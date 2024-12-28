https://crimea.ria.ru/20241228/na-kubani-glavbukh-kooperativa-obmanula-vkladchikov-na-108-mln-1142996624.html

На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млн

На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млн - РИА Новости Крым, 28.12.2024

На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млн

В Новороссийске главбух кредитного кооператива ответит в суде за махинации с вкладами граждан на 108 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служа... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T15:53

2024-12-28T15:53

2024-12-28T15:53

кубань

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Новороссийске главбух кредитного кооператива ответит в суде за махинации с вкладами граждан на 108 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служа следственного главка по Краснодарскому краю.По данным следствия, 60-летняя местная жительница привлекала деньги вкладчиков с 2015 года по март 2019 года, при этом знала, что не сможет вернуть взносы и выплачивать проценты."Кроме того, она составляла ложную отчетность о деятельности предприятия и обучала мошенническим уловкам других участников организованной преступной группы. Офисы кооператива работали в Геленджике, Новороссийске, Анапе, Темрюке и Крымске. Злоумышленники успели обмануть 160 человек на сумму 108 млн рублей", - сказано в сообщении.Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники краевого управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Сейчас следователями собрана доказательственная база, уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишение свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублейВ Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублейВ Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, новости, происшествия, краснодарский край