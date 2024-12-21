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Новости Казани сегодня: пять из восьми БПЛА прицельно били по жилым домам - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Новости Казани сегодня: пять из восьми БПЛА прицельно били по жилым домам
Новости Казани сегодня: пять из восьми БПЛА прицельно били по жилым домам - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Новости Казани сегодня: пять из восьми БПЛА прицельно били по жилым домам
еще три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T19:50
2024-12-21T19:50
казань
татарстан
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
рустам минниханов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Пять из восьми украинских беспилотников при атаке на Казань прицельно били по жилым домам, еще три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.Глава Татарстана отметил, что возмущен массированной атакой беспилотных летательных аппаратов на жилую инфраструктуру города. В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ. В регионе введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на КазаньКазань сегодня – в Татарстане ввели режим ЧСАтака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФ
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РИА Новости Крым
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96
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казань, татарстан, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, рустам минниханов, новости
Новости Казани сегодня: пять из восьми БПЛА прицельно били по жилым домам

Новости Казани сегодня: пять из восьми беспилотников ВСУ прицельно атаковали жилые дома

19:50 21.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Платонов / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА в Казани
Последствия атаки БПЛА в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Максим Платонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Пять из восьми украинских беспилотников при атаке на Казань прицельно били по жилым домам, еще три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Из восьми беспилотников только два, ну, три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, все они были уничтожены. Они пошли другим путем, они били по жилым домам", - сказал Минниханов в видео, опубликованном его пресс-службой.
Глава Татарстана отметил, что возмущен массированной атакой беспилотных летательных аппаратов на жилую инфраструктуру города.
"Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали, не ожидали, что наш противник будет атаковать жилые дома", - подчеркнул Минниханов.
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.
По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.
В регионе введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки.
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КазаньТатарстанБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияОбстрелы ВСУРустам МиннихановНовости
 
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