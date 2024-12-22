https://crimea.ria.ru/20241222/proizoshla-kombinirovannaya-vozdushnaya-ataka-na-rostovskuyu-oblast-1142828654.html

Комбинированная воздушная атака на Ростовскую область – что известно

Комбинированная воздушная атака на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Комбинированная воздушная атака на Ростовскую область – что известно

В ночь на воскресенье на Ростовскую область была совершена комбинированная воздушная атака. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T07:07

2024-12-22T07:07

2024-12-22T09:20

ростовская область

юрий слюсарь

таганрог

новочеркасск

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141579256_33:0:749:403_1920x0_80_0_0_ffefec9a367855eb0ded72e243e86744.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье на Ростовскую область была совершена комбинированная воздушная атака. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет. Информация о последствиях на земле уточняется.В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника был ранен мирный житель. Силы ПВО были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.Атаку на регион ВСУ начали вечером в среду – в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее были уничтожены 10 ракет – обломки упали на жилые дома.В ночь на 14 декабря Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241222/posle-udara-bespilotnikami-v-orle-gorit-obekt-toplivnoy-infrastruktury-1142828426.html

ростовская область

таганрог

новочеркасск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, таганрог, новочеркасск, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)