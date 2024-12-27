https://crimea.ria.ru/20241227/v-belgorodskoy-oblasti-raneny-vosem-vzroslykh-i-8-letniy-malchik-1142960645.html

В Белгородской области ранены восемь взрослых и 8-летний мальчик

В Белгородской области ранены восемь взрослых и 8-летний мальчик - РИА Новости Крым, 27.12.2024

В Белгородской области ранены восемь взрослых и 8-летний мальчик

За сутки в Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения разной степени получили девять человек, из которых один – восьмилетний ребенок. Об РИА Новости Крым, 27.12.2024

2024-12-27T10:57

2024-12-27T10:57

2024-12-27T11:00

белгородская область

вячеслав гладков

новости

происшествия

больница

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. За сутки в Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения разной степени получили девять человек, из которых один – восьмилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В селе Черемошное в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадал боец самообороны. Ему оказана медицинская помощь, он отпущен домой на амбулаторное лечение.Еще трое ранены вечером в результате удара беспилотника по таунхаусу в поселке Разумное. Две женщины после обследования и оказания медпомощи будут проходить лечение амбулаторно, 8-летний мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, уточнил Гладков.За прошедшие сутки в районе повреждены 4 квартиры в двух таунхаусах, двух частных дома, два легковых автомобиля и социальный объект.Один мирный житель был ранен в селе Муром Шебекинского муниципального округа. Он самостоятельно обратился в городскую больницу Белгорода №2. За его автомобилем охотился дрон, но он успел вовремя покинуть салон."У пострадавшего диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки и баротравма. От предложенной госпитализации отказался, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно", – написал губернатор.20 декабря беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего скорая доставила в областную клиническую больницу, второму была оказана помощь на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой домДроны атаковали авто и жилой дом в Белгородской области – есть раненыйБоец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области