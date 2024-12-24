https://crimea.ria.ru/20241224/bespilotniki-unichtozheny-nad-voronezhem-i-rostovym-1142870524.html

Беспилотники уничтожены над Воронежем и Ростовом

Беспилотники уничтожены над Воронежем и Ростовом - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Беспилотники уничтожены над Воронежем и Ростовом

Пять беспилотников уничтожены над Ростовской и Воронежской областью. Об атаках сообщили губернаторы регионов. РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T06:12

2024-12-24T06:12

2024-12-24T08:28

воронеж

воронежская область

ростов-на-дону

ростовская область

юрий слюсарь

александр гусев

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

пво

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожены над Ростовской и Воронежской областью. Об атаках сообщили губернаторы регионов.По данным врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, над двумя районами сбили 12 украинских БПЛА, восемь из них вечером в понедельник, еще четыре уничтожены в ночь на вторник.Как отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник на подлете к Воронежу.На данный момент режим угрозы атаки БПЛА сохраняется и в Ростовской, и в Воронежской областях.Накануне вечером силы российской противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Азовским морем. А с 16:50 до 17:30 в небе над Крымом уничтожены еще три украинских дрона. Девять вражеских беспилотников сбиты над Ростовской областью, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 100 беспилотников за суткиПожар в Орле после атаки 20 беспилотников на регион потушилиКомбинированная воздушная атака на Ростовскую область – что известно

воронеж

воронежская область

ростов-на-дону

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, воронежская область, ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пво, безопасность, новости