https://crimea.ria.ru/20230202/dendrologi-otsenili-initsiativu-po-vysadke-kiparisov-na-zapade-kryma-1126737028.html

Дендрологи оценили инициативу по высадке кипарисов на западе Крыма

Дендрологи оценили инициативу по высадке кипарисов на западе Крыма - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Дендрологи оценили инициативу по высадке кипарисов на западе Крыма

Массовую высадку кипарисов в западной части Крыма можно рассматривать в качестве эксперимента, который, скорее всего, окажется провальным – из-за неподходящего... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T19:17

2023-02-02T19:17

2023-02-02T19:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Массовую высадку кипарисов в западной части Крыма можно рассматривать в качестве эксперимента, который, скорее всего, окажется провальным – из-за неподходящего климата деревья с большой вероятностью погибнут. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ландшафтный архитектор, кандидат биологических наук, доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования факультета биологии и химии Таврической академии КФУ Станислав Вишневский.Ранее житель Черноморского района Владимир Темников инициировал акцию по высадке кипарисов в Черноморском районе Крыма, чтобы "добавить западным берегам южнобережного колорита". К этому времени автор инициативы и его единомышленники высадили более 200 кипарисов и планируют продолжить эту работу. Кроме того, черноморские энтузиасты сажают на территории района каштаны, можжевельники и сосны Станкевича.Сомнительный эксперимент"Для массового озеленения в Крыму мы не советуем кипарис вечнозеленый. Для приусадебных участков Черноморского района – пожалуйста. Они неплохо себя чувствуют, поскольку им обеспечивают совсем другой уход. Но массово озеленять ими город – вряд ли это хорошая идея", – читает Вишневский.По его мнению, рассматривать такую инициативу можно разве что в качестве эксперимента. Нужны профессионалыЕго коллега, директор ботанического сада им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета Анна Репецкая считает идею общественника совершенно неуместной и настаивает, что озеленением должны заниматься профессионалы:"Эти кипарисы могут замерзнуть в сильные зимы, могут быть повреждены холодными ветрами. Вообще, считаю, что всеми вещами в любой сфере деятельности должны заниматься профессионалы. Можно посадить и баобабы, чтобы было похоже на Африку. Но каждое место должно иметь свое лицо. В Черноморском районе свои степные сообщества, со своими ароматом и колоритом. Дублировать Южнобережье не нужно. Я против таких очень активных общественных инициатив. Люди думают, что они делают хорошо, а это не всегда так", – выразила мнение Репецкая.Каштаны, можжевельники и сосныТо же, по мнению специалистов, касается сосны Станкевича, которая отлично себя чувствует на южном берегу и в Севастополе, но вряд ли хорошо акклиматизируется в Черноморском районе."В Черноморском районе это очень рискованно. Впрочем, раньше она и в Симферополе не попадала в ассортимент, но сейчас в столице много красивых сосен Станкевича", – сравнивает Вишневский.А вот можжевельник казацкий – отличный вариант для городского озеленения, подходящий для всех регионов Крыма. То же могло бы касаться конских каштанов, но пока это растение ученым пришлось вычеркнуть из списка рекомендованных к массовой высадке."Вообще растение прекрасное, устойчивое, быстрорастущее и долгоживущее. Но мы столкнулись с минирующей каштановой молью. И пока у этого вредителя не появится естественных врагов, ежегодно будем иметь одинаковую картину – полностью объеденные листья. Ни о каком декоративном эффекте в такой ситуации речи идти не может", – констатирует Вишневский.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в КрымуКрыму нельзя избавляться от тополей – мнениеКрымские ученые нашли новый вид многолетнего растения

https://crimea.ria.ru/20230130/dve-tysyachi-derevev-pod-pilu-sk-proverit-massovuyu-vyrubku-v-kerchi-1126667421.html

https://crimea.ria.ru/20221111/dendrolog-nikitskogo-botsada-vyskazalsya-o-vyrubke-yaltinskikh-kiparisov-1125312684.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

крым, черноморский район, черноморское, мнения, природа, экология, кфу (крымский федеральный университет)