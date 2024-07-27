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Один человек погиб и один пострадал на Херсонщине из-за обстрелов ВСУ
Один человек погиб и один пострадал на Херсонщине из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Один человек погиб и один пострадал на Херсонщине из-за обстрелов ВСУ
Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T15:05
2024-07-27T15:05
2024-07-27T15:33
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Помимо этого, в Таврийске из-за обстрелов и дронов разрушено здание детского сада, которое не используется.
https://crimea.ria.ru/20240727/dushi-ubitykh-ukrainoy-detey-pridayut-sil-srazhatsya-dalshe--balitskiy-1139164311.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Один человек погиб и один пострадал на Херсонщине из-за обстрелов ВСУ
Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области из-за обстрелов со стороны ВСУ
15:05 27.07.2024 (обновлено: 15:33 27.07.2024)