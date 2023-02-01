https://crimea.ria.ru/20230201/vyzov-broshen-zhitel-kryma-posadil-sotni-derevev-i-obyavil-chellendzh-1126704505.html

Вызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж

Вызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Вызов брошен: житель Крыма посадил сотни деревьев и объявил челлендж

Длинные кипарисовые аллеи, где каждое дерево меткой стрелой устремляется в небо, зелеными свечками они проносятся за окнами автомобилей и туристических... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T19:04

2023-02-01T19:04

2023-02-01T18:17

эксклюзивы риа новости крым

крым

черноморское

общество

природа

экология

авторы

черноморский район

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/01/1126704258_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_9e5a807bbc2db108278362a754bbb6c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев– РИА Новости Крым, Галина Оленева. Длинные кипарисовые аллеи, где каждое дерево меткой стрелой устремляется в небо, зелеными свечками они проносятся за окнами автомобилей и туристических автобусов, отбрасывают тонкие полоски теней и создают особенный колорит, удивительное настроение. Так выглядят дороги крымского Южнобережья. "Так может быть везде в Крыму", - решил однажды житель Черноморского района Владимир Темников и принялся высаживать деревья.О том, что из этого вышло, РИА Новости Крым рассказал сам Владимир, а заодно объявил "зеленый челлендж".Сначала была мечта"У меня всегда была такая мечта: заезжаешь в Черноморское, и видишь кипарисы как перед Алуштой или Гурзуфом. И сразу понятно, что это курортное место", – говорит Владимир.В Севастополе компенсируют вырубленные при стройке "Тавриды" деревья >>Много лет мечта казалась несбыточной. Но, говорят, стоит только начать. Минувшей осенью Темников решил озеленять собственный участок в Новосельском. Оставшиеся саженцы высадил вдоль улицы. А потом отправился в районную администрацию и озвучил сокровенную идею о кипарисовой аллее.Народное озеленениеЧтобы было веселее, кинул клич в соцсетях. "На первую высадку пришла одна семья. Зато на вторую, в минувшую субботу, было уже семей пятнадцать. Администрация дала трактор, обеспечила полив. Подтянулись представители бизнеса, которые предложили помощь. Откликнулись даже не местные. Одна женщина из Москвы, которая летом отдыхает в Черноморском районе, и житель Севастополя – они прислали деньги с просьбой что-то купить и высадить", – делится энтузиаст.И вот, по двум сторонам дороги красуются 206 кипарисов. Пока совсем еще молодые деревца, через несколько лет они вытянутся стройными силуэтами, прибавят пейзажам западного берега особую курортную тональность. Еще шестьдесят таких деревьев, а также двадцать три сосны Станкевича, четыре шелковицы, двадцать каштанов и семь можевельников жители района высадили в прилегающих селах: "Я даю людям саженцы. Но с фотоотчетом, что это высаживается в общественном месте", – поясняет Темников.Киркой и ломомВ планах у Владимира высадить еще двести кипарисов вдоль въезда в Черноморское. Работы наметил на ближайшую субботу. Только бы погода не подвела. Высадил бы и больше, но есть опасения: "Боюсь, администрация потом не потянет полив. Надо посмотреть, может, еще высадим осенью".Тем временем местные чиновники радуются.Дендролог Никитского ботсада высказался о вырубке ялтинских кипарисов >>"Это редкость, когда гражданин имеет идею и воплощает ее в жизнь. Конечно, мы поддерживаем инициативу, сельские поселения района помогают и продолжат помогать", – говорит руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ черноморской администрации Наталья Медяникова.Руководители сельских поселений тем временем изо всех сил изыскивают такую возможность. Глава Медведевского Игорь Ткаченко, например. "Выделить мы ничего не можем, у нас самих ничего нет. Наше поселение глубоко дотационное. Мы вообще не планировали заключать договор на озеленение, а тут наши люди проявили такую инициативу. В это воскресенье жители киркой и ломом долбили землю. У нас известняковые почвы – очень сложные. К счастью, у нас есть единственное сельхозпредприятие, буду просить у них бур и поливочную технику. Будем договариваться".Вызов брошенВ селах тяжело. В районном центре проще. Замглавы Черноморского Ирина Бейтуллаева называет масштабы шокирующими."Мы, конечно, в шоке от таких масштабов, переживаем, как это сохранить. Но приложим все усилия. Мы организовали бурильную машину, поливочную технику, чтобы помочь. Следим за этой программой. Но и сами много озеленяем. В прошлом году высадили около трехсот фруктовых деревьев, сейчас восстанавливаем Воронцовский сад. Но конкретно эта акция – полная заслуга Владимира. Думаю, если люди сами сажают, то будут беречь".На восстановление крымских лесов нужно 70 лет - минэкологии РК >>Пока жители Черноморского района проникаются идеями озеленения, Владимир решил идти дальше и кинул вызов другим городам Крыма."Этой весной я обещаю высадить как минимум пятьсот деревьев в местах общего пользования по всему району. Бросаю вызов всем муниципалитетам Крыма, что наш 40-тысячный район высадит силами местных жителей больше деревьев, чем все остальные", - сказал Владимир.Пока жители других городов не откликаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Ультиматум Аксенова: крымские мэры покинут посты за плохое озеленениеСимферополь снова станет городом роз – экспертВ этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублей

крым

черноморское

черноморский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

крым, черноморское, общество, природа, экология, авторы, черноморский район, новости крыма