https://crimea.ria.ru/20221009/gribnoy-sezon-chto-delat-pri-otravlenii---toksikolog-1124758500.html

Грибной сезон: что делать при отравлении - токсиколог

Грибной сезон: что делать при отравлении - токсиколог - РИА Новости Крым, 09.10.2022

Грибной сезон: что делать при отравлении - токсиколог

Одно из любимых осенних развлечений многих россиян - сбор и употребление в пищу диких грибов, может закончиться плачевно, если не соблюдать некоторые правила... РИА Новости Крым, 09.10.2022

2022-10-09T09:02

2022-10-09T09:02

2022-10-09T09:02

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Одно из любимых осенних развлечений многих россиян - сбор и употребление в пищу диких грибов, может закончиться плачевно, если не соблюдать некоторые правила. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент Медакадемии им. Георгиевского КФУ им. Вернадского, врач-токсиколог Центра медицины катастроф Анатолий Писарев."Если же говорить об условно съедобных, в данном случае речь идет о грибах, из мякоти которых выделяется млечный сок, который раздражает слизистые оболочки, в том числе желудочно-кишечного тракта, и может привести к пищевому отравлению легкой и средней степени тяжести. Их вымачивание и варение может в какой-то степени снизить вероятность проявлений со стороны ЖКТ, но вероятность отравления полностью исключить нельзя", - поясняет специалист.Впрочем, отравиться можно и съедобными грибами, например, если они растут у дороги. В этом случае грибы впитывают тяжелые металлы и другие вредные вещества. Также съедобные грибы становятся опасными спустя несколько часов после того, как окажутся срезанными, поэтому обрабатывать их нужно сразу. По мнению Писарева, лучше всего вообще отказаться от диких грибов в пользу магазинных, и даже их перед употреблением лучше внимательно перебрать.Если вы все же рискнули полакомиться грибами и почувствовали симптомы отравления - боли в животе, рвоту, тошноту, диарею - следует немедленно промыть желудок, принять сорбенты и соблюдать строгий постельный режим, если лучше не становится - вызывайте доктора. В случаях, когда речь идет об отравлении ядовитыми грибами - последствия могут быть очень тяжелыми, вплоть до развития острой почечной или печеночной недостаточности, внезапной слепоты и даже летального исхода. В этом случае нужно немедленно вызывать скорую помощь. Если грибы, которые вы ели, еще остались, их лучше сохранить, чтобы специалисты могли провести экспертизу.

https://crimea.ria.ru/20220819/mozhno-otravitsya-kakie-produkty-nelzya-khranit-v-kholodilnike-1124209063.html

https://crimea.ria.ru/20220727/v-gorakh-kryma-semya-peterburzhtsev-otravilas-neizvestnymi-gribami-1123970481.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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