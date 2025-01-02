https://crimea.ria.ru/20250102/detskiy-ombudsmen-kryma-i-transportnaya-prokuratura-budut-sotrudnichat-1143068826.html

Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать

Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать - РИА Новости Крым, 02.01.2025

Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать

Между Южной транспортной прокуратурой (ЮТП) и уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T15:32

2025-01-02T15:32

2025-01-02T15:32

новости

южная транспортная прокуратура

уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева

светлана савченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Между Южной транспортной прокуратурой (ЮТП) и уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по защите прав детей, сообщила пресс-служба ЮТП.В рамках соглашения предполагается организовать системный оперативный обмен информацией о выявляемых нарушениях прав и законных интересов детей. Также соглашением предусмотрены совместные выезды в районы, где происходят массовые нарушения, обсуждение их результатов и предложений по реализации.Также планируется проведение совместных приемов граждан по вопросам защиты прав и интересов детей на объектах транспортной инфраструктуры.Реализация соглашения позволит сторонам оперативно принимать меры по восстановлению нарушенных прав, своевременно выявлять и устранять проблемы в правоприменительной практике, инициировать внесение необходимых изменений в законодательство, указали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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новости, южная транспортная прокуратура, уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева, светлана савченко, крым, новости крыма