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"Посади свое дерево жизни": в Крыму высадили более 23 тысяч саженцев - РИА Новости Крым, 08.04.2023
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"Посади свое дерево жизни": в Крыму высадили более 23 тысяч саженцев
"Посади свое дерево жизни": в Крыму высадили более 23 тысяч саженцев - РИА Новости Крым, 08.04.2023
"Посади свое дерево жизни": в Крыму высадили более 23 тысяч саженцев
Участники акции "Посади свое дерево жизни" высадили в городах и селах Крыма более 23 тысяч саженцев. Видео проведения работ опубликовал в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T16:20
2023-04-08T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Участники акции "Посади свое дерево жизни" высадили в городах и селах Крыма более 23 тысяч саженцев. Видео проведения работ опубликовал в своем Telegram-канале председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Он отметил, что в городах и поселениях республики посадили, в том числе, саженцы редких для крымской флоры растений: кедр "Золотой горизонт", пихту Нордмана и пихту "Конколор", липу "Кордата", дуб "Палюстриц", платаны, карликовые дубы и липы, а также 345 кустов роз и четыре вида можжевельника.Основные посадки провели в Евпатории, Красногвардейском районе, Симферополе Феодосии и Ялте. Жители поселка Научный Бахчисарайского района высадили 1 281 саженец различных, в том числе редких для крымской флоры, растений. Севастополь к лету украсят морскими символами из цветовЖители Ялты в этот день тоже потрудились на благо города. Ими было высажено более четырех тысяч саженцев, написала в своем Ttltgram-канале глава администрации Янина Павленко. Ранее севастопольцы высадили цветы в Саду Памяти, а байкеры и ополченцы – Русский лес на горе Гасфорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Оливковые рощи в Крыму – ученые дали прогнозыВ Севастополе на Сапун-горе обновили цветами Сад памятиВ Севастополе появится Сквер героев спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230315/v-ramkakh-aktsii-sad-pamyati-v-dnr-i-lnr-budet-vysazheno-150-tysyach-derevev-1127546204.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, природа, экология, общество, новости крыма, владимир константинов, янина павленко, симферополь, ялта, бахчисарайский район, евпатория, феодосия, красногвардейский район
"Посади свое дерево жизни": в Крыму высадили более 23 тысяч саженцев

В рамках акции "Посади свое дерево жизни" в Крыму высадили 23 тысячи саженцев

16:20 08.04.2023
 
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира КонстантиноваУчастники акции "Посади свое дерево жизни" в Бахчисарайском районе
Участники акции Посади свое дерево жизни в Бахчисарайском районе
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Участники акции "Посади свое дерево жизни" высадили в городах и селах Крыма более 23 тысяч саженцев. Видео проведения работ опубликовал в своем Telegram-канале председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
Он отметил, что в городах и поселениях республики посадили, в том числе, саженцы редких для крымской флоры растений: кедр "Золотой горизонт", пихту Нордмана и пихту "Конколор", липу "Кордата", дуб "Палюстриц", платаны, карликовые дубы и липы, а также 345 кустов роз и четыре вида можжевельника.
"В прошлом году было высажено 13 тысяч саженцев, в этом году – уже 23 тысячи. Мы, конечно, хотим довести эту цифру до 50 тысяч. Участвуют все муниципальные образования, каждое сельское поселение. Если мы будем проводить эту акцию два раза в год во время посадочной страды, то за пять лет мы преобразим Крым до неузнаваемости", - сказал Владимир Константинов.
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Основные посадки провели в Евпатории, Красногвардейском районе, Симферополе Феодосии и Ялте.
Жители поселка Научный Бахчисарайского района высадили 1 281 саженец различных, в том числе редких для крымской флоры, растений.
Севастополь к лету украсят морскими символами из цветов
Жители Ялты в этот день тоже потрудились на благо города. Ими было высажено более четырех тысяч саженцев, написала в своем Ttltgram-канале глава администрации Янина Павленко.
"Высаживаем оливковую рощу в парке Годлевского в Алупке. Работы идут по всей территории Большой Ялты – от Гурзуфа до Фороса!" - написала Павленко.
Ранее севастопольцы высадили цветы в Саду Памяти, а байкеры и ополченцы – Русский лес на горе Гасфорта.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоУчастники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
Участники акции Посади свое дерево жизни в Ялте
1 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоУчастники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
Участники акции Посади свое дерево жизни в Ялте
2 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоУчастники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
Участники акции Посади свое дерево жизни в Ялте
3 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоУчастники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
Участники акции Посади свое дерево жизни в Ялте
4 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира КонстантиноваУчастники акции "Посади свое дерево жизни" в Бахчисарайском районе
Участники акции Посади свое дерево жизни в Бахчисарайском районе
5 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Бахчисарайском районе
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
1 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
2 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
3 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
4 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
5 из 5
Участники акции "Посади свое дерево жизни" в Бахчисарайском районе
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
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