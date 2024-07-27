https://crimea.ria.ru/20240727/odin-chelovek-pogib-i-odin-postradal-na-khersonschine-iz-za-obstrelov-vsu-1139166655.html

Один человек погиб и один пострадал на Херсонщине из-за обстрелов ВСУ

Один человек погиб и один пострадал на Херсонщине из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Один человек погиб и один пострадал на Херсонщине из-за обстрелов ВСУ

Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T15:05

2024-07-27T15:05

2024-07-27T15:33

владимир сальдо

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Помимо этого, в Таврийске из-за обстрелов и дронов разрушено здание детского сада, которое не используется.

https://crimea.ria.ru/20240727/dushi-ubitykh-ukrainoy-detey-pridayut-sil-srazhatsya-dalshe--balitskiy-1139164311.html

херсонская область

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2024

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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости