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Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать
Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать
Между Южной транспортной прокуратурой (ЮТП) и уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T15:32
2025-01-02T15:32
2025-01-02T15:32
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южная транспортная прокуратура
уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева
светлана савченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Между Южной транспортной прокуратурой (ЮТП) и уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по защите прав детей, сообщила пресс-служба ЮТП.В рамках соглашения предполагается организовать системный оперативный обмен информацией о выявляемых нарушениях прав и законных интересов детей. Также соглашением предусмотрены совместные выезды в районы, где происходят массовые нарушения, обсуждение их результатов и предложений по реализации.Также планируется проведение совместных приемов граждан по вопросам защиты прав и интересов детей на объектах транспортной инфраструктуры.Реализация соглашения позволит сторонам оперативно принимать меры по восстановлению нарушенных прав, своевременно выявлять и устранять проблемы в правоприменительной практике, инициировать внесение необходимых изменений в законодательство, указали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, южная транспортная прокуратура, уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева, светлана савченко, крым, новости крыма
Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать
Детский омбудсмен Крыма и Южная транспортная прокуратура договорились о сотрудничестве
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Между Южной транспортной прокуратурой (ЮТП) и уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по защите прав детей, сообщила пресс-служба ЮТП.
"Южный транспортный прокурор Сергей Сафинов и уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области защиты прав и интересов несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В рамках соглашения предполагается организовать системный оперативный обмен информацией о выявляемых нарушениях прав и законных интересов детей. Также соглашением предусмотрены совместные выезды в районы, где происходят массовые нарушения, обсуждение их результатов и предложений по реализации.
Также планируется проведение совместных приемов граждан по вопросам защиты прав и интересов детей на объектах транспортной инфраструктуры.
Реализация соглашения позволит сторонам оперативно принимать меры по восстановлению нарушенных прав, своевременно выявлять и устранять проблемы в правоприменительной практике, инициировать внесение необходимых изменений в законодательство, указали в ведомстве.
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