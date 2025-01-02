Рейтинг@Mail.ru
Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250102/detskiy-ombudsmen-kryma-i-transportnaya-prokuratura-budut-sotrudnichat-1143068826.html
Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать
Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать
Между Южной транспортной прокуратурой (ЮТП) и уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T15:32
2025-01-02T15:32
новости
южная транспортная прокуратура
уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева
светлана савченко
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/04/1122584802_0:0:1618:911_1920x0_80_0_0_5fb3e94b51de64f3d8ca4a07093ed6ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Между Южной транспортной прокуратурой (ЮТП) и уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по защите прав детей, сообщила пресс-служба ЮТП.В рамках соглашения предполагается организовать системный оперативный обмен информацией о выявляемых нарушениях прав и законных интересов детей. Также соглашением предусмотрены совместные выезды в районы, где происходят массовые нарушения, обсуждение их результатов и предложений по реализации.Также планируется проведение совместных приемов граждан по вопросам защиты прав и интересов детей на объектах транспортной инфраструктуры.Реализация соглашения позволит сторонам оперативно принимать меры по восстановлению нарушенных прав, своевременно выявлять и устранять проблемы в правоприменительной практике, инициировать внесение необходимых изменений в законодательство, указали в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250102/legkovushka-stolknulas-s-elektropoezdom-v-krasnodare-1143066436.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/04/1122584802_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9e488397130680f7db57570750c62e72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, южная транспортная прокуратура, уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева, светлана савченко, крым, новости крыма
Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать

Детский омбудсмен Крыма и Южная транспортная прокуратура договорились о сотрудничестве

15:32 02.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВокзал Симферополя
Вокзал Симферополя - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Между Южной транспортной прокуратурой (ЮТП) и уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по защите прав детей, сообщила пресс-служба ЮТП.

"Южный транспортный прокурор Сергей Сафинов и уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Светлана Савченко подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области защиты прав и интересов несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения предполагается организовать системный оперативный обмен информацией о выявляемых нарушениях прав и законных интересов детей. Также соглашением предусмотрены совместные выезды в районы, где происходят массовые нарушения, обсуждение их результатов и предложений по реализации.
Также планируется проведение совместных приемов граждан по вопросам защиты прав и интересов детей на объектах транспортной инфраструктуры.
Реализация соглашения позволит сторонам оперативно принимать меры по восстановлению нарушенных прав, своевременно выявлять и устранять проблемы в правоприменительной практике, инициировать внесение необходимых изменений в законодательство, указали в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ДТП в Краснодаре
12:01
Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре
 
НовостиЮжная транспортная прокуратураУполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина КлюеваСветлана СавченкоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде – 27 пострадавших
17:17Крушение надежд: почему все меньше украинцев готовы терпеть конфликт
16:51В Севастополе спасатели пришли на помощь застрявшему в траншее бычку
16:25Жуткое ДТП в Крыму: двое детей погибли в лобовом столкновении двух авто
16:11ВСУ готовят к "круговой обороне" Балаклею и Изюм на Харьковщине
16:05Число готовых "терпеть войну" украинцев резко снизилось – соцопрос
15:41Крымский мост сейчас: скопилась большая очередь
15:32Детский омбудсмен Крыма и транспортная прокуратура будут сотрудничать
15:01Новогодние гуляния на Ай-Петри в Крыму перенесли из-за непогоды
14:45Елки в землянках Севастополя: праздник на Великой Отечественной войне
14:08В Севастополе создадут филиал Национального центра "Россия"
13:55В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом
13:47Освобождение Курской области – уничтожены еще 580 боевиков ВСУ
13:40Причастным к теракту в "Крокусе" членам ИГ* грозит 15 лет тюрьмы в Турции
13:10В очереди на Крымском мосту шесть сотен автомобилей
12:54Назван главный бенефициар прекращения газового транзита через Украину
12:42Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1200 человек
12:31Объекты энергетики Украины подверглись ударам российских ракет и дронов
12:2597 беспилотников и Су-27 сбила российская ПВО
12:17В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО
Лента новостейМолния