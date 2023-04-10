https://crimea.ria.ru/20230410/zvezdnyy-chas-nelikvida-chto-s-rynkom-nedvizhimosti-v-krymu-1128077998.html

"Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в Крыму

"Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в Крыму - РИА Новости Крым, 10.04.2023

"Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в Крыму

В Крыму спрос на недвижимость "подогрет", в том числе и благодаря жилищным сертификатам для жителей Херсонской области, в отдельных районах цены выросли на 50%. РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T07:23

2023-04-10T07:23

2023-04-10T07:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму спрос на недвижимость "подогрет", в том числе и благодаря жилищным сертификатам для жителей Херсонской области, в отдельных районах цены выросли на 50%. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.Продается даже неликвид"Спрос, который есть, "подогрет" херсонскими сертификатами. Недвижимость, которая находится в ценовой категории сертификатов, пользуется спросом, и она значительно выросла в цене, на 20% -30%, а где-то, особенно в селах, и на 50%. Так, за дома в сельской местности, которые стоили 600 тысяч рублей, сейчас просят по несколько миллионов", - говорит эксперт.По словам Буйловой, в цене подросла именно недорогая недвижимость, которая раньше была не очень востребована, а сейчас нарасхват: "настал звездный час крымской недвижимости, которая раньше не продавалась"."Спрос на крымскую недвижимость есть, он хороший, но именно за счет сертификатов и военных ипотек", - уточнила Буйлова.Сезон продаж еще впередиОна также заметила, что традиционно сезон продаж в Крыму стартует в августе, когда за лето люди зарабатывают и хотят куда-то вложить имеющиеся средства.Эксперт также добавила, что делать какие-либо прогнозы относительно цен на покупку недвижимости в регионе можно будет уже ближе к концу "высокого" сезона, когда будет ясно, сколько смог заработать крымский бизнес.Также специалист по вопросам недвижимости напомнила, что при оформлении сделки по приобретению дома с земельным участком, особое внимание следует обратить на документы, касающиеся назначения земли и ввода приобретаемого жилья в эксплуатацию."Приобретая загородную недвижимость, нужно особенно тщательно смотреть, чтобы документы на землю и на дом были в порядке, земля должна быть под ИЖС, а дом - введен в эксплуатацию, чтобы совпадали все "литеры", выделенные кадастровыми инженерами", - заключила она.На заседания Совбеза РФ вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину, что более 53 тысяч жителей Херсона и Херсонской области, покинувших родные места, к этому времени уже получили жилищные сертификаты. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в республике вынужденным переселенцам из новых регионов России выдано больше 8,3 тысячи жилсертификатов.МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. Запись на получение этих мер социальной поддержки доступна по телефонным номерам контакт-центра МФЦ 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.Читайте также на РИА Новости Крым:Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатовКвартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификатыЗастройщики в Крыму не могут снизить цены на новостройки – эксперт

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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