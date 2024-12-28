https://crimea.ria.ru/20241228/vsu-atakovali-voronezhskuyu-oblast-iz-za-obryva-seti-zaderzhivayutsya-poezda-1142979902.html

ВСУ атаковали Воронежскую область: из-за обрыва сети задерживаются поезда

ВСУ атаковали Воронежскую область: из-за обрыва сети задерживаются поезда - РИА Новости Крым, 28.12.2024

ВСУ атаковали Воронежскую область: из-за обрыва сети задерживаются поезда

Из-за обломков сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге в Воронежской области, ожидаются задержки поездов. Об этом утром в... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T06:01

2024-12-28T06:01

2024-12-28T06:23

александр гусев

воронеж

воронежская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Из-за обломков сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге в Воронежской области, ожидаются задержки поездов. Об этом утром в субботу сообщил губернатор региона Александр Гусев.По его информации, силы ПВО обнаружили и уничтожили более десяти беспилотников в пригороде Воронежа и в нескольких районах области. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Для скорейшей ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги. На месте обрыва работают оперативные службы.При этом опасность атаки дронов в регионе сохраняется, добавил Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники уничтожены над Воронежем и РостовомЭвакуация и пожар: дроны атаковали предприятие в Воронежской областиВ Белгородской области ранены восемь взрослых и 8-летний мальчик

воронеж

воронежская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гусев, воронеж, воронежская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), железная дорога