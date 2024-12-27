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Загрязненный мазутом песок будут хранить в Анапе на спецплощадке - РИА Новости Крым, 27.12.2024
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Загрязненный мазутом песок будут хранить в Анапе на спецплощадке
Загрязненный мазутом песок будут хранить в Анапе на спецплощадке - РИА Новости Крым, 27.12.2024
Загрязненный мазутом песок будут хранить в Анапе на спецплощадке
В промзоне хутора Воскресенский готовится к началу работы пункт для временного складирования загрязненного нефтепродуктами грунта. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 27.12.2024
2024-12-27T16:25
2024-12-27T16:25
новости
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
анапа
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
кубань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В промзоне хутора Воскресенский готовится к началу работы пункт для временного складирования загрязненного нефтепродуктами грунта. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Уточняется, что на площади в 2,8 гектара уложено асфальтовое покрытие толщиной 15 сантиметров, по периметру выполнена обваловка, также готовы котлованы для резервуаров, где будут скапливаться поверхностные ливневые стоки. Кроме того, приобретен влагостойкий брезент, которым будут укрывать привезенный грунт, чтобы он не загрязнял воздух.По его словам, работа пункта временного накопления загрязненного нефтепродуктами песка значительно ускорит его вывоз с пляжных территорий Анапы.Накануне МЧС России сообщало, что на Кубани введена ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.По мнению доцента факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игоря Вахрушева, выброс нефтесодержащих продуктов в море из-за крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе не несет угрозы туристическому сезону в Краснодарском крае и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водолазные работы на месте крушения танкеров в Черном море приостановилиВласти Кубани просят помощи у федерального центра из-за разлива мазутаПочти 5 км береговой линии очистили от мазута в Крыму за сутки
анапа
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новости, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, анапа, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, кубань, краснодарский край
Загрязненный мазутом песок будут хранить в Анапе на спецплощадке

Пункт для временного хранения песка с мазутом подготовили на хуторе Воскресенский в Анапе

16:25 27.12.2024
 
© МЧС РоссииМешки с загрязненным песком
Мешки с загрязненным песком
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В промзоне хутора Воскресенский готовится к началу работы пункт для временного складирования загрязненного нефтепродуктами грунта. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Уточняется, что на площади в 2,8 гектара уложено асфальтовое покрытие толщиной 15 сантиметров, по периметру выполнена обваловка, также готовы котлованы для резервуаров, где будут скапливаться поверхностные ливневые стоки. Кроме того, приобретен влагостойкий брезент, которым будут укрывать привезенный грунт, чтобы он не загрязнял воздух.

"Сейчас главная задача - как можно быстрее вывезти с пляжей загрязненный песок. Роспотребнадзор подтвердил, что площадка соответствует нормам. Планируем в ближайшее время начать завозить сюда грунт. А уже отсюда - на утилизацию. Временную площадку очистим от свезенного грунта в течение 2-3 месяцев", - приводит пресс-служба слова руководителя оперштаба Краснодарского края Игоря Галася.

По его словам, работа пункта временного накопления загрязненного нефтепродуктами песка значительно ускорит его вывоз с пляжных территорий Анапы.
Накануне МЧС России сообщало, что на Кубани введена ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.
По мнению доцента факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игоря Вахрушева, выброс нефтесодержащих продуктов в море из-за крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе не несет угрозы туристическому сезону в Краснодарском крае и в Крыму.
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НовостиРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаАнапаТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКубаньКраснодарский край
 
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