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Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января
Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января
Погоду в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января 2025 года будет определять антициклон, который принесет с собой много солнца и тепла. Такой прогноз в эфире радио... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T18:20
2024-12-30T18:20
2024-12-30T18:20
погода в крыму
крымская погода
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
новый год 2025
новый год в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января 2025 года будет определять антициклон, который принесет с собой много солнца и тепла. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.По его словам, в заключительный день уходящего года инициативу у черноморского циклона начнет перехватывать область высокого атмосферного давления."То есть это антициклон. И его нисходящие воздушные потоки будут очищать небо. Соответственно, никаких осадков, переменная облачность. Ветер при этом юго-западный, не более 3 - 8 м/с", – сказал Тишковец.Днем 31 декабря можно рассчитывать на температуру +3… 8 градусов по Крыму и до +10... 11 на побережье, "что теплее, чем должно быть в этом время года", отметил специалист.Так, по его словам, днем 1 января 2025 года в Крыму сложится "идеальная антициклональная зона".Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая также сообщала, что небольшой снег в конце декабря станет последним в 2024 году и не останется до новогодних праздников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новый год 2025, новый год в крыму, крым
Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января
В новогоднюю ночь и 1 января 2025 года в Крыму будет побита норма января по теплу – Фобос
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым.
Погоду в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января 2025 года будет определять антициклон, который принесет с собой много солнца и тепла. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
По его словам, в заключительный день уходящего года инициативу у черноморского циклона начнет перехватывать область высокого атмосферного давления.
"То есть это антициклон. И его нисходящие воздушные потоки будут очищать небо. Соответственно, никаких осадков, переменная облачность. Ветер при этом юго-западный, не более 3 - 8 м/с", – сказал Тишковец.
Днем 31 декабря можно рассчитывать на температуру +3… 8 градусов по Крыму и до +10... 11 на побережье, "что теплее, чем должно быть в этом время года", отметил специалист.
"В новогоднюю ночь в Крыму будет не ниже +1… 6 градусов. На побережье местами до +8… 9. Так что, нет, зимней сказки классической все-таки не будет. И следующий год будет подхватывать эти теплые и солнечные погожие тенденции", – добавил Тишковец.
Так, по его словам, днем 1 января 2025 года в Крыму сложится "идеальная антициклональная зона".
"Температура повысится до +6… 11 градусов при норме для января около +4", – заключил эксперт.
Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая также сообщала
, что небольшой снег в конце декабря станет последним в 2024 году и не останется до новогодних праздников.
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