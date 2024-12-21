https://crimea.ria.ru/20241221/v-antichnom-stile-v-sevastopole-otremontirovali-drevnyuyu-ulitsu-1142826255.html
В античном стиле: в Севастополе отремонтировали Древнюю улицу
В античном стиле: в Севастополе отремонтировали Древнюю улицу - РИА Новости Крым, 21.12.2024
В античном стиле: в Севастополе отремонтировали Древнюю улицу
В Севастополе завершились работы по реконструкции Древней улицы, а также обустройству автобусной остановки и места отдыха рядом с Херсонесом. Как сообщил... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T21:39
2024-12-21T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе завершились работы по реконструкции Древней улицы, а также обустройству автобусной остановки и места отдыха рядом с Херсонесом. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, все элементы выполнены в античном стиле."Основные работы по реконструкции автомобильной дороги были выполнены еще летом — до открытия "Нового Херсонеса". Специалисты полностью заменили все коммуникации: теплотрассу, водопровод, сети связи, газоснабжение. Уложили асфальт, сделали тротуары, поставили бордюры, оборудовали ливневую канализацию, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Обустроили разворотную площадку, добавили парковку на 25 мест", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Теперь, по его словам, на Древней появилась новая остановка общественного транспорта и зона ожидания для туристических автобусов и пассажиров такси — со скамейками, навесами, отдельным павильоном с уборными, в том числе для маломобильных групп населения.В июле к музейно-парковому комплексу "Новый Херсонес" запустили два новых автобусных маршрута, чтобы обеспечить транспортную доступность уникального культурного центра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В парке Новый Херсонес построят ЗАГСЖилой квартал возле Нового Херсонеса отремонтируют за 450 млнСтроительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершены
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, херсонес, новый херсонес, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог в крыму, новости севастополя, общество, логистика
В античном стиле: в Севастополе отремонтировали Древнюю улицу
У Херсонеса в Севастополе поставили "античные" остановки и сделали парковку – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе завершились работы по реконструкции Древней улицы, а также обустройству автобусной остановки и места отдыха рядом с Херсонесом. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, все элементы выполнены в античном стиле.
"Основные работы по реконструкции автомобильной дороги были выполнены еще летом — до открытия "Нового Херсонеса". Специалисты полностью заменили все коммуникации: теплотрассу, водопровод, сети связи, газоснабжение. Уложили асфальт, сделали тротуары, поставили бордюры, оборудовали ливневую канализацию, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Обустроили разворотную площадку, добавили парковку на 25 мест", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Теперь, по его словам, на Древней появилась новая остановка общественного транспорта и зона ожидания для туристических автобусов и пассажиров такси — со скамейками, навесами, отдельным павильоном с уборными, в том числе для маломобильных групп населения.
"Чтобы создать гармоничный облик пространства, расположенного рядом с Херсонесом, зоны отдыха и автобусной остановки выполнили в античном стиле", - добавил губернатор города.
В июле к музейно-парковому комплексу "Новый Херсонес" запустили два новых автобусных маршрута
, чтобы обеспечить транспортную доступность уникального культурного центра.
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