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В Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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В Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК
В Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК - РИА Новости Крым, 17.04.2024
В Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК
Нарушение прав жильцов аварийного дома в Партените на Южном берегу Крыма взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T19:06
2024-04-17T19:36
крым
алушта
переселение из аварийного жилья
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
крымский следком
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Нарушение прав жильцов аварийного дома в Партените на Южном берегу Крыма взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК России.По информации СК, в приемную Бастрыкина поступило обращение по данному вопросу. В нем указывалось, что в строении разрушается фундамент, в стенах имеются многочисленные трещины, коммуникации неисправны, из-за протекания кровли в жилых помещениях образовались сырость и плесень.В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и Севастополю начата процессуальная проверка."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", - уточняют в СК России.В прошлом году Следком инициировал проверку по факту не расселения восьми семей из аварийного дома в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем СледкомаКрымчане годами живут в аварийном доме – Бастрыкин поручил разобратьсяСК в Крыму восстанавливает права сироты на получение жилья
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крым, алушта, переселение из аварийного жилья, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, крымский следком, общество, новости крыма
В Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК

Бастрыкин взял на контроль нарушение прав жильцов аварийного дома в Партените в Крыму

19:06 17.04.2024 (обновлено: 19:36 17.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАварийный дом
Аварийный дом - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Нарушение прав жильцов аварийного дома в Партените на Южном берегу Крыма взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК России.
"Здание 1990 года постройки несколько лет назад было признано аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения жильцов, установленный на текущий год, перенесен на десять лет", - говорится в сообщении.
По информации СК, в приемную Бастрыкина поступило обращение по данному вопросу. В нем указывалось, что в строении разрушается фундамент, в стенах имеются многочисленные трещины, коммуникации неисправны, из-за протекания кровли в жилых помещениях образовались сырость и плесень.
В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и Севастополю начата процессуальная проверка.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", - уточняют в СК России.
В прошлом году Следком инициировал проверку по факту не расселения восьми семей из аварийного дома в Севастополе.
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КрымАлуштаПереселение из аварийного жильяСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинКрымский СледкомОбществоНовости Крыма
 
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