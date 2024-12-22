Пожар в Орле после атаки 20 беспилотников на регион потушили
В Орле потушили пожар на объекте топливной инфраструктуры после атаки 20 беспилотников
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Возгорание объекта топливной инфраструктуры после атаки БПЛА в Орле ликвидировано. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков.
В воскресенье утром стало известно, что в результате массированной атаки беспилотников в городе начался пожар на объекте топливной инфраструктуры.
"Сообщаю об итогах вражеской атаки – сегодня ночью нашими средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 БПЛА над территорией Орловской области. Основная цель противника – объекты топливо-энергетической инфраструктуры", – уточнил губернатор.
Он также отметил, что благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий.
"Возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет", – подчеркнул Клычков.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил, что в ночь на воскресенье на регион была совершена комбинированная воздушная атака. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь беспилотников в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово.
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.
В регионе введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки.
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