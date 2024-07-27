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Один человек погиб и один пострадал на Херсонщине из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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Один человек погиб и один пострадал на Херсонщине из-за обстрелов ВСУ
Один человек погиб и один пострадал на Херсонщине из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Один человек погиб и один пострадал на Херсонщине из-за обстрелов ВСУ
Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T15:05
2024-07-27T15:33
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Помимо этого, в Таврийске из-за обстрелов и дронов разрушено здание детского сада, которое не используется.
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Один человек погиб и один пострадал на Херсонщине из-за обстрелов ВСУ

Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области из-за обстрелов со стороны ВСУ

15:05 27.07.2024 (обновлено: 15:33 27.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Новой Каховке от сильных ранений, полученных во время террористического обстрела, скончался местный житель 1957 года рождения. В селе Раденск Алешкинского округа многочисленные осколочные ранения получила женщина 1961 года рождения. Ее доставили на лечение в Скадовскую центральную городскую больницу", - написал он в Telegram-канале.

Помимо этого, в Таврийске из-за обстрелов и дронов разрушено здание детского сада, которое не используется.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
11:49
Души убитых Украиной детей придают сил сражаться дальше – Балицкий
Владимир СальдоХерсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовости
 
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