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ВСУ атаковали Воронежскую область: из-за обрыва сети задерживаются поезда
ВСУ атаковали Воронежскую область: из-за обрыва сети задерживаются поезда - РИА Новости Крым, 28.12.2024
ВСУ атаковали Воронежскую область: из-за обрыва сети задерживаются поезда
Из-за обломков сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге в Воронежской области, ожидаются задержки поездов. Об этом утром в... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T06:01
2024-12-28T06:01
2024-12-28T06:23
александр гусев
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воронежская область
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беспилотник (бпла, дрон)
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Из-за обломков сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге в Воронежской области, ожидаются задержки поездов. Об этом утром в субботу сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его информации, силы ПВО обнаружили и уничтожили более десяти беспилотников в пригороде Воронежа и в нескольких районах области. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Для скорейшей ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. На месте обрыва работают оперативные службы.При этом опасность атаки дронов в регионе сохраняется, добавил Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники уничтожены над Воронежем и РостовомЭвакуация и пожар: дроны атаковали предприятие в Воронежской областиВ Белгородской области ранены восемь взрослых и 8-летний мальчик
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александр гусев, воронеж, воронежская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), железная дорога
ВСУ атаковали Воронежскую область: из-за обрыва сети задерживаются поезда
В Воронежской области после атаки ВСУ задерживаются поезда из-за обрыва сети
06:01 28.12.2024 (обновлено: 06:23 28.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Из-за обломков сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге в Воронежской области, ожидаются задержки поездов. Об этом утром в субботу сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его информации, силы ПВО обнаружили и уничтожили более десяти беспилотников в пригороде Воронежа и в нескольких районах области. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
"В одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Для скорейшей ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. На месте обрыва работают оперативные службы.
При этом опасность атаки дронов в регионе сохраняется, добавил Гусев.
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