https://crimea.ria.ru/20241222/nad-regionami-rossii-sbity-100-bespilotnikov-za-sutki-1142835013.html
Над регионами России сбиты 100 беспилотников за сутки
Над регионами России сбиты 100 беспилотников за сутки - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Над регионами России сбиты 100 беспилотников за сутки
Средствами российской ПВО за сутки уничтожены 100 беспилотников, а также ракета "Нептун" и снаряды РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T12:16
2024-12-22T12:16
2024-12-22T12:35
министерство обороны рф
новости сво
пво
противокорабельная ракета "нептун"
беспилотник (бпла, дрон)
himars
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Средствами российской ПВО за сутки уничтожены 100 беспилотников, а также ракета "Нептун" и снаряды РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 38341 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 19952 танка и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19932 орудия полевой артиллерии и минометов, 29427 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, пво, противокорабельная ракета "нептун", беспилотник (бпла, дрон), himars, потери всу
Над регионами России сбиты 100 беспилотников за сутки
100 беспилотников сбиты над регионами России за сутки
12:16 22.12.2024 (обновлено: 12:35 22.12.2024)