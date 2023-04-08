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"Посади свое дерево жизни": в Крыму высадили более 23 тысяч саженцев

"Посади свое дерево жизни": в Крыму высадили более 23 тысяч саженцев - РИА Новости Крым, 08.04.2023

"Посади свое дерево жизни": в Крыму высадили более 23 тысяч саженцев

Участники акции "Посади свое дерево жизни" высадили в городах и селах Крыма более 23 тысяч саженцев. Видео проведения работ опубликовал в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T16:20

2023-04-08T16:20

2023-04-08T16:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Участники акции "Посади свое дерево жизни" высадили в городах и селах Крыма более 23 тысяч саженцев. Видео проведения работ опубликовал в своем Telegram-канале председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Он отметил, что в городах и поселениях республики посадили, в том числе, саженцы редких для крымской флоры растений: кедр "Золотой горизонт", пихту Нордмана и пихту "Конколор", липу "Кордата", дуб "Палюстриц", платаны, карликовые дубы и липы, а также 345 кустов роз и четыре вида можжевельника.Основные посадки провели в Евпатории, Красногвардейском районе, Симферополе Феодосии и Ялте. Жители поселка Научный Бахчисарайского района высадили 1 281 саженец различных, в том числе редких для крымской флоры, растений. Севастополь к лету украсят морскими символами из цветовЖители Ялты в этот день тоже потрудились на благо города. Ими было высажено более четырех тысяч саженцев, написала в своем Ttltgram-канале глава администрации Янина Павленко. Ранее севастопольцы высадили цветы в Саду Памяти, а байкеры и ополченцы – Русский лес на горе Гасфорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Оливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозыВ Севастополе на Сапун-горе обновили цветами Сад памятиВ Севастополе появится Сквер героев спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230315/v-ramkakh-aktsii-sad-pamyati-v-dnr-i-lnr-budet-vysazheno-150-tysyach-derevev-1127546204.html

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симферополь

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бахчисарайский район

евпатория

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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