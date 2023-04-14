https://crimea.ria.ru/20230414/za-sbor-krasnoknizhnykh-rasteniy-i-gribov---do-9-let-tyurmy-ukaz-putina-1128190995.html
За сбор краснокнижных растений и грибов - до 9 лет тюрьмы: указ Путина
За сбор краснокнижных растений и грибов - до 9 лет тюрьмы: указ Путина - РИА Новости Крым, 14.04.2023
За сбор краснокнижных растений и грибов - до 9 лет тюрьмы: указ Путина
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение, незаконный сбор и оборот краснокнижных или охраняемых международными РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T23:02
2023-04-14T23:02
2023-04-14T23:02
владимир путин (политик)
закон и право
экология
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красная книга крыма
общество
государственная дума рф
новости
ирина просянникова
кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение, незаконный сбор и оборот краснокнижных или охраняемых международными договорами РФ растений и грибов. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее российские парламентарии приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до девяти лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе, занесенных в Красную книгу РФ. Уголовная ответственность В соответствии с документом, за умышленное уничтожение, повреждение, незаконный сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, их частей и производных предусматривается до 4 лет лишение свободы и штраф до 1 млн рублей. Такое же преступление, совершенное с использованием служебного положения "потянет" на сорок до шести лет со штрафом до 2 млн рублей. За незаконный оборот редких растений и грибов с использованием СМИ или Интернета закон оговаривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1,5 млн рублей.Продажа и приобретение в Интернете с использованием служебного положения грозит семью годами лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей. Максимальный срок заключения в 9 лет со штрафом в 3 миллиона рублей грозит за незаконное приобретение и продажу с использованием СМИ или Интернета по предварительному сговору или группой лиц. Административное наказание Кроме того, теперь административная ответственность наступит за неумышленное причинение вреда не только животным и растениям, но и другим краснокнижным или охраняемым международными договорами организмам. Таким положение дополнена статья 8.35 административного кодекса РФ. Штрафы для физических лиц по прежнему составят 2,5 - 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 до 20 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до миллиона. Законы вступают в силу спустя 180 дней после опубликования. Ранее доцент кафедры ботаники, физиологии растений и биотехнологий КФУ им. В. И Вернадского Ирина Просянникова, комментируя принятый Госдумой законопроект, выразила мнение, что в борьбе с истреблением краснокнижных видов растений и грибов уголовная ответственность в отличие от штрафных санкций станет более эффективным инструментом.
https://crimea.ria.ru/20230408/tyuremnyy-srok-za-sbor-gribov-v-krymu-prokommentirovali-initsiativu-1128046805.html
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владимир путин (политик), закон и право, экология, красная книга россии, красная книга крыма, общество, государственная дума рф, новости, ирина просянникова, кфу (крымский федеральный университет)
За сбор краснокнижных растений и грибов - до 9 лет тюрьмы: указ Путина
За краснокнижные грибы и растения можно будет получить до девяти лет лишения свободы: указ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение, незаконный сбор и оборот краснокнижных или охраняемых международными договорами РФ растений и грибов. Указ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Ранее российские парламентарии приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до девяти лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа за уничтожение ценных растений и грибов
, в том числе, занесенных в Красную книгу РФ.
Уголовная ответственность В соответствии с документом, за умышленное уничтожение, повреждение, незаконный сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, их частей и производных предусматривается до 4 лет лишение свободы и штраф до 1 млн рублей.
Такое же преступление, совершенное с использованием служебного положения "потянет" на сорок до шести лет со штрафом до 2 млн рублей.
За незаконный оборот редких растений и грибов с использованием СМИ или Интернета закон оговаривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1,5 млн рублей.
Продажа и приобретение в Интернете с использованием служебного положения грозит семью годами лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.
Максимальный срок заключения в 9 лет со штрафом в 3 миллиона рублей грозит за незаконное приобретение и продажу с использованием СМИ или Интернета по предварительному сговору или группой лиц.
Административное наказание Кроме того, теперь административная ответственность наступит за неумышленное причинение вреда не только животным и растениям, но и другим краснокнижным или охраняемым международными договорами организмам. Таким положение дополнена статья 8.35 административного кодекса РФ.
Штрафы для физических лиц по прежнему составят 2,5 - 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 до 20 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тысяч до миллиона.
Законы вступают в силу спустя 180 дней после опубликования.
Ранее доцент кафедры ботаники, физиологии растений и биотехнологий КФУ им. В. И Вернадского Ирина Просянникова, комментируя принятый Госдумой законопроект, выразила мнение
, что в борьбе с истреблением краснокнижных видов растений и грибов уголовная ответственность в отличие от штрафных санкций станет более эффективным инструментом
.