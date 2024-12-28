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Налет беспилотников на Ростовскую область - сбито 17 дронов - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Налет беспилотников на Ростовскую область - сбито 17 дронов
Налет беспилотников на Ростовскую область - сбито 17 дронов - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Налет беспилотников на Ростовскую область - сбито 17 дронов
Над Ростовской областью уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 17 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T06:26
2024-12-28T06:26
ростовская область
юрий слюсарь
беспилотник (бпла, дрон)
пво
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Над Ростовской областью уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 17 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь..Врио губернатора добавил, что по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, информация уточняется.Как сообщалось, атаку дронов также отражали в Воронежской области. Из-за обломков сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, ожидаются задержки поездов.18 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области десятью ракетами ATACMS и Storm Shadow, девять из них сбиты, одна отклонилась от курса и повредила техническое строение. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комбинированная воздушная атака на Ростовскую область – что известноПосле массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезаводВ Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы всу, происшествия, новости
Налет беспилотников на Ростовскую область - сбито 17 дронов

Над Ростовской областью уничтожили и подавили 17 беспилотников

06:26 28.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Над Ростовской областью уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 17 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь..
"Минувшей ночью силами и средствами ПВО над Ростовской областью было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА, в том числе атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах", - написал он в своем Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, информация уточняется.
Как сообщалось, атаку дронов также отражали в Воронежской области. Из-за обломков сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, ожидаются задержки поездов.
18 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области десятью ракетами ATACMS и Storm Shadow, девять из них сбиты, одна отклонилась от курса и повредила техническое строение.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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Ростовская областьЮрий СлюсарьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВООбстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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