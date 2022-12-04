https://crimea.ria.ru/20221204/simferopol-snova-stanet-gorodom-roz--ekspert-1125578003.html
Симферополь снова станет городом роз – эксперт
Симферополь снова станет городом роз – эксперт - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Симферополь снова станет городом роз – эксперт
В Симферополе завершаются компенсационные высадки деревьев и кустарников. Работы продлятся до 15 декабря. Об особенностях озеленения в пределах городской черты... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T08:01
2022-12-04T08:01
2022-12-04T08:01
радио "спутник в крыму"
симферополь
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе завершаются компенсационные высадки деревьев и кустарников. Работы продлятся до 15 декабря. Об особенностях озеленения в пределах городской черты в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бараненкова.На улицах крымской столицы традиционно высаживают различные виды лип и кленов. Также специалисты обращают внимание на грунт и наличие коммуникаций – наземных и подземных."В скалистом грунте чаще высаживаем вяз полевой и клен полевой. Эти низкорослые растения хорошо себя зарекомендовали, также им не страшны ветра. Крону формируем шаровидную или конусовидную в зависимости от роста дерева. Такие деревья мы высаживаем на улицах Балаклавской и Маршала Жукова. В среднем дерево приживается 5-7 лет, а в городской среде живет не более 25-30 лет. При высадке обязательно смотрим на наличие проводов для электротранспорта и подземных коммуникаций – теплотрасс и водоводов. В зависимости от этого корректируем высадки", – рассказала Мария Бараненкова.Из кустарников специалисты выбирают цветущие виды или с разноцветной листвой – кизильник серебристый, бирючина, спирея японская, форзиция. Тюльпаны и нарциссы, которые зацветают по весне, высаживают в грунт осенью.
https://crimea.ria.ru/20221120/v-sochi-vysadyat-poltory-tysyachi-rozovykh-kusov-iz-krymskogo-pitomnika-nbs-1125455444.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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симферополь, городская среда
Симферополь снова станет городом роз – эксперт
В Симферополе в осенне-зимний период высадят три тысячи деревьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым.
В Симферополе завершаются компенсационные высадки деревьев и кустарников. Работы продлятся до 15 декабря. Об особенностях озеленения в пределах городской черты в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала заместитель директора МБУ "Горзеленхоз" Мария Бараненкова.
"В осенне-зимний период у нас запланированы к высадке в Симферополе три тысячи деревьев. Помимо этого, мы уже высадили осенью 7,5 тысяч кустарников. Деревья высаживаем позже, потому что они гораздо лучше приживаются, если их сажать после листопада – корневая система питается более интенсивно. Также весь посадочный материал у нас идет с земляным комом, что позволяет добиться 90% приживаемости", – говорит специалист.
На улицах крымской столицы традиционно высаживают различные виды лип и кленов. Также специалисты обращают внимание на грунт и наличие коммуникаций – наземных и подземных.
"В скалистом грунте чаще высаживаем вяз полевой и клен полевой. Эти низкорослые растения хорошо себя зарекомендовали, также им не страшны ветра. Крону формируем шаровидную или конусовидную в зависимости от роста дерева. Такие деревья мы высаживаем на улицах Балаклавской и Маршала Жукова. В среднем дерево приживается 5-7 лет, а в городской среде живет не более 25-30 лет. При высадке обязательно смотрим на наличие проводов для электротранспорта и подземных коммуникаций – теплотрасс и водоводов. В зависимости от этого корректируем высадки", – рассказала Мария Бараненкова.
Из кустарников специалисты выбирают цветущие виды или с разноцветной листвой – кизильник серебристый, бирючина, спирея японская, форзиция. Тюльпаны и нарциссы, которые зацветают по весне, высаживают в грунт осенью.
"Мечтаем, чтобы Симферополь вновь стал городом роз, как это было в советские времена. Розы крайне неприхотливы в уходе, обрезают их дважды в год – весной и осенью. При этом период цветения очень продолжительный. Очень надеемся вернуть на улицы розы, которые будут радовать симферопольцев практически круглый год", – подытожила специалист.