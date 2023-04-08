https://crimea.ria.ru/20230408/tyuremnyy-srok-za-sbor-gribov-v-krymu-prokommentirovali-initsiativu-1128046805.html

Тюремный срок за сбор грибов: в Крыму прокомментировали инициативу

Тюремный срок за сбор грибов: в Крыму прокомментировали инициативу - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Тюремный срок за сбор грибов: в Крыму прокомментировали инициативу

В борьбе с истреблением краснокнижных видов растений и грибов уголовная ответственность в отличие от штрафных санкций станет более эффективным инструментом... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T08:59

2023-04-08T08:59

2023-04-08T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В борьбе с истреблением краснокнижных видов растений и грибов уголовная ответственность в отличие от штрафных санкций станет более эффективным инструментом. Такое мнение РИА Новости Крым высказала доцент кафедры ботаники, физиологии растений и биотехнологий КФУ им. В. И Вернадского Ирина Просянникова, комментируя принятый Госдумой законопроект.Наказание за грибы и растенияРоссийские парламентарии приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до девяти лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе краснокнижных.Авторы документа предлагают "унифицировать подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, а также объектов растительного мира", которые занесены в Красную книгу России, а также охраняются международными договорами РФ. Составы уголовных преступлений, а также санкции предложено установить по аналогии со статьей 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных).По ее словам, ужесточение мер необходимо, поскольку важно "сохранять разнообразие, в том числе, и хрупкой крымской природы".Феодосийский гриб нуждается в особой охране"В Красную книгу Республики Крыма занесены 33 вида грибов. Среди них большинство относится к категории редких, а 10 видов - к категории сокращающихся в численности", - рассказала РИА Новости Крым кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории природных экосистем Никитского ботанического сада Ирина Саркина.По ее словам, в Крыму растет гриб, который нуждается в особой защите – это эндемик, занесенный в Красную книгу - вешенка Небродская, в народе известная как белый Чаудинский гриб.Белый Чаудинский гриб нуждается в охране на государственном уровне, именно поэтому биологи просят включить его в новое издание Красной книги Российской Федерации."Тем более, что этот гриб растет в Крыму не на территории охраняемого природного объекта – не в заказнике или заповеднике, и активно изымается из природы", - говорит она.Как охранять грибы в КрымуПо мнению Ирины Саркиной, сами по себе грибы охранять сложно, потому что они являются компонентами различных растительных сообществ."Так, вешенка Небродская – компонент целинных луговых степей, площади которых в Крыму все больше сокращаются. Когда этот гриб вносили в Красную книгу Крыма, предполагали организовать на этом месте хотя бы заказник, но увы. Территория вокруг уже интенсивно застраивается и скоро, наверное, все застроится", - продолжает миколог.Одной из действенных мер для охраны грибов ученая называет "охрану растительных сообществ, в которых они являются компонентами". Саркина напомнила, что на полуострове произрастает охраняемый вид - сосна Судакская, на мысе Айя и в Новом Свете", и если мы будем охранять сообщества этой редкой сосны, то получится сохранить и виды грибов, которые растут рядом".Также по ее мнению остается открытым вопрос знаний, которыми должны обладать лесники и инспекторы, чтобы безошибочно определять именно краснокнижные виды растений и грибов."Вот вышел человек из лесу с корзинками грибов. Его остановил инспектор или лесник. Как он будет разбираться в том, есть ли в корзинке краснокнижные виды? Надо начинать с того, чтобы обучать инспекторов и лесников. В соответствующих структурах должны быть люди, которые занимаются именно краснокнижными видами", - считает миколог. И добавляет: "Надо начинать с этого, а не с того, чтобы принимать законопроекты на бумаге".По данным научного сотрудника лаборатории фиторесурсов, аспиранта Института биологии южных морей РАН Дарьи Павшенко, в Крыму 11 видов растений находятся под угрозой исчезновения, пять уже сейчас утрачены полностью. Она добавила, что вопросы сохранения фауны стоят так же остро. По данным ученых, за последние полстолетия на полуострове полностью исчезли 16 подвидов животных.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому нельзя есть грибыГрибной сезон: что делать при отравлении – токсикологКак похолодание в Крыму повлияет на урожай плодовых и зерновых

https://crimea.ria.ru/20230216/pochemu-ischezayut-podsnezhniki-v-krymskikh-lesakh---botanik-1126992530.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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