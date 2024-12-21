Новости Казани сегодня: пять из восьми БПЛА прицельно били по жилым домам
Новости Казани сегодня: пять из восьми беспилотников ВСУ прицельно атаковали жилые дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Пять из восьми украинских беспилотников при атаке на Казань прицельно били по жилым домам, еще три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Из восьми беспилотников только два, ну, три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса, все они были уничтожены. Они пошли другим путем, они били по жилым домам", - сказал Минниханов в видео, опубликованном его пресс-службой.
Глава Татарстана отметил, что возмущен массированной атакой беспилотных летательных аппаратов на жилую инфраструктуру города.
"Мы понимаем, что у нас есть вопросы по оборонным предприятиям, но мы никогда не думали, не ожидали, что наш противник будет атаковать жилые дома", - подчеркнул Минниханов.
В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.
По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.
В регионе введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки.
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