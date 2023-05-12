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В Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем Следкома - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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В Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем Следкома
В Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем Следкома - РИА Новости Крым, 12.05.2023
В Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем Следкома
В Симферополе застройщик будет заканчивать возведение многоэтажек для дольщиков под контролем следователя и в соответствии с новым планом. Такое поручение дал... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T20:38
2023-05-12T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе застройщик будет заканчивать возведение многоэтажек для дольщиков под контролем следователя и в соответствии с новым планом. Такое поручение дал глава крымского главка СК РФ Владимир Терентьев после осмотра недостроя, сдать который обещают уже пятый год. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Следком обратились обманутые дольщики. Люди сообщили, что вложили деньги в возведение квартир, расположенных в многоэтажных домах жилищного комплекса, однако застройщик свои обязательства не выполнил: сроки сдачи объектов переносятся с 2018 года."При поступлении обращения руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил... незамедлительно организовать процессуальную проверку с целью изучения всех доводов граждан, а ее ход и принимаемые меры к восстановлению прав дольщиков взял под личный контроль", – сообщили в СК.Рабочая группа СК выехала на территорию недостроев. Выяснилось, что большая часть объектов жилищного комплекса сдана. С остальной частью есть трудности."Представители застройщика признали, что проблема существует, просили учесть объективные причины их появления, а также дали гарантии в ближайшее время реализовать намеченный проект", – уточнили в ведомстве.По итогам встречи глава СК поручил застройщику составить четкий график работ с регулярным оповещением дольщиков о ходе строительства. Выполнение поручения теперь будет контролировать следователь.Читайте также на РИА Новости Крым:В России восстановили права еще шести тысяч обманутых дольщиков Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах "Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в Крыму
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крымский следком, жилье, жилье в крыму, общество, строительство, обманутые дольщики, крым, новости крыма
В Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем Следкома

В Крыму Следком взял под контроль процесс сдачи в эксплуатацию проблемной многоэтажки

20:38 12.05.2023
 
© ГСУ СК России по РК и СевастополюВ Крыму Следком взял под контроль процесс сдачи в эксплуатацию проблемной многоэтажки
В Крыму Следком взял под контроль процесс сдачи в эксплуатацию проблемной многоэтажки
© ГСУ СК России по РК и Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе застройщик будет заканчивать возведение многоэтажек для дольщиков под контролем следователя и в соответствии с новым планом. Такое поручение дал глава крымского главка СК РФ Владимир Терентьев после осмотра недостроя, сдать который обещают уже пятый год.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Следком обратились обманутые дольщики. Люди сообщили, что вложили деньги в возведение квартир, расположенных в многоэтажных домах жилищного комплекса, однако застройщик свои обязательства не выполнил: сроки сдачи объектов переносятся с 2018 года.
"При поступлении обращения руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил... незамедлительно организовать процессуальную проверку с целью изучения всех доводов граждан, а ее ход и принимаемые меры к восстановлению прав дольщиков взял под личный контроль", – сообщили в СК.
Рабочая группа СК выехала на территорию недостроев. Выяснилось, что большая часть объектов жилищного комплекса сдана. С остальной частью есть трудности.
"Представители застройщика признали, что проблема существует, просили учесть объективные причины их появления, а также дали гарантии в ближайшее время реализовать намеченный проект", – уточнили в ведомстве.
По итогам встречи глава СК поручил застройщику составить четкий график работ с регулярным оповещением дольщиков о ходе строительства. Выполнение поручения теперь будет контролировать следователь.
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