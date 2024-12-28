Рейтинг@Mail.ru
На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млн - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241228/na-kubani-glavbukh-kooperativa-obmanula-vkladchikov-na-108-mln-1142996624.html
На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млн
На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млн - РИА Новости Крым, 28.12.2024
На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млн
В Новороссийске главбух кредитного кооператива ответит в суде за махинации с вкладами граждан на 108 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служа... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T15:53
2024-12-28T15:53
кубань
новости
происшествия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Новороссийске главбух кредитного кооператива ответит в суде за махинации с вкладами граждан на 108 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служа следственного главка по Краснодарскому краю.По данным следствия, 60-летняя местная жительница привлекала деньги вкладчиков с 2015 года по март 2019 года, при этом знала, что не сможет вернуть взносы и выплачивать проценты."Кроме того, она составляла ложную отчетность о деятельности предприятия и обучала мошенническим уловкам других участников организованной преступной группы. Офисы кооператива работали в Геленджике, Новороссийске, Анапе, Темрюке и Крымске. Злоумышленники успели обмануть 160 человек на сумму 108 млн рублей", - сказано в сообщении.Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники краевого управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Сейчас следователями собрана доказательственная база, уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишение свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублейВ Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублейВ Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионов
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_56ded167aad5b5854b53d23227095b10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, новости, происшествия, краснодарский край
На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млн

МВД: на Кубани главбух кредитного кооператива пойдет под суд за махинации на 108 млн

15:53 28.12.2024
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Новороссийске главбух кредитного кооператива ответит в суде за махинации с вкладами граждан на 108 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служа следственного главка по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 60-летняя местная жительница привлекала деньги вкладчиков с 2015 года по март 2019 года, при этом знала, что не сможет вернуть взносы и выплачивать проценты.
"Кроме того, она составляла ложную отчетность о деятельности предприятия и обучала мошенническим уловкам других участников организованной преступной группы. Офисы кооператива работали в Геленджике, Новороссийске, Анапе, Темрюке и Крымске. Злоумышленники успели обмануть 160 человек на сумму 108 млн рублей", - сказано в сообщении.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники краевого управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Сейчас следователями собрана доказательственная база, уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнице грозит до 10 лет лишение свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мошенники украли у россиян 9,5 миллиардов рублей
В Крыму адвокат с сообщницей осуждены за обман клиентов на 2 млн рублей
В Крыму мошенница осуждена за аферы с маткапиталом на 197 миллионов
 
КубаньНовостиПроисшествияКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41Над Крымом отработала ПВО второй раз за день
17:31"Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию с 1 января
17:09Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования
17:07Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области
16:55Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьми
16:41В Самаре в доме взорвался газ в котельной – есть пострадавшие
16:30Путин извинился перед Алиевым за крушение самолета
16:25Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации
16:07Telegram-канал РИА Новости заблокировали в Европе
15:53На Кубани главбух кооператива обманула вкладчиков на 108 млн
15:41Осенний призыв завершен – служить Родине поехали более 130 тысяч солдат
15:37Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
15:23Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию разлива мазута
15:07Важные законы: Путин подписал ряд документов
14:54В Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взятки
14:40Комендантский час в Херсонской области отменен на Новый год
14:23В Курской области группировка "Север" громит 14 бригад ВСУ
14:13Крымский мост сегодня - сколько ждать проезда
14:08Над Крымом отработала ПВО
14:01Киев за сутки потерял еще 1,5 тысячи боевиков - данные Минобороны
Лента новостейМолния