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За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 лет - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 лет
За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 лет - РИА Новости Крым, 29.05.2023
За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 лет
Новые поправки, внесенные в уголовный кодекс России, предусматривают ужесточение наказания за уничтожение краснокнижных растений. Ранее такие преступления... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T16:10
2023-05-29T16:19
закон об уголовной ответственности за сбор и оборот краснокнижных растений и грибов
россия
крым
природа
экология
общество
екатерина алтабаева
новости крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Новые поправки, внесенные в уголовный кодекс России, предусматривают ужесточение наказания за уничтожение краснокнижных растений. Ранее такие преступления рассматривались в рамках административного кодекса, заявила во время видеомоста в пресс-центре Россия Новости Крым автор законопроекта, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Если же преступление совершено группой лиц по предварительному сговору и/или сопровождалось широким информированием через интернет или в СМИ, то срок может быть увеличен до восьми лет.За незаконное приобретение и продажу растений, внесенных в Красную книгу России, также предусмотрено наказание от пяти до девяти лет лишения свободы. Кроме того, к 12 годам тюрьмы могут приговорить за контрабанду таких растений, их частей либо производных. Это также зависит от отягчающих обстоятельств, пояснила Елена Алтабаева.В свою очередь руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова оценила эти поправки как революционные в экологическом законодательстве. По ее мнению, это может спасти от варварской вырубки крымский можжевельник.По ее словам, ранее за такие наказания предусматривалась административная ответственность, и суммы штрафов были слишком маленькими. Эколог приводит в пример штраф за массовую вырубку фисташки туполистной в севастопольской бухте Круглая."Боролись за фисташки в бухте Круглой три года. Там за вырубку 110 фисташек был начислен ущерб по методике, действующей на тот период времени. Природоохранная прокуратура инициировала начисление суммы в 860 рублей за более чем сто растений", - заявила Наталия Мильчакова.По ее словам, ущерб ранее оценивался, исходя из диаметра ствола растений. Между тем фисташка туполистная может достигать возраста более тысячи лет, за двадцать лет она вырастает всего лишь на метр, и диаметр ствола у нее при этом невелик. Отсюда и такие низкие штрафы, которые никак не останавливали нарушителей.14 апреля поправки в законодательство утвердил президент Российской Федерации Владимир Путин. В подписанном законе, помимо перечисленных мер, предусмотрены также штрафы до 2 миллионов рублей. Кроме того, действие новых поправок распространяется на сбор краснокнижных ягод и грибов, если он производится в промышленных масштабах и с целью продажи.Читайте также на РИА Новости Крым:Как водоросли из Сиваша помогут снизить парниковый эффектЗа сбор краснокнижных растений и грибов - до 9 лет тюрьмы: указ ПутинаУлавливать и перераспределять: как сохранить воду в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230415/sbor-kakikh-gribov-i-rasteniy-v-krymu-mozhet-privesti-v-tyurmu-1128193975.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Екатерина Алтабаева: за уничтожение редких растений можно получить до 12 лет тюрьмы
Екатерина Алтабаева: за уничтожение редких растений можно получить до 12 лет тюрьмы
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закон об уголовной ответственности за сбор и оборот краснокнижных растений и грибов, россия, крым, природа, экология, общество, екатерина алтабаева, новости крыма, севастополь
За уничтожение краснокнижных растений теперь можно сесть на 12 лет

Екатерина Алтабаева: за уничтожение редких растений можно получить до 12 лет тюрьмы

16:10 29.05.2023 (обновлено: 16:19 29.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Новые поправки, внесенные в уголовный кодекс России, предусматривают ужесточение наказания за уничтожение краснокнижных растений. Ранее такие преступления рассматривались в рамках административного кодекса, заявила во время видеомоста в пресс-центре Россия Новости Крым автор законопроекта, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
"Минимальное наказание за нанесение вреда краснокнижным растениям, если нет отягощающих обстоятельств, - это четыре года лишения свободы. В случае, если это же преступление совершено с использованием своего должностного положения и если об этом было широко оповещено через интернет, например, то это является отягчающими вину обстоятельствами, и наказание будет более серьезное – до шести лет", - проинформировала она.
Если же преступление совершено группой лиц по предварительному сговору и/или сопровождалось широким информированием через интернет или в СМИ, то срок может быть увеличен до восьми лет.
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За незаконное приобретение и продажу растений, внесенных в Красную книгу России, также предусмотрено наказание от пяти до девяти лет лишения свободы. Кроме того, к 12 годам тюрьмы могут приговорить за контрабанду таких растений, их частей либо производных. Это также зависит от отягчающих обстоятельств, пояснила Елена Алтабаева.
В свою очередь руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова оценила эти поправки как революционные в экологическом законодательстве. По ее мнению, это может спасти от варварской вырубки крымский можжевельник.
По ее словам, ранее за такие наказания предусматривалась административная ответственность, и суммы штрафов были слишком маленькими. Эколог приводит в пример штраф за массовую вырубку фисташки туполистной в севастопольской бухте Круглая.
"Боролись за фисташки в бухте Круглой три года. Там за вырубку 110 фисташек был начислен ущерб по методике, действующей на тот период времени. Природоохранная прокуратура инициировала начисление суммы в 860 рублей за более чем сто растений", - заявила Наталия Мильчакова.
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По ее словам, ущерб ранее оценивался, исходя из диаметра ствола растений. Между тем фисташка туполистная может достигать возраста более тысячи лет, за двадцать лет она вырастает всего лишь на метр, и диаметр ствола у нее при этом невелик. Отсюда и такие низкие штрафы, которые никак не останавливали нарушителей.
14 апреля поправки в законодательство утвердил президент Российской Федерации Владимир Путин. В подписанном законе, помимо перечисленных мер, предусмотрены также штрафы до 2 миллионов рублей. Кроме того, действие новых поправок распространяется на сбор краснокнижных ягод и грибов, если он производится в промышленных масштабах и с целью продажи.
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Закон об уголовной ответственности за сбор и оборот краснокнижных растений и грибовРоссияКрымПриродаЭкологияОбществоЕкатерина АлтабаеваНовости КрымаСевастополь
 
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