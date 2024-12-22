https://crimea.ria.ru/20241222/nad-regionami-rossii-sbity-100-bespilotnikov-za-sutki-1142835013.html

Над регионами России сбиты 100 беспилотников за сутки

Над регионами России сбиты 100 беспилотников за сутки - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Над регионами России сбиты 100 беспилотников за сутки

Средствами российской ПВО за сутки уничтожены 100 беспилотников, а также ракета "Нептун" и снаряды РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T12:16

2024-12-22T12:16

2024-12-22T12:35

министерство обороны рф

новости сво

пво

противокорабельная ракета "нептун"

беспилотник (бпла, дрон)

himars

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Средствами российской ПВО за сутки уничтожены 100 беспилотников, а также ракета "Нептун" и снаряды РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38341 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 19952 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19932 орудия полевой артиллерии и минометов, 29427 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, противокорабельная ракета "нептун", беспилотник (бпла, дрон), himars, потери всу