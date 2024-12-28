https://crimea.ria.ru/20241228/nalet-bespilotnikov-na-rostovskuyu-oblast---sbito-17-dronov-1142980150.html

Налет беспилотников на Ростовскую область - сбито 17 дронов

Налет беспилотников на Ростовскую область - сбито 17 дронов - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Налет беспилотников на Ростовскую область - сбито 17 дронов

Над Ростовской областью уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 17 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T06:26

2024-12-28T06:26

2024-12-28T06:26

ростовская область

юрий слюсарь

беспилотник (бпла, дрон)

пво

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Над Ростовской областью уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 17 беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь..Врио губернатора добавил, что по данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет, информация уточняется.Как сообщалось, атаку дронов также отражали в Воронежской области. Из-за обломков сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, ожидаются задержки поездов.18 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области десятью ракетами ATACMS и Storm Shadow, девять из них сбиты, одна отклонилась от курса и повредила техническое строение. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комбинированная воздушная атака на Ростовскую область – что известноПосле массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезаводВ Таганроге военный аэродром атаковали ракетами ATACMS – Минобороны

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон), пво, обстрелы всу, происшествия, новости