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Незаконная охота: двое крымчан застрелили благородного оленя - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Незаконная охота: двое крымчан застрелили благородного оленя
Незаконная охота: двое крымчан застрелили благородного оленя - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Незаконная охота: двое крымчан застрелили благородного оленя
В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей, которых подозревают в незаконной охоте. Об этом сообщает МВД по республике. РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T12:45
2023-06-16T13:58
бахчисарайский район
новости крыма
крым
закон и право
незаконная охота
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей, которых подозревают в незаконной охоте. Об этом сообщает МВД по республике.Как рассказали в полиции, в лесу недалеко от с. Плотинное Бахчисарайского района работники лесхоза обнаружили автомобиль, в котором находилась туша оленя, прикрытая тряпками и ветками. Прибывшие на место полицейские нашли в районе лопатки убитого животного входное отверстие от пули."В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции и регионального УФСБ, установлены и задержаны двое граждан, подозреваемых в противоправной деятельности. Ими оказались 22 и 25-летний жители с. Плотинное", - говорится в сообщении. Сами подозреваемые признали, что застрелили самца благородного оленя (занесен в Красную книгу). При этом охотились они, не имея соответствующего разрешения. В доме у одного из нашли одноствольное гладкостовольное ружье 32 калибра, из которого, предположительно, было убито животное. Также изъяты туша оленя и автомобиль. Сумма ущерба, причиненного государству, составила порядка 70 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Назначен ряд экспертиз, устанавливается законность хранения оружия. Молодым людям грозит грозит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.Читайте также на РИА Новости Крым:За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 летИз Крыма незаконно продали афалину – делом занялся РосприроднадзорВ Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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бахчисарайский район, новости крыма, крым, закон и право, незаконная охота, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), животные
Незаконная охота: двое крымчан застрелили благородного оленя

Двое крымчан застрелили благородного оленя, - возбуждено уголовное дело

12:45 16.06.2023 (обновлено: 13:58 16.06.2023)
 
© МВД по Республике КрымВ Бахчисарайском районе Крыма браконьеры убили оленя
В Бахчисарайском районе Крыма браконьеры убили оленя
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей, которых подозревают в незаконной охоте. Об этом сообщает МВД по республике.
Как рассказали в полиции, в лесу недалеко от с. Плотинное Бахчисарайского района работники лесхоза обнаружили автомобиль, в котором находилась туша оленя, прикрытая тряпками и ветками. Прибывшие на место полицейские нашли в районе лопатки убитого животного входное отверстие от пули.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции и регионального УФСБ, установлены и задержаны двое граждан, подозреваемых в противоправной деятельности. Ими оказались 22 и 25-летний жители с. Плотинное", - говорится в сообщении.
Сами подозреваемые признали, что застрелили самца благородного оленя (занесен в Красную книгу). При этом охотились они, не имея соответствующего разрешения.
В доме у одного из нашли одноствольное гладкостовольное ружье 32 калибра, из которого, предположительно, было убито животное. Также изъяты туша оленя и автомобиль.
Сумма ущерба, причиненного государству, составила порядка 70 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Назначен ряд экспертиз, устанавливается законность хранения оружия.
Молодым людям грозит грозит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет.
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