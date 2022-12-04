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Симферополь снова станет городом роз – эксперт - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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Симферополь снова станет городом роз – эксперт
Симферополь снова станет городом роз – эксперт - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Симферополь снова станет городом роз – эксперт
В Симферополе завершаются компенсационные высадки деревьев и кустарников. Работы продлятся до 15 декабря. Об особенностях озеленения в пределах городской черты... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T08:01
2022-12-04T08:01
радио "спутник в крыму"
симферополь
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе завершаются компенсационные высадки деревьев и кустарников. Работы продлятся до 15 декабря. Об особенностях озеленения в пределах городской черты в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бараненкова.На улицах крымской столицы традиционно высаживают различные виды лип и кленов. Также специалисты обращают внимание на грунт и наличие коммуникаций – наземных и подземных."В скалистом грунте чаще высаживаем вяз полевой и клен полевой. Эти низкорослые растения хорошо себя зарекомендовали, также им не страшны ветра. Крону формируем шаровидную или конусовидную в зависимости от роста дерева. Такие деревья мы высаживаем на улицах Балаклавской и Маршала Жукова. В среднем дерево приживается 5-7 лет, а в городской среде живет не более 25-30 лет. При высадке обязательно смотрим на наличие проводов для электротранспорта и подземных коммуникаций – теплотрасс и водоводов. В зависимости от этого корректируем высадки", – рассказала Мария Бараненкова.Из кустарников специалисты выбирают цветущие виды или с разноцветной листвой – кизильник серебристый, бирючина, спирея японская, форзиция. Тюльпаны и нарциссы, которые зацветают по весне, высаживают в грунт осенью.
https://crimea.ria.ru/20221120/v-sochi-vysadyat-poltory-tysyachi-rozovykh-kusov-iz-krymskogo-pitomnika-nbs-1125455444.html
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симферополь, городская среда
Симферополь снова станет городом роз – эксперт

В Симферополе в осенне-зимний период высадят три тысячи деревьев

08:01 04.12.2022
 
© Фото пресс-службы НБСНикитский ботанический сад. Розы
Никитский ботанический сад. Розы
© Фото пресс-службы НБС
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе завершаются компенсационные высадки деревьев и кустарников. Работы продлятся до 15 декабря. Об особенностях озеленения в пределах городской черты в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бараненкова.

"В осенне-зимний период у нас запланированы к высадке в Симферополе три тысячи деревьев. Помимо этого, мы уже высадили осенью 7,5 тысяч кустарников. Деревья высаживаем позже, потому что они гораздо лучше приживаются, если их сажать после листопада корневая система питается более интенсивно. Также весь посадочный материал у нас идет с земляным комом, что позволяет добиться 90% приживаемости", – говорит специалист.

На улицах крымской столицы традиционно высаживают различные виды лип и кленов. Также специалисты обращают внимание на грунт и наличие коммуникаций – наземных и подземных.
"В скалистом грунте чаще высаживаем вяз полевой и клен полевой. Эти низкорослые растения хорошо себя зарекомендовали, также им не страшны ветра. Крону формируем шаровидную или конусовидную в зависимости от роста дерева. Такие деревья мы высаживаем на улицах Балаклавской и Маршала Жукова. В среднем дерево приживается 5-7 лет, а в городской среде живет не более 25-30 лет. При высадке обязательно смотрим на наличие проводов для электротранспорта и подземных коммуникаций – теплотрасс и водоводов. В зависимости от этого корректируем высадки", – рассказала Мария Бараненкова.
Из кустарников специалисты выбирают цветущие виды или с разноцветной листвой – кизильник серебристый, бирючина, спирея японская, форзиция. Тюльпаны и нарциссы, которые зацветают по весне, высаживают в грунт осенью.
"Мечтаем, чтобы Симферополь вновь стал городом роз, как это было в советские времена. Розы крайне неприхотливы в уходе, обрезают их дважды в год – весной и осенью. При этом период цветения очень продолжительный. Очень надеемся вернуть на улицы розы, которые будут радовать симферопольцев практически круглый год", – подытожила специалист.
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