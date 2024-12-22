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Пожар в Орле после атаки 20 беспилотников на регион потушили - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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Пожар в Орле после атаки 20 беспилотников на регион потушили
Пожар в Орле после атаки 20 беспилотников на регион потушили - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Пожар в Орле после атаки 20 беспилотников на регион потушили
Возгорание объекта топливной инфраструктуры после атаки БПЛА в Орле ликвидировано. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T09:34
2024-12-22T09:34
орел
андрей клычков
орловская область
новости
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Возгорание объекта топливной инфраструктуры после атаки БПЛА в Орле ликвидировано. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков.В воскресенье утром стало известно, что в результате массированной атаки беспилотников в городе начался пожар на объекте топливной инфраструктуры.Он также отметил, что благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий."Возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет", – подчеркнул Клычков.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил, что в ночь на воскресенье на регион была совершена комбинированная воздушная атака. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово.В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.В регионе введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:42 украинских беспилотника сбили над пятью регионами России за ночьКиев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на КазаньТри беспилотника сбили над Крымом
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РИА Новости Крым
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орел, андрей клычков, орловская область, новости, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон)
Пожар в Орле после атаки 20 беспилотников на регион потушили

В Орле потушили пожар на объекте топливной инфраструктуры после атаки 20 беспилотников

09:34 22.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Возгорание объекта топливной инфраструктуры после атаки БПЛА в Орле ликвидировано. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков.
В воскресенье утром стало известно, что в результате массированной атаки беспилотников в городе начался пожар на объекте топливной инфраструктуры.

"Сообщаю об итогах вражеской атаки – сегодня ночью нашими средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 БПЛА над территорией Орловской области. Основная цель противника – объекты топливо-энергетической инфраструктуры", – уточнил губернатор.

Он также отметил, что благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий.
"Возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет", – подчеркнул Клычков.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил, что в ночь на воскресенье на регион была совершена комбинированная воздушная атака. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово.
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.
В регионе введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки.
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ОрелАндрей КлычковОрловская областьНовостиПроисшествияПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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