https://crimea.ria.ru/20241227/na-krymskom-mostu-obrazovalas-ochered-1142975458.html
На Крымском мосту образовалась очередь
На Крымском мосту образовалась очередь - РИА Новости Крым, 27.12.2024
На Крымском мосту образовалась очередь
В очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста со стороны Тамани по состоянию на 17:00 пятницы стоят 200 транспортных средств. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T17:16
2024-12-27T17:16
2024-12-27T17:16
транспорт
керченский пролив
керчь
тамань
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В очереди к досмотровыми пунктам у Крымского моста со стороны Тамани по состоянию на 17:00 пятницы стоят 200 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
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транспорт, керченский пролив, керчь, тамань, логистика, новости крыма
На Крымском мосту образовалась очередь
На Крымском мосту скопилась очередь из 200 автомобилей со стороны Кубани