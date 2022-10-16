https://crimea.ria.ru/20221016/komu-nelzya-est-griby-1124915264.html

Кому нельзя есть грибы

Кому нельзя есть грибы - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Кому нельзя есть грибы

Грибы не рекомендовано есть детям, также от их употребления лучше отказаться людям с гастритами и язвенной болезнью желудка. Такие рекомендации дали заслуженный РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T19:32

2022-10-16T19:32

2022-10-16T19:32

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Грибы не рекомендовано есть детям, также от их употребления лучше отказаться людям с гастритами и язвенной болезнью желудка. Такие рекомендации дали заслуженный врач России Татьяна Кусайко и терапевт федерального научно-клинического центра ФМБА России Мария Крамарова, пишет "Парламентская газета".По словам Кусайко, из-за высокого содержания белка хитина грибы являются тяжелой пищей даже для взрослого человека, поэтому употреблять их в пишу можно не чаще двух раз в неделю по 100-150 граммов. Детям до 14 лет такая пища вообще противопоказана, поскольку их система пищеварения к этому возрасту сформирована не до конца.Также доктор напомнила о том, что грибы способны впитывать тяжелые металлы и химикаты. Поэтому даже съедобные виды могут быть опасны.В свою очередь Крамарова предупредила, что грибы могут спровоцировать обострения у людей с гастритами, дуоденитом и язвенной болезнью.Ранее врач-токсиколог Центра медицины катастроф Анатолий Писарев рассказал, как не отравиться грибами и что делать, если это случилось.

https://crimea.ria.ru/20221009/gribnoy-sezon-chto-delat-pri-otravlenii---toksikolog-1124758500.html

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общество, здоровье, совет эксперта