https://crimea.ria.ru/20230512/v-krymu-problemnyy-zastroyschik-dostroit-doma-pod-kontrolem-sledkoma-1128697923.html

В Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем Следкома

В Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем Следкома - РИА Новости Крым, 12.05.2023

В Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем Следкома

В Симферополе застройщик будет заканчивать возведение многоэтажек для дольщиков под контролем следователя и в соответствии с новым планом. Такое поручение дал... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T20:38

2023-05-12T20:38

2023-05-12T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе застройщик будет заканчивать возведение многоэтажек для дольщиков под контролем следователя и в соответствии с новым планом. Такое поручение дал глава крымского главка СК РФ Владимир Терентьев после осмотра недостроя, сдать который обещают уже пятый год. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Следком обратились обманутые дольщики. Люди сообщили, что вложили деньги в возведение квартир, расположенных в многоэтажных домах жилищного комплекса, однако застройщик свои обязательства не выполнил: сроки сдачи объектов переносятся с 2018 года."При поступлении обращения руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил... незамедлительно организовать процессуальную проверку с целью изучения всех доводов граждан, а ее ход и принимаемые меры к восстановлению прав дольщиков взял под личный контроль", – сообщили в СК.Рабочая группа СК выехала на территорию недостроев. Выяснилось, что большая часть объектов жилищного комплекса сдана. С остальной частью есть трудности."Представители застройщика признали, что проблема существует, просили учесть объективные причины их появления, а также дали гарантии в ближайшее время реализовать намеченный проект", – уточнили в ведомстве.По итогам встречи глава СК поручил застройщику составить четкий график работ с регулярным оповещением дольщиков о ходе строительства. Выполнение поручения теперь будет контролировать следователь.Читайте также на РИА Новости Крым:В России восстановили права еще шести тысяч обманутых дольщиков Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах "Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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