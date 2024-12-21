https://crimea.ria.ru/20241221/novosti-kazani-segodnya-pyat-iz-vosmi-bpla-pritselno-bili-po-zhilym-domam-1142824829.html

Новости Казани сегодня: пять из восьми БПЛА прицельно били по жилым домам

Новости Казани сегодня: пять из восьми БПЛА прицельно били по жилым домам - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Новости Казани сегодня: пять из восьми БПЛА прицельно били по жилым домам

еще три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T19:50

2024-12-21T19:50

2024-12-21T19:50

казань

татарстан

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

обстрелы всу

рустам минниханов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Пять из восьми украинских беспилотников при атаке на Казань прицельно били по жилым домам, еще три были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.Глава Татарстана отметил, что возмущен массированной атакой беспилотных летательных аппаратов на жилую инфраструктуру города. В субботу около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотник был уничтожен над территорией республики Татарстан. Позже местные СМИ сообщили о задымлении в ЖК "Лазурные небеса". По данным мэрии города, из-за атаки беспилотников пожар начался в трех жилых районах Казани.По данным Минобороны, БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ. В регионе введен режим ЧС для органов власти и подразделений МЧС для оперативной ликвидации последствий атаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в бессильной злобе – Захарова прокомментировала атаку на КазаньКазань сегодня – в Татарстане ввели режим ЧСАтака ВСУ на гражданские объекты в Казани – подробности от Минобороны РФ

казань

татарстан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, татарстан, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, рустам минниханов, новости