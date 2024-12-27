Загрязненный мазутом песок будут хранить в Анапе на спецплощадке
Пункт для временного хранения песка с мазутом подготовили на хуторе Воскресенский в Анапе
© МЧС РоссииМешки с загрязненным песком
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В промзоне хутора Воскресенский готовится к началу работы пункт для временного складирования загрязненного нефтепродуктами грунта. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Уточняется, что на площади в 2,8 гектара уложено асфальтовое покрытие толщиной 15 сантиметров, по периметру выполнена обваловка, также готовы котлованы для резервуаров, где будут скапливаться поверхностные ливневые стоки. Кроме того, приобретен влагостойкий брезент, которым будут укрывать привезенный грунт, чтобы он не загрязнял воздух.
"Сейчас главная задача - как можно быстрее вывезти с пляжей загрязненный песок. Роспотребнадзор подтвердил, что площадка соответствует нормам. Планируем в ближайшее время начать завозить сюда грунт. А уже отсюда - на утилизацию. Временную площадку очистим от свезенного грунта в течение 2-3 месяцев", - приводит пресс-служба слова руководителя оперштаба Краснодарского края Игоря Галася.
По его словам, работа пункта временного накопления загрязненного нефтепродуктами песка значительно ускорит его вывоз с пляжных территорий Анапы.
Накануне МЧС России сообщало, что на Кубани введена ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе.
ЧП произошло 15 декабря в районе Керченского пролива. Из-за шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", с судов были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее экологической бедой и сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. Режим ЧС муниципального характера ранее ввели в Керчи.
По мнению доцента факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игоря Вахрушева, выброс нефтесодержащих продуктов в море из-за крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе не несет угрозы туристическому сезону в Краснодарском крае и в Крыму.
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