"Посади свое дерево жизни": в Крыму высадили более 23 тысяч саженцев
В рамках акции "Посади свое дерево жизни" в Крыму высадили 23 тысячи саженцев
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира КонстантиноваУчастники акции "Посади свое дерево жизни" в Бахчисарайском районе
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Участники акции "Посади свое дерево жизни" высадили в городах и селах Крыма более 23 тысяч саженцев. Видео проведения работ опубликовал в своем Telegram-канале председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
Он отметил, что в городах и поселениях республики посадили, в том числе, саженцы редких для крымской флоры растений: кедр "Золотой горизонт", пихту Нордмана и пихту "Конколор", липу "Кордата", дуб "Палюстриц", платаны, карликовые дубы и липы, а также 345 кустов роз и четыре вида можжевельника.
"В прошлом году было высажено 13 тысяч саженцев, в этом году – уже 23 тысячи. Мы, конечно, хотим довести эту цифру до 50 тысяч. Участвуют все муниципальные образования, каждое сельское поселение. Если мы будем проводить эту акцию два раза в год во время посадочной страды, то за пять лет мы преобразим Крым до неузнаваемости", - сказал Владимир Константинов.
Основные посадки провели в Евпатории, Красногвардейском районе, Симферополе Феодосии и Ялте.
Жители поселка Научный Бахчисарайского района высадили 1 281 саженец различных, в том числе редких для крымской флоры, растений.
Жители Ялты в этот день тоже потрудились на благо города. Ими было высажено более четырех тысяч саженцев, написала в своем Ttltgram-канале глава администрации Янина Павленко.
"Высаживаем оливковую рощу в парке Годлевского в Алупке. Работы идут по всей территории Большой Ялты – от Гурзуфа до Фороса!" - написала Павленко.
Ранее севастопольцы высадили цветы в Саду Памяти, а байкеры и ополченцы – Русский лес на горе Гасфорта.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоУчастники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
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Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоУчастники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
2 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоУчастники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
3 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоУчастники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
4 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира КонстантиноваУчастники акции "Посади свое дерево жизни" в Бахчисарайском районе
5 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Бахчисарайском районе
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
1 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
2 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
3 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
4 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
5 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Бахчисарайском районе
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
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