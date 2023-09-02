https://crimea.ria.ru/20230902/v-krymu-uprostili-protseduru-polucheniya-razresheniya-na-okhotu-1131108449.html
В Крыму упростили процедуру получения разрешения на охоту
В Крыму упростили процедуру получения разрешения на охоту - РИА Новости Крым, 02.09.2023
В Крыму упростили процедуру получения разрешения на охоту
В этом году получить разрешение на охоту в крымских охотничьих хозяйствах стало еще проще, чем раньше. Оплатить госпошлину на счет Министерства природы Крыма... РИА Новости Крым, 02.09.2023
2023-09-02T19:51
2023-09-02T19:51
2023-09-02T19:45
рустам шафиев
крым
минприроды крыма
министерство экологии и природных ресурсов крыма
природа
охота
радио "спутник в крыму"
красная книга крыма
красная книга россии
штрафы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111853/89/1118538995_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_6d1ba54af328bc66e37e85ac5ef42eba.jpg
Начальник управления охотничьего хозяйства Министерства экологии РК Рустам Шафиев. Сезон охоты в Крыму.
Начальник управления охотничьего хозяйства Министерства экологии РК Рустам Шафиев. Сезон охоты в Крыму.
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В этом году получить разрешение на охоту в крымских охотничьих хозяйствах стало еще проще, чем раньше. Оплатить госпошлину на счет Министерства природы Крыма можно через один из крымских банков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Начальник управления охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым Рустам Шафиев.И напомнил, что при получении разрешения можно получить консультацию специалиста по правилам охоты.У каждого охотничьего угодья установлена своя пропускная способность, согласно которой выдаются разрешения на отстрел животных. Специалист может рассказать обо всех правилах и ограничениях.С 19 августа уже открыт сезон охоты на перелетных птиц, таких, как вальдшнеп, перепел, голубь-горлица. Он продлится до 31 декабря, говорит эксперт.Сезон охоты на зайца – с 12 ноября по 14 января, на лисицу – с 15 сентября по 29 февраля. И самый длительный срок охоты в Крыму установлен на волка и шакала – с 1 августа по 31 марта, поскольку популяции этих видов нуждаются в регулировании, рассказал эксперт.Рустам Шафиев также напомнил, что на территории Российской Федерации запрещено охотиться на животных, внесенных в Красные книги, а также на те виды, которые не внесены в перечень охотничьих ресурсов. За нарушение закона нарушителю назначат штраф, а его трофей будет изъят.Так, 28 августа на территории Ялтинского природного заповедника был пойман браконьер, у которого в ходе досмотра были обнаружены и изъяты гладкоствольное охотничье оружие, патроны в количестве 311 штук и электронный манок. А в июне недалеко от села Плотинное Бахчисарайского района было задержано двое молодых людей, застреливших благородного оленя.Читайте также на РИА Новости Крым:В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 летСбор каких грибов и растений в Крыму может привести в тюрьму
https://crimea.ria.ru/20230616/nezakonnaya-okhota-dvoe-krymchan-zastrelili-blagorodnogo-olenya-1129431779.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111853/89/1118538995_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_36fbb56a1c3d35ebc8bd61e3e1247712.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам шафиев, крым, минприроды крыма, министерство экологии и природных ресурсов крыма, природа, охота, красная книга крыма, красная книга россии, штрафы
В Крыму упростили процедуру получения разрешения на охоту
Получить разрешение на охоту в Крыму стало проще: оплатить госпошлину можно в один клик
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым.
В этом году получить разрешение на охоту в крымских охотничьих хозяйствах стало еще проще, чем раньше. Оплатить госпошлину на счет Министерства природы Крыма можно через один из крымских банков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал Начальник управления охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым Рустам Шафиев.
"Есть разные способы – это личный прием, то есть человек может или лично обратиться, или отправить нам заявление почтовым отправлением, либо можно воспользоваться ресурсом "Госуслуги". Мы недавно проработали, у нас появилась отдельная кнопочка в личном кабинете крымского банка, теперь можно оплатить 650 рублей там вообще одним кликом. Поэтому все стало еще быстрее и проще", – сказал Рустам Шафиев.
И напомнил, что при получении разрешения можно получить консультацию специалиста по правилам охоты.
У каждого охотничьего угодья установлена своя пропускная способность, согласно которой выдаются разрешения на отстрел животных. Специалист может рассказать обо всех правилах и ограничениях.
"Человек должен понимать, что вот если я сюда подам заявление, то здесь будут такие-то нюансы охоты, потому что это зона охраны. Или же, к примеру, у него в одном охотничьем угодье разрешено будет добывать куропатку, а в другом – фазана. И ему, конечно же, объясняется, что да, у вас есть возможность добыть и куропатку, и фазана в один день, но пожалуйста, будьте добры, добудьте куропатку вот только в этом угодье, а фазана – только в том", – объяснил Шафиев.
С 19 августа уже открыт сезон охоты на перелетных птиц, таких, как вальдшнеп, перепел, голубь-горлица. Он продлится до 31 декабря, говорит эксперт.
"На водно-болотных птиц – это утки, гуси, лысуха – сезон открывается 1 сентября и закончится 20 января. На куропатку и фазана – это наши оседлые виды дичи, характерные для Республики Крым, – открывается с 1 октября и длится до 31 декабря", – объяснил специалист.
Сезон охоты на зайца – с 12 ноября по 14 января, на лисицу – с 15 сентября по 29 февраля. И самый длительный срок охоты в Крыму установлен на волка и шакала – с 1 августа по 31 марта, поскольку популяции этих видов нуждаются в регулировании, рассказал эксперт.
Рустам Шафиев также напомнил, что на территории Российской Федерации запрещено охотиться на животных, внесенных в Красные книги, а также на те виды, которые не внесены в перечень охотничьих ресурсов. За нарушение закона нарушителю назначат штраф, а его трофей будет изъят.
Так, 28 августа на территории Ялтинского природного заповедника был пойман браконьер
, у которого в ходе досмотра были обнаружены и изъяты гладкоствольное охотничье оружие, патроны в количестве 311 штук и электронный манок. А в июне недалеко от села Плотинное Бахчисарайского района было задержано
двое молодых людей, застреливших благородного оленя.
Читайте также на РИА Новости Крым: