https://crimea.ria.ru/20230902/v-krymu-uprostili-protseduru-polucheniya-razresheniya-na-okhotu-1131108449.html

В Крыму упростили процедуру получения разрешения на охоту

В Крыму упростили процедуру получения разрешения на охоту - РИА Новости Крым, 02.09.2023

В Крыму упростили процедуру получения разрешения на охоту

В этом году получить разрешение на охоту в крымских охотничьих хозяйствах стало еще проще, чем раньше. Оплатить госпошлину на счет Министерства природы Крыма... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T19:51

2023-09-02T19:51

2023-09-02T19:45

рустам шафиев

крым

минприроды крыма

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Начальник управления охотничьего хозяйства Министерства экологии РК Рустам Шафиев. Сезон охоты в Крыму. Начальник управления охотничьего хозяйства Министерства экологии РК Рустам Шафиев. Сезон охоты в Крыму. audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В этом году получить разрешение на охоту в крымских охотничьих хозяйствах стало еще проще, чем раньше. Оплатить госпошлину на счет Министерства природы Крыма можно через один из крымских банков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал Начальник управления охотничьего хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым Рустам Шафиев.И напомнил, что при получении разрешения можно получить консультацию специалиста по правилам охоты.У каждого охотничьего угодья установлена своя пропускная способность, согласно которой выдаются разрешения на отстрел животных. Специалист может рассказать обо всех правилах и ограничениях.С 19 августа уже открыт сезон охоты на перелетных птиц, таких, как вальдшнеп, перепел, голубь-горлица. Он продлится до 31 декабря, говорит эксперт.Сезон охоты на зайца – с 12 ноября по 14 января, на лисицу – с 15 сентября по 29 февраля. И самый длительный срок охоты в Крыму установлен на волка и шакала – с 1 августа по 31 марта, поскольку популяции этих видов нуждаются в регулировании, рассказал эксперт.Рустам Шафиев также напомнил, что на территории Российской Федерации запрещено охотиться на животных, внесенных в Красные книги, а также на те виды, которые не внесены в перечень охотничьих ресурсов. За нарушение закона нарушителю назначат штраф, а его трофей будет изъят.Так, 28 августа на территории Ялтинского природного заповедника был пойман браконьер, у которого в ходе досмотра были обнаружены и изъяты гладкоствольное охотничье оружие, патроны в количестве 311 штук и электронный манок. А в июне недалеко от села Плотинное Бахчисарайского района было задержано двое молодых людей, застреливших благородного оленя.Читайте также на РИА Новости Крым:В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 летСбор каких грибов и растений в Крыму может привести в тюрьму

https://crimea.ria.ru/20230616/nezakonnaya-okhota-dvoe-krymchan-zastrelili-blagorodnogo-olenya-1129431779.html

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