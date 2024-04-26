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В Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку
В Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку - РИА Новости Крым, 26.04.2024
В Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению сироты из Республики Крым о нарушении его жилищных прав... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T09:16
2024-04-26T09:16
2024-04-26T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению сироты из Республики Крым о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщает информационный центр СК России.Уточняется, что в 2016 году обратившийся осиротел и получил от матери в наследство долю в частном доме в городе Джанкое.По факту обращения ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Партените жильцов не расселяют из аварийногоКрымчане годами живут в аварийном доме – Бастрыкин поручил разобратьсяСК в Крыму восстанавливает права сироты на получение жилья
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крымский следком, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, александр бастрыкин, владимир терентьев, жилье
В Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку
В Крыму сироте отказали во включении в список нуждающихся в жилье – СК ведет проверку
09:16 26.04.2024 (обновлено: 09:18 26.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению сироты из Республики Крым о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Уточняется, что в 2016 году обратившийся осиротел и получил от матери в наследство долю в частном доме в городе Джанкое.
"В настоящее время 21-летний сирота обратился в администрацию с просьбой включить его в списки лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, поскольку площадь имеющейся у него жилплощади всего 11 квадратных метров, а само здание находится в ветхом состоянии: прогнили полы, на стенах трещины и плесень, проживание в нем невозможно. Однако во включении в очередь ему было отказано", – сказано в сообщении.
По факту обращения ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.
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