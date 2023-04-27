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Вырубку можжевельника в Крыму поможет остановить новый закон - мнение - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Вырубку можжевельника в Крыму поможет остановить новый закон - мнение
Вырубку можжевельника в Крыму поможет остановить новый закон - мнение - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Вырубку можжевельника в Крыму поможет остановить новый закон - мнение
Введение уголовной ответственности за уничтожение растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ, позволит остановить варварскую вырубку можжевельника в... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T19:11
2023-04-27T19:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Введение уголовной ответственности за уничтожение растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ, позволит остановить варварскую вырубку можжевельника в Крыму. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым озвучила руководитель лаборатории фиторесурсов Института биологии южных морей Наталия Мильчакова.Вырубка можжевельника в Крыму и Севастополе, по ее словам, достигла поистине катастрофических масштабов. И административными методами ее уже не остановить."Вырубаются самые зрелые растения, которые могли бы дать воспроизводство лесу. Или срубаются ветви кроны так, что он не может функционировать дальше. Дерево, не имея кроны, не имея зоны фотосинтеза, не может питаться только за счет корней", - поясняет ученый.Следующим шагом, по мнению Наталии Мильчаковой, должна стать защита редких растений, внесенных в региональные Красные книги. К примеру, произрастающий на полуострове можжевельник высокий внесен в Красную книгу РФ и отныне защищен новым законом. А можжевельник дельтовидный из Красной книги Республики Крым – не менее ценное растение, однако на него действие закона пока не распространяется.В Севастополе в Красную книгу РФ занесены 56 видов растений. Часть из них произрастает в прибрежной зоне."Это такие растения, как катран приморский, меч-трава на Фиоленте, которую жгут безжалостно. Это более 10 видов орхидей. Все орхидеи Севастополя – они в Красной книге РФ. Мачок желтый, то есть много видов, которые именно в прибрежной зоне", - перечислила МильчаковаНовый закон, заметила она, позволяет на региональном уровне вносить нормативно-правовые акты, которыми предусматривается ответственность за ущерб. "Устанавливать таксы, например. Принять, что на основании этого закона вносим таксы за ущерб. И тогда что-то можно будет сделать с этим", - считает Мильчакова.О том, какие виды растений теперь защищены новым законом, читайте по ссылкеПоправки в действующее законодательство в ноябре прошлого года подала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" прошел все необходимые процедуры и 14 апреля был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Он вступит в силу 14 октября 2023 года.Документ предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 9 лет и штрафы в размере до 3 млн рублей. Ранее уголовная ответственность устанавливалась только за незаконные уничтожение, добычу и оборот занесенных в Красную книгу РФ особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Посади свое дерево жизни": в Крыму высадили более 23 тысяч саженцевКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генпланДендрологи оценили инициативу по высадке кипарисов на западе Крыма
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красная книга россии, красная книга крыма, мнения, крым, экология, наталия мильчакова, инбюм, природа, закон и право, новости крыма
Вырубку можжевельника в Крыму поможет остановить новый закон - мнение

Эколог: закон о краснокнижных растениях поможет остановить вырубку можжевельника в Крыму

19:11 27.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Бахчисарайском районе Крыма
Осень в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Введение уголовной ответственности за уничтожение растений и грибов, занесенных в Красную книгу РФ, позволит остановить варварскую вырубку можжевельника в Крыму. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым озвучила руководитель лаборатории фиторесурсов Института биологии южных морей Наталия Мильчакова.
"Самое главное, этот закон предусматривает ответственность не просто за вырубку, а за всю цепочку: продажа, обработка, изготовление сувениров. Ответственность наступает по сговору лиц, которые срубили можжевельник, сделали поделку и вынесли на продажу. Президент подписал этот закон и тем самым как бы сказал всем: хватит наживаться на природном достоянии России! Я это полностью поддерживаю", - сказала заслуженный эколог России.
Вырубка можжевельника в Крыму и Севастополе, по ее словам, достигла поистине катастрофических масштабов. И административными методами ее уже не остановить.
"Вырубаются самые зрелые растения, которые могли бы дать воспроизводство лесу. Или срубаются ветви кроны так, что он не может функционировать дальше. Дерево, не имея кроны, не имея зоны фотосинтеза, не может питаться только за счет корней", - поясняет ученый.
Следующим шагом, по мнению Наталии Мильчаковой, должна стать защита редких растений, внесенных в региональные Красные книги. К примеру, произрастающий на полуострове можжевельник высокий внесен в Красную книгу РФ и отныне защищен новым законом. А можжевельник дельтовидный из Красной книги Республики Крым – не менее ценное растение, однако на него действие закона пока не распространяется.
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Тревожная тенденция: в Крыму исчезают редкие растения - мнение ученых
В Севастополе в Красную книгу РФ занесены 56 видов растений. Часть из них произрастает в прибрежной зоне.
"Это такие растения, как катран приморский, меч-трава на Фиоленте, которую жгут безжалостно. Это более 10 видов орхидей. Все орхидеи Севастополя – они в Красной книге РФ. Мачок желтый, то есть много видов, которые именно в прибрежной зоне", - перечислила Мильчакова
Новый закон, заметила она, позволяет на региональном уровне вносить нормативно-правовые акты, которыми предусматривается ответственность за ущерб.
"Устанавливать таксы, например. Принять, что на основании этого закона вносим таксы за ущерб. И тогда что-то можно будет сделать с этим", - считает Мильчакова.
О том, какие виды растений теперь защищены новым законом, читайте по ссылке
Поправки в действующее законодательство в ноябре прошлого года подала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" прошел все необходимые процедуры и 14 апреля был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Он вступит в силу 14 октября 2023 года.
Документ предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок до 9 лет и штрафы в размере до 3 млн рублей. Ранее уголовная ответственность устанавливалась только за незаконные уничтожение, добычу и оборот занесенных в Красную книгу РФ особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.
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