https://crimea.ria.ru/20240426/v-krymu-sirote-otkazali-v-prave-na-zhile--sk-nachal-proverku-1136871731.html

В Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку

В Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку - РИА Новости Крым, 26.04.2024

В Крыму сироте отказали в праве на жилье – СК начал проверку

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению сироты из Республики Крым о нарушении его жилищных прав... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T09:16

2024-04-26T09:16

2024-04-26T09:18

крымский следком

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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новости крыма

александр бастрыкин

владимир терентьев

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению сироты из Республики Крым о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщает информационный центр СК России.Уточняется, что в 2016 году обратившийся осиротел и получил от матери в наследство долю в частном доме в городе Джанкое.По факту обращения ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Партените жильцов не расселяют из аварийногоКрымчане годами живут в аварийном доме – Бастрыкин поручил разобратьсяСК в Крыму восстанавливает права сироты на получение жилья

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, новости крыма, александр бастрыкин, владимир терентьев, жилье