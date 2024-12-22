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Комбинированная воздушная атака на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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Комбинированная воздушная атака на Ростовскую область – что известно
Комбинированная воздушная атака на Ростовскую область – что известно - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Комбинированная воздушная атака на Ростовскую область – что известно
В ночь на воскресенье на Ростовскую область была совершена комбинированная воздушная атака. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T07:07
2024-12-22T09:20
ростовская область
юрий слюсарь
таганрог
новочеркасск
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье на Ростовскую область была совершена комбинированная воздушная атака. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет. Информация о последствиях на земле уточняется.В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника был ранен мирный житель. Силы ПВО были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.Атаку на регион ВСУ начали вечером в среду – в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее были уничтожены 10 ракет – обломки упали на жилые дома.В ночь на 14 декабря Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, юрий слюсарь, таганрог, новочеркасск, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Комбинированная воздушная атака на Ростовскую область – что известно

В Ростовской области отразили комбинированную воздушную атаку

07:07 22.12.2024 (обновлено: 09:20 22.12.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье на Ростовскую область была совершена комбинированная воздушная атака. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Этой ночью силы и средства ПВО отражали в Ростовской области комбинированную воздушную атаку врага. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 8 БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших из-за падения обломков нет. Информация о последствиях на земле уточняется.
В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника был ранен мирный житель. Силы ПВО были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.
Атаку на регион ВСУ начали вечером в среду – в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее были уничтожены 10 ракет – обломки упали на жилые дома.
В ночь на 14 декабря Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьТаганрогНовочеркасскНовостиПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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