https://crimea.ria.ru/20240417/v-parenite-zhiltsov-ne-rasselyayut-iz-avariynogo-doma---delo-na-kontrole-sk-1136642885.html

В Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК

В Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК - РИА Новости Крым, 17.04.2024

В Партените жильцов не расселяют из аварийного дома - дело на контроле СК

Нарушение прав жильцов аварийного дома в Партените на Южном берегу Крыма взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об... РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T19:06

2024-04-17T19:06

2024-04-17T19:36

крым

алушта

переселение из аварийного жилья

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

крымский следком

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Нарушение прав жильцов аварийного дома в Партените на Южном берегу Крыма взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК России.По информации СК, в приемную Бастрыкина поступило обращение по данному вопросу. В нем указывалось, что в строении разрушается фундамент, в стенах имеются многочисленные трещины, коммуникации неисправны, из-за протекания кровли в жилых помещениях образовались сырость и плесень.В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и Севастополю начата процессуальная проверка."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", - уточняют в СК России.В прошлом году Следком инициировал проверку по факту не расселения восьми семей из аварийного дома в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем СледкомаКрымчане годами живут в аварийном доме – Бастрыкин поручил разобратьсяСК в Крыму восстанавливает права сироты на получение жилья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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