Беспилотники уничтожены над Воронежем и Ростовом
В пригороде Воронежа и над Ростовской областью сбиты беспилотники
06:12 24.12.2024 (обновлено: 08:28 24.12.2024)
© Пресс-служба концерна "Калашников"
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Пять беспилотников уничтожены над Ростовской и Воронежской областью. Об атаках сообщили губернаторы регионов.
По данным врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, над двумя районами сбили 12 украинских БПЛА, восемь из них вечером в понедельник, еще четыре уничтожены в ночь на вторник.
"За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы еще 4 БПЛА. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев, силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник на подлете к Воронежу.
"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отметил он в своем Telegram-канале.
На данный момент режим угрозы атаки БПЛА сохраняется и в Ростовской, и в Воронежской областях.
Накануне вечером силы российской противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над Азовским морем. А с 16:50 до 17:30 в небе над Крымом уничтожены еще три украинских дрона. Девять вражеских беспилотников сбиты над Ростовской областью, пострадавших нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: