ryb--uchenyy-o-prichinakh-1132016216.html

В Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинах

В Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинах - РИА Новости Крым, 14.10.2023

В Азовском море фактически исчезли ценные виды рыб – ученый о причинах

Ценные осетровые виды рыб практически полностью исчезли из Азовского моря как объект промысла. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” заявил старший научный... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T10:48

2023-10-14T10:48

2023-10-14T10:48

азовское море

дмитрий куцын

мнения

экология

инбюм

радио "спутник в крыму"

рыболовство

рыба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Ценные осетровые виды рыб практически полностью исчезли из Азовского моря как объект промысла. Об этом в эфире радио “Спутник в Крыму” заявил старший научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Дмитрий Куцын.По словам ученого, к такому бедственному положению привели два фактора. Первый – давление промысла, объемы которого уже давно перекрывают естественное восстановление популяции. Другими словами, перелов. Второй фактор – зарегулированность впадающих в Азовское море рек, в первую очередь – Дона, куда рыба заходила на нерест.Построенные на пресноводных реках Кубани гидроузлы и каскады водохранилищ косвенно влияют и на популяцию менее ценных видов рыбы. Например, леща и судака.В итоге основными в Азовском море остаются мелкие виды рыбы: шпрот (килька), хамса, тюлька, бычки. Есть еще кефаль, пиленгас и камбала, но их промысловые объемы на порядок меньше. Впрочем, “потери” есть и среди мелких видов: в последние годы ихтиологи отмечают сокращение популяции шпрота.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов КрымаБастрыкин поручил завести уголовное дело о стоках на пляже в ЩелкиноВ Крыму упростили процедуру получения разрешения на охоту

азовское море

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азовское море, дмитрий куцын, мнения, экология, инбюм, рыболовство, рыба