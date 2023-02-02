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Дендрологи оценили инициативу по высадке кипарисов на западе Крыма - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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Дендрологи оценили инициативу по высадке кипарисов на западе Крыма
Дендрологи оценили инициативу по высадке кипарисов на западе Крыма - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Дендрологи оценили инициативу по высадке кипарисов на западе Крыма
Массовую высадку кипарисов в западной части Крыма можно рассматривать в качестве эксперимента, который, скорее всего, окажется провальным – из-за неподходящего... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T19:17
2023-02-02T19:17
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мнения
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кфу (крымский федеральный университет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Массовую высадку кипарисов в западной части Крыма можно рассматривать в качестве эксперимента, который, скорее всего, окажется провальным – из-за неподходящего климата деревья с большой вероятностью погибнут. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ландшафтный архитектор, кандидат биологических наук, доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования факультета биологии и химии Таврической академии КФУ Станислав Вишневский.Ранее житель Черноморского района Владимир Темников инициировал акцию по высадке кипарисов в Черноморском районе Крыма, чтобы "добавить западным берегам южнобережного колорита". К этому времени автор инициативы и его единомышленники высадили более 200 кипарисов и планируют продолжить эту работу. Кроме того, черноморские энтузиасты сажают на территории района каштаны, можжевельники и сосны Станкевича.Сомнительный эксперимент"Для массового озеленения в Крыму мы не советуем кипарис вечнозеленый. Для приусадебных участков Черноморского района – пожалуйста. Они неплохо себя чувствуют, поскольку им обеспечивают совсем другой уход. Но массово озеленять ими город – вряд ли это хорошая идея", – читает Вишневский.По его мнению, рассматривать такую инициативу можно разве что в качестве эксперимента. Нужны профессионалыЕго коллега, директор ботанического сада им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета Анна Репецкая считает идею общественника совершенно неуместной и настаивает, что озеленением должны заниматься профессионалы:"Эти кипарисы могут замерзнуть в сильные зимы, могут быть повреждены холодными ветрами. Вообще, считаю, что всеми вещами в любой сфере деятельности должны заниматься профессионалы. Можно посадить и баобабы, чтобы было похоже на Африку. Но каждое место должно иметь свое лицо. В Черноморском районе свои степные сообщества, со своими ароматом и колоритом. Дублировать Южнобережье не нужно. Я против таких очень активных общественных инициатив. Люди думают, что они делают хорошо, а это не всегда так", – выразила мнение Репецкая.Каштаны, можжевельники и сосныТо же, по мнению специалистов, касается сосны Станкевича, которая отлично себя чувствует на южном берегу и в Севастополе, но вряд ли хорошо акклиматизируется в Черноморском районе."В Черноморском районе это очень рискованно. Впрочем, раньше она и в Симферополе не попадала в ассортимент, но сейчас в столице много красивых сосен Станкевича", – сравнивает Вишневский.А вот можжевельник казацкий – отличный вариант для городского озеленения, подходящий для всех регионов Крыма. То же могло бы касаться конских каштанов, но пока это растение ученым пришлось вычеркнуть из списка рекомендованных к массовой высадке."Вообще растение прекрасное, устойчивое, быстрорастущее и долгоживущее. Но мы столкнулись с минирующей каштановой молью. И пока у этого вредителя не появится естественных врагов, ежегодно будем иметь одинаковую картину – полностью объеденные листья. Ни о каком декоративном эффекте в такой ситуации речи идти не может", – констатирует Вишневский.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в КрымуКрыму нельзя избавляться от тополей – мнениеКрымские ученые нашли новый вид многолетнего растения
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крым, черноморский район, черноморское, мнения, природа, экология, кфу (крымский федеральный университет)
Дендрологи оценили инициативу по высадке кипарисов на западе Крыма

Эксперты не советуют сажать кипарисы в степном Крыму

19:17 02.02.2023
 
© Фото предоставлены Владимиром ТемниковымВысадка кипарисов в Черноморском район Крыма
Высадка кипарисов в Черноморском район Крыма
© Фото предоставлены Владимиром Темниковым
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Массовую высадку кипарисов в западной части Крыма можно рассматривать в качестве эксперимента, который, скорее всего, окажется провальным – из-за неподходящего климата деревья с большой вероятностью погибнут. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ландшафтный архитектор, кандидат биологических наук, доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования факультета биологии и химии Таврической академии КФУ Станислав Вишневский.
Ранее житель Черноморского района Владимир Темников инициировал акцию по высадке кипарисов в Черноморском районе Крыма, чтобы "добавить западным берегам южнобережного колорита". К этому времени автор инициативы и его единомышленники высадили более 200 кипарисов и планируют продолжить эту работу. Кроме того, черноморские энтузиасты сажают на территории района каштаны, можжевельники и сосны Станкевича.

Сомнительный эксперимент

"Для массового озеленения в Крыму мы не советуем кипарис вечнозеленый. Для приусадебных участков Черноморского района – пожалуйста. Они неплохо себя чувствуют, поскольку им обеспечивают совсем другой уход. Но массово озеленять ими город – вряд ли это хорошая идея", – читает Вишневский.
По его мнению, рассматривать такую инициативу можно разве что в качестве эксперимента.
"Кипарисы есть в Черноморском районе. Их не много, и они не старше 15 лет. Мы же, закладывая ассортимент озеленения общественных мест, рассчитываем на долговременный эффект – 30, 50, 100 лет. Никто не выращивал кипарисы в Черноморском районе 100 лет. Этого опыта у нас нет. Будем наблюдать. Но я сомневаюсь, что в холодную зиму они выстоят".
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Нужны профессионалы

Его коллега, директор ботанического сада им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета Анна Репецкая считает идею общественника совершенно неуместной и настаивает, что озеленением должны заниматься профессионалы:
"Эти кипарисы могут замерзнуть в сильные зимы, могут быть повреждены холодными ветрами. Вообще, считаю, что всеми вещами в любой сфере деятельности должны заниматься профессионалы. Можно посадить и баобабы, чтобы было похоже на Африку. Но каждое место должно иметь свое лицо. В Черноморском районе свои степные сообщества, со своими ароматом и колоритом. Дублировать Южнобережье не нужно. Я против таких очень активных общественных инициатив. Люди думают, что они делают хорошо, а это не всегда так", – выразила мнение Репецкая.
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Каштаны, можжевельники и сосны

То же, по мнению специалистов, касается сосны Станкевича, которая отлично себя чувствует на южном берегу и в Севастополе, но вряд ли хорошо акклиматизируется в Черноморском районе.
"В Черноморском районе это очень рискованно. Впрочем, раньше она и в Симферополе не попадала в ассортимент, но сейчас в столице много красивых сосен Станкевича", – сравнивает Вишневский.
А вот можжевельник казацкий – отличный вариант для городского озеленения, подходящий для всех регионов Крыма. То же могло бы касаться конских каштанов, но пока это растение ученым пришлось вычеркнуть из списка рекомендованных к массовой высадке.
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"Вообще растение прекрасное, устойчивое, быстрорастущее и долгоживущее. Но мы столкнулись с минирующей каштановой молью. И пока у этого вредителя не появится естественных врагов, ежегодно будем иметь одинаковую картину – полностью объеденные листья. Ни о каком декоративном эффекте в такой ситуации речи идти не может", – констатирует Вишневский.
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