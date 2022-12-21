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Ультиматум Аксенова: крымские мэры покинут посты за плохое озеленение
Ультиматум Аксенова: крымские мэры покинут посты за плохое озеленение - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Ультиматум Аксенова: крымские мэры покинут посты за плохое озеленение
Главы администраций крымских муниципалитетов должны уволиться, если к апрелю не выполнят план по озеленению в своих населенных пунктах. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T16:23
2022-12-21T16:23
2022-12-21T16:41
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Главы администраций крымских муниципалитетов должны уволиться, если к апрелю не выполнят план по озеленению в своих населенных пунктах. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопрсоам Совесткого района.Из тех, кто к назначенной дате не достигнет показателей, остаться смогут только те, кто представит реальный план стопроцентного достижения показателей до конца 2023года: "Все остальные — приказывают всем написать заявление и уволиться. Работать с ними не буду", — предупредил глава региона.Ранее в Симферополе высадили три тысячи деревьев и 7,5 тысяч кустарников — кизильник серебристый, бирючину, спирею японскую, форзицию. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе закончат благоустройство дворов многоквартирных домовВ этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублейВ Феодосии началась реконструкция проспекта Айвазовского
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сергей аксенов, крым, новости крыма, республика крым, совет министров рк, новости
Ультиматум Аксенова: крымские мэры покинут посты за плохое озеленение
Аксенов: за плохое озеленение мэры крымских городов должны покинуть свои кресла
16:23 21.12.2022 (обновлено: 16:41 21.12.2022)