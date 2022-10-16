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Кому нельзя есть грибы - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Кому нельзя есть грибы
Кому нельзя есть грибы - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Кому нельзя есть грибы
Грибы не рекомендовано есть детям, также от их употребления лучше отказаться людям с гастритами и язвенной болезнью желудка. Такие рекомендации дали заслуженный РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T19:32
2022-10-16T19:32
общество
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Грибы не рекомендовано есть детям, также от их употребления лучше отказаться людям с гастритами и язвенной болезнью желудка. Такие рекомендации дали заслуженный врач России Татьяна Кусайко и терапевт федерального научно-клинического центра ФМБА России Мария Крамарова, пишет "Парламентская газета".По словам Кусайко, из-за высокого содержания белка хитина грибы являются тяжелой пищей даже для взрослого человека, поэтому употреблять их в пишу можно не чаще двух раз в неделю по 100-150 граммов. Детям до 14 лет такая пища вообще противопоказана, поскольку их система пищеварения к этому возрасту сформирована не до конца.Также доктор напомнила о том, что грибы способны впитывать тяжелые металлы и химикаты. Поэтому даже съедобные виды могут быть опасны.В свою очередь Крамарова предупредила, что грибы могут спровоцировать обострения у людей с гастритами, дуоденитом и язвенной болезнью.Ранее врач-токсиколог Центра медицины катастроф Анатолий Писарев рассказал, как не отравиться грибами и что делать, если это случилось.
https://crimea.ria.ru/20221009/gribnoy-sezon-chto-delat-pri-otravlenii---toksikolog-1124758500.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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общество, здоровье, совет эксперта
Кому нельзя есть грибы

Врачи рассказали, кому и почему опасно есть грибы

19:32 16.10.2022
 
© Юрий КондратьевБелые грибы
Белые грибы
© Юрий Кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Грибы не рекомендовано есть детям, также от их употребления лучше отказаться людям с гастритами и язвенной болезнью желудка. Такие рекомендации дали заслуженный врач России Татьяна Кусайко и терапевт федерального научно-клинического центра ФМБА России Мария Крамарова, пишет "Парламентская газета".
По словам Кусайко, из-за высокого содержания белка хитина грибы являются тяжелой пищей даже для взрослого человека, поэтому употреблять их в пишу можно не чаще двух раз в неделю по 100-150 граммов. Детям до 14 лет такая пища вообще противопоказана, поскольку их система пищеварения к этому возрасту сформирована не до конца.
Грибы - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 09:02Радио "Спутник в Крыму"
Грибной сезон: что делать при отравлении - токсиколог
Также доктор напомнила о том, что грибы способны впитывать тяжелые металлы и химикаты. Поэтому даже съедобные виды могут быть опасны.
В свою очередь Крамарова предупредила, что грибы могут спровоцировать обострения у людей с гастритами, дуоденитом и язвенной болезнью.
Ранее врач-токсиколог Центра медицины катастроф Анатолий Писарев рассказал, как не отравиться грибами и что делать, если это случилось.
 
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