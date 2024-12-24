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Беспилотники уничтожены над Воронежем и Ростовом - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Беспилотники уничтожены над Воронежем и Ростовом
Беспилотники уничтожены над Воронежем и Ростовом - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Беспилотники уничтожены над Воронежем и Ростовом
Пять беспилотников уничтожены над Ростовской и Воронежской областью. Об атаках сообщили губернаторы регионов. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T06:12
2024-12-24T08:28
воронеж
воронежская область
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
пво
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожены над Ростовской и Воронежской областью. Об атаках сообщили губернаторы регионов.По данным врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, над двумя районами сбили 12 украинских БПЛА, восемь из них вечером в понедельник, еще четыре уничтожены в ночь на вторник.Как отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник на подлете к Воронежу.На данный момент режим угрозы атаки БПЛА сохраняется и в Ростовской, и в Воронежской областях.Накануне вечером силы российской противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Азовским морем. А с 16:50 до 17:30 в небе над Крымом уничтожены еще три украинских дрона. Девять вражеских беспилотников сбиты над Ростовской областью, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 100 беспилотников за суткиПожар в Орле после атаки 20 беспилотников на регион потушилиКомбинированная воздушная атака на Ростовскую область – что известно
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воронеж, воронежская область, ростов-на-дону, ростовская область, юрий слюсарь, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, пво, безопасность, новости
Беспилотники уничтожены над Воронежем и Ростовом

В пригороде Воронежа и над Ростовской областью сбиты беспилотники

06:12 24.12.2024 (обновлено: 08:28 24.12.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожены над Ростовской и Воронежской областью. Об атаках сообщили губернаторы регионов.
По данным врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, над двумя районами сбили 12 украинских БПЛА, восемь из них вечером в понедельник, еще четыре уничтожены в ночь на вторник.
"За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще 4 БПЛА. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник на подлете к Воронежу.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отметил он в своем Telegram-канале.

На данный момент режим угрозы атаки БПЛА сохраняется и в Ростовской, и в Воронежской областях.
Накануне вечером силы российской противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Азовским морем. А с 16:50 до 17:30 в небе над Крымом уничтожены еще три украинских дрона. Девять вражеских беспилотников сбиты над Ростовской областью, пострадавших нет.
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ВоронежВоронежская областьРостов-на-ДонуРостовская областьЮрий СлюсарьАлександр ГусевБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияПВОБезопасностьНовости
 
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