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Квартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификаты - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Квартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификаты
Квартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификаты - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Квартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификаты
Молодые крымские ученые имеют возможность получить сертификаты на приобретение жилья. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель директора по... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T08:21
2023-03-17T08:21
андрей паштецкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Молодые крымские ученые имеют возможность получить сертификаты на приобретение жилья. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель директора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Андрей Паштецкий.Дают деньги на жилье"Молодые ученые получают сертификаты на приобретение жилья, на компенсацию. В прошлом году только в нашем учреждении этой мерой поддержки воспользовались пять человек, до 3 млн рублей. Требование одно: отработать в любой научной организации пять лет", - сказал он.По его словам, сейчас российская наука – самая молодая в мире. "Это хорошая тенденция, потому что с новыми кадрами появляются и новые идеи, совершаются большие и яркие открытия"."Так, если в 2000 году молодых ученых в российской науке было 20%, в 2022 года – до 45% молодых ученых, которым до 40 лет", - обозначил он.Растить науку с детского садаПаштецкий напомнил, что 2021 год был Годом науки и технологий, за этот период с стране появилось много программ и инициатив – это и "научное волонтерство, и научный туризм, взаимодействие и поддержки".Для того, чтобы наука в стране развивалась, важно "разрабатывать различные научные площадки" в школах и детских садах.Он также напомнил о том, что в Крыму на площадке Академии творческих индустрий "Меганом" прошла стратегическая сессия по созданию экосистемы развивающего молодежного туризма "Больше, чем путешествие"."Идея путешествовать с пользой – это очень хорошая идея для будущих молодых ученых. За молодежью будущее. И все в нашей стране делается для того, чтобы она развивалась", - резюмировал Паштецкий.Отрывают молодежные лабораторииВ свою очередь, как рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, в этом учреждении также выдается немало грантов для молодых ученых, открываются молодежные лаборатории.По ее словам, именно благодаря тому, что открываются молодежные лаборатории, в НИИ сельского хозяйства Крыма сегодня 46% молодых ученых, растет и зарплата благодаря указу президента, поэтому молодежь идет".Читайте также на РИА Новости Крым:Чем гордится научный Крым"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смысломПомощник в реанимацию: ученые из Крыма создали ПО для уникального прибора
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андрей паштецкий, наука в крыму: открытия и изобретения, крым, новости, образование в крыму и севастополе, новости крыма, новости, людмила радченко
Квартира за 3 млн: в Крыму молодые ученые получают жилищные сертификаты

В Крыму молодые ученые могут получить до 3 млн рублей на приобретение жилья

08:21 17.03.2023
 
© Фото: pixabay.comКлючи
Ключи
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Молодые крымские ученые имеют возможность получить сертификаты на приобретение жилья. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель директора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада, член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Андрей Паштецкий.

Дают деньги на жилье

"Молодые ученые получают сертификаты на приобретение жилья, на компенсацию. В прошлом году только в нашем учреждении этой мерой поддержки воспользовались пять человек, до 3 млн рублей. Требование одно: отработать в любой научной организации пять лет", - сказал он.
По его словам, сейчас российская наука – самая молодая в мире. "Это хорошая тенденция, потому что с новыми кадрами появляются и новые идеи, совершаются большие и яркие открытия".
"Так, если в 2000 году молодых ученых в российской науке было 20%, в 2022 года – до 45% молодых ученых, которым до 40 лет", - обозначил он.

Растить науку с детского сада

Паштецкий напомнил, что 2021 год был Годом науки и технологий, за этот период с стране появилось много программ и инициатив – это и "научное волонтерство, и научный туризм, взаимодействие и поддержки".
Для того, чтобы наука в стране развивалась, важно "разрабатывать различные научные площадки" в школах и детских садах.

"Знаю, что первая будет построена в Сочи, в центре "Сириус", такие площадки позволяют детям прикоснуться к науке, понять ее основные принципы", - сказал ученый.

Он также напомнил о том, что в Крыму на площадке Академии творческих индустрий "Меганом" прошла стратегическая сессия по созданию экосистемы развивающего молодежного туризма "Больше, чем путешествие".
"Идея путешествовать с пользой – это очень хорошая идея для будущих молодых ученых. За молодежью будущее. И все в нашей стране делается для того, чтобы она развивалась", - резюмировал Паштецкий.

Отрывают молодежные лаборатории

В свою очередь, как рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко, в этом учреждении также выдается немало грантов для молодых ученых, открываются молодежные лаборатории.
"В нашем институте три года назад открыли молодежную лабораторию по генетике, а в 2022-м году - по агроинженерии", - обозначила Радченко.
По ее словам, именно благодаря тому, что открываются молодежные лаборатории, в НИИ сельского хозяйства Крыма сегодня 46% молодых ученых, растет и зарплата благодаря указу президента, поэтому молодежь идет".
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Андрей ПаштецкийНаука в Крыму: открытия и изобретенияКрымНовостиОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаНовостиЛюдмила Радченко
 
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