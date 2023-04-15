https://crimea.ria.ru/20230415/sbor-kakikh-gribov-i-rasteniy-v-krymu-mozhet-privesti-v-tyurmu-1128193975.html

Сбор каких грибов и растений в Крыму может привести в тюрьму

Сбор каких грибов и растений в Крыму может привести в тюрьму - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Сбор каких грибов и растений в Крыму может привести в тюрьму

Госдума приняла закон об уголовной ответственности до девяти лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа за уничтожение ценных растений и грибов, в том... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T11:59

2023-04-15T11:59

2023-04-15T11:59

крым

грибы

природа

закон и право

россия

общество

закон об уголовной ответственности за сбор и оборот краснокнижных растений и грибов

новости крыма

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон об уголовной ответственности до девяти лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе краснокнижных. В пятницу соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.РИА Новости Крым собрали самые известные в Крыму виды, за которыми не стоит "охотиться".Принятый закон заменяет понятие "редкие растения" на "редкие объекты растительного мира". Этот перечень ежегодно пополняется, что-то убирается. Сейчас в Красной Книге России около 700 видов, при этом в каждом регионе есть своя книга, составленная с учетом особенностей местной флоры.В списке краснокнижных в России: подснежники (семь видов), одуванчик белоязычковый, незабудка Чекановского, плющ Пастухова, женьшень настоящий, фисташка туполистная, асфоделина крымская, шафран крымский (а также долинный и прекрасный), полынь (четыре вида), колокольчик (семь видов), пион (семь видов), осока (шесть видов), лилия (шесть видов), ковыль (шесть видов), мак (четыре вида), зверобой Монбре, фиалка надрезанная, магнолия, кувшинка.В Красную Книгу России занесено около 70 грибов, съедобных и несъедобных. Многие виды – редкие, обладают необычными формами, цветом и свойствами, в силу разных причин их численность крайне мала.В перечне съедобных: подосиновик белый, рядовка исполин, трюфель летний, русский черный трюфель, масленок рубиновый (перечный гриб), спарассис курчавый (грибная капуста), боровик красно-желтый, вешенка семгово-соломенная, трутовик зонтичный.В числе несъедобных: мухомор шишкообразный, решеточник красный.Ранее Минприроды предложило обновить список особо ценных объектов растительного мира, включив в него несколько видов растений – пионов, колокольчиков и одуванчиков, а также грибов, в том числе съедобных. В новой редакции Красной книги России после утверждения обновленного списка окажутся 739 видов растений, мхов, грибов, лишайников и водорослей, сообщает "Парламентская газета".Ранее ученые из Крыма прокомментировали законопроект об уголовной ответственности для грибников. Читайте также на РИА Новости Крым:За сбор краснокнижных растений и грибов - до 9 лет тюрьмы: указ ПутинаКак ученые в Крыму разрабатывают фитопрепарат для лечения рака – видеоТюремный срок за сбор грибов: в Крыму прокомментировали инициативу

https://crimea.ria.ru/20230216/pochemu-ischezayut-podsnezhniki-v-krymskikh-lesakh---botanik-1126992530.html

https://crimea.ria.ru/20230225/gde-v-krymu-sokhranilas-netronutaya-step-1127192744.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, грибы, природа, закон и право, россия, общество, закон об уголовной ответственности за сбор и оборот краснокнижных растений и грибов, новости крыма, экология