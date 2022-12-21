https://crimea.ria.ru/20221221/ultimatum-aksenova-krymskie-mery-pokinut-posty-za-plokhoe-ozelenenie-1126061232.html

Ультиматум Аксенова: крымские мэры покинут посты за плохое озеленение

Ультиматум Аксенова: крымские мэры покинут посты за плохое озеленение - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Ультиматум Аксенова: крымские мэры покинут посты за плохое озеленение

Главы администраций крымских муниципалитетов должны уволиться, если к апрелю не выполнят план по озеленению в своих населенных пунктах. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T16:23

2022-12-21T16:23

2022-12-21T16:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Главы администраций крымских муниципалитетов должны уволиться, если к апрелю не выполнят план по озеленению в своих населенных пунктах. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопрсоам Совесткого района.Из тех, кто к назначенной дате не достигнет показателей, остаться смогут только те, кто представит реальный план стопроцентного достижения показателей до конца 2023года: "Все остальные — приказывают всем написать заявление и уволиться. Работать с ними не буду", — предупредил глава региона.Ранее в Симферополе высадили три тысячи деревьев и 7,5 тысяч кустарников — кизильник серебристый, бирючину, спирею японскую, форзицию. Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе закончат благоустройство дворов многоквартирных домовВ этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублейВ Феодосии началась реконструкция проспекта Айвазовского

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2022

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