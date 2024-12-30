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Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января

Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января

Погоду в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января 2025 года будет определять антициклон, который принесет с собой много солнца и тепла. Такой прогноз в эфире радио... РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T18:20

2024-12-30T18:20

2024-12-30T18:20

погода в крыму

крымская погода

радио "спутник в крыму"

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евгений тишковец

новый год 2025

новый год в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Погоду в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января 2025 года будет определять антициклон, который принесет с собой много солнца и тепла. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.По его словам, в заключительный день уходящего года инициативу у черноморского циклона начнет перехватывать область высокого атмосферного давления."То есть это антициклон. И его нисходящие воздушные потоки будут очищать небо. Соответственно, никаких осадков, переменная облачность. Ветер при этом юго-западный, не более 3 - 8 м/с", – сказал Тишковец.Днем 31 декабря можно рассчитывать на температуру +3… 8 градусов по Крыму и до +10... 11 на побережье, "что теплее, чем должно быть в этом время года", отметил специалист.Так, по его словам, днем 1 января 2025 года в Крыму сложится "идеальная антициклональная зона".Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая также сообщала, что небольшой снег в конце декабря станет последним в 2024 году и не останется до новогодних праздников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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